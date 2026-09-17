O‘rindiqda uxlayotgan erkak ustiga reklama taxtasi qulashiga bir necha soniya qoldi

·56·Dunyo
O‘rindiqda uxlayotgan erkak ustiga reklama taxtasi qulashiga bir necha soniya qoldi

Xitoyning Guanchjou shahrida yo‘l bo‘yidagi o‘rindiqda uxlab yotgan erkak kutilmaganda yuz bergan hodisa oqibatida jiddiy xavf ostida qoldi.

Ma’lum qilinishicha, yuk mashinasi yo‘l chetidagi reklama taxtasiga tegib ketgan. Shundan so‘ng og‘ir konstruksiya o‘rindiqda uxlab yotgan erkakning yoniga qulagan.

Voqea aks etgan videoda reklama taxtasi erkakka juda yaqin joyga tushgani, biroq uning o‘ziga tegmagani ko‘rinadi. Shu tariqa erkak jarohatlanmay, hodisadan omon qolgan.

Agar og‘ir konstruksiya uning ustiga qulaganida, jiddiy jarohat yetkazishi mumkin edi. Voqea tasvirlangan video 11 sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan.

GuanchjouXitoyreklam taxtasiavtodoroj hodisasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukrainada keksa ayol Rossiya dronini qo‘li bilan zararsizlantirgani aks etgan video tarqaldi (video)Ukrainada keksa ayol Rossiya dronini qo‘li bilan zararsizlantirgani aks etgan video tarqaldi (video)Bugun, 16:33Delfin baliq qusig‘ini yeb, olimlarni hayratda qoldirdiDelfin baliq qusig‘ini yeb, olimlarni hayratda qoldirdiBugun, 16:22Qozog‘istonda ota-qizning to‘ydagi raqsi internetda ommalashdi (video)Qozog‘istonda ota-qizning to‘ydagi raqsi internetda ommalashdi (video)Bugun, 15:59Hindistonda mehmonxonada sakkiz oy faoliyat yuritgan soxta politsiya bo‘limi fosh etildiHindistonda mehmonxonada sakkiz oy faoliyat yuritgan soxta politsiya bo‘limi fosh etildiBugun, 15:52Hindiston AQSHni Rossiya va Eron sanksiyalari oqibatlaridan keskin ogohlantirdiHindiston AQSHni Rossiya va Eron sanksiyalari oqibatlaridan keskin ogohlantirdiBugun, 15:43Buyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqdaBuyuk Britaniya Maskning yozganlarini «milliy xavfsizlikka tahdid» sifatida tekshirmoqdaBugun, 15:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi