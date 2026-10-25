Xitoyda odamlar nomidan pul evaziga janjallashib beradigan xizmatlar mavjud

·55·Dunyo
Xitoyda odamlar nomidan pul evaziga janjallashib beradigan xizmatlar mavjud

Xitoyning Guanchjou shahrida qo‘lida «Sizning nomingizdan tortishib beraman» degan yozuvni ushlab olgan erkak tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. U odamlar o‘rtasidagi kelishmovchiliklarda mijoz nomidan tortishib berish xizmatini taklif qilmoqda.

Erkakning aytishicha, u bu xizmati uchun vaqt cheklovisiz 188 yuan, ya’ni taxminan 26 AQSH dollari oladi.

Aslida, Xitoyda boshqalar nomidan janjallashib berish xizmati yangi emas. 2019 yilda mahalliy ommaviy axborot vositalari «Taobao» kabi onlayn savdo platformalarida bunday xizmatlar taklif qilinayotganini yozgan. O‘sha paytdagi ma’lumotlarga ko‘ra, xizmat narxi 5 yuandan 200 yuangacha bo‘lgan. Tortishuv telefon, SMS yoki WeChat orqali amalga oshirilishi mumkin edi.

Ayrim xizmat ko‘rsatuvchilar Sichuan kabi mahalliy shevalarda tortishib berish uchun qo‘shimcha haq olgan. Sababi, turli shevalardagi nutq uslubi va ifodalarning ta’siri bir-biridan farq qiladi.

Huquqshunoslar esa boshqa odamni haqorat qilish yoki uning tinchligini buzishga qaratilgan bunday xizmatlar huquqiy muammolarga sabab bo‘lishi mumkinligini ta’kidlagan.

XitoyGuanchjouTaobaoWeChat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘rindiqda uxlayotgan erkak ustiga reklama taxtasi qulashiga bir necha soniya qoldiO‘rindiqda uxlayotgan erkak ustiga reklama taxtasi qulashiga bir necha soniya qoldi17 sentabr 16:26Xitoylik 6 yoshli qizaloq Rubik kubigini 4 soniyada yig‘ib jahon rekordini o‘rnatdi!Xitoylik 6 yoshli qizaloq Rubik kubigini 4 soniyada yig‘ib jahon rekordini o‘rnatdi!23 sentabr 14:59Toshkent va Guanchjou o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yildiToshkent va Guanchjou o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yildi29 may 10:31Centrum Air reysi chaqmoq urishi sababli kechiktirildiCentrum Air reysi chaqmoq urishi sababli kechiktirildi18 may 22:28Ayol «Kalmar o‘yini» aktyori bilan ko‘rishish uchun 350 ming dollardan ayrildiAyol «Kalmar o‘yini» aktyori bilan ko‘rishish uchun 350 ming dollardan ayrildi18 oktabr 13:48Xitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqdaXitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqda6 sentabr 11:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi