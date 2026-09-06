Xitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqda

·46·Dunyo
Xitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqda

Xitoyda uy hayvonlari bilan xayrlashishga mo‘ljallangan maxsus xizmatlar jadal rivojlanmoqda. Biroq milliard dollarlik bu soha hanuzgacha yagona nazorat tizimiga ega emas.

May oyida Lyaonin provinsiyasining Dalyan shahridagi hayvonlar dafn uylaridan birida ta’sirli holat kuzatildi. Sakkiz yil boqqan kumushrang britan mushugidan ayrilgan juftlik sevimli hayvoni bilan so‘nggi bor xayrlashdi. Yurak xastaligidan vafot etgan Pidan laqabli mushuk uchun ular xotira marosimi o‘tkazib, keyin uni krematsiya qilishga yuborishdi.

Bunday manzaralar Xitoyda tobora ko‘paymoqda. Tian Yan Cha ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatda hayvonlarni dafn etish bilan bog‘liq 43 600 ta kompaniya bor. Faqat 2022 yilda 27 100 ta yangi kompaniya ro‘yxatdan o‘tgan.

iiMedia Research hisobotiga ko‘ra, 2022 yilda ushbu bozor qiymati 10 milliard yuan, ya’ni taxminan 1,5 milliard dollarni tashkil etgan.

Bozorning o‘sishi mamlakatda uy hayvonlari soni ortishi bilan ham bog‘liq. O‘tgan yili Xitoy shaharlarida taxminan 53 millionta it va 73 millionta mushuk qayd etilgan.

Maxsus dafn uylari evtanaziya, tanani tayyorlash, xotira marosimi, krematsiya, kulni saqlash, qabrga dafn qilish va esdalik buyumlarini tayyorlash kabi xizmatlarni taklif etadi. Narhlar 1000 yuandan o‘n minglab yuangacha boradi.

Masalan, to‘rt nafar xodim hayvon tobutini ko‘tarib, limuzinda olib ketadigan «yuqori darajada individual tayyorlangan» marosim 9880 yuan turadi. Ayrim joylarda diniy marosimlar 1800 yuanga o‘tkazilsa, hayvon kullarini «hayot kristalli»ga aylantirish 18 000 yuanga baholanadi.

Qora kiyimdagi kishi gullar bilan bezatilgan savatga mayda narsalar sepmoqda.

Mutaxassislar bunday marosimlar, avvalo, hayvon egalarining ruhiy ehtiyojini qondirishini ta’kidlamoqda. Marosimlarda gullar, xayrlashuv yopinchiqlari, xotira devorlari, panja izlari tushirilgan qutichalar va hayvon juni saqlangan idishlardan foydalaniladi.

Shu bilan birga, sohada jiddiy muammolar ham bor. Hayvonlar dafni sanoatini to‘liq nazorat qiladigan yagona davlat organi mavjud emas. Huquqshunos Fu Szyanning aytishicha, nazoratning turli idoralar o‘rtasida bo‘lingani ayrim qoidabuzarliklarning oldini olishni qiyinlashtiradi.

Bundan tashqari, yagona standartlar yo‘qligi sababli ayrim shartnomalarda xizmat mazmuni va sifati aniq belgilanmaydi. Bu esa mijozlarning o‘z huquqlarini himoya qilishini qiyinlashtiradi.

2024 yilda Shenchjen shahrida bir fuqaro mushugini alohida krematsiya qilish uchun 700 yuan to‘lagan. Keyin do‘kon bergan videodan krematsiya qilingan mushuk uning hayvoni emasligini payqagan. Ko‘plab muzokaralardan so‘ng do‘kon uning mushugi boshqa hayvonlar bilan birga krematsiya qilinganini tan olgan.

Shu tariqa, Xitoyda hayvonlar dafni sanoati tez sur’atlarda o‘sib, katta mablag‘ aylanadigan bozorga aylanmoqda. Ammo soha rivoji bilan birga xizmat sifati, nazorat va hayvon egalarining huquqlarini himoya qilish masalalari ham dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kremldagi maxfiy kelishuvlar ochiqlandi: Putinning Kiyevga Tramp elchilari orqali yo‘llagan shartlariKremldagi maxfiy kelishuvlar ochiqlandi: Putinning Kiyevga Tramp elchilari orqali yo‘llagan shartlariBugun, 12:16Ukraina Bosh prokurori sirli tarzda g‘oyib bo‘ldi — Ruslan Kravchenko qayerda?Ukraina Bosh prokurori sirli tarzda g‘oyib bo‘ldi — Ruslan Kravchenko qayerda?Bugun, 12:09Marokashlik erkak 38 santimetrlik quloqlari bilan rekord o‘rnatdiMarokashlik erkak 38 santimetrlik quloqlari bilan rekord o‘rnatdiBugun, 11:08Samolyotda janjal qilgan yo‘lovchini skotch bilan o‘rindiqqa bog‘lab qo‘yishdiSamolyotda janjal qilgan yo‘lovchini skotch bilan o‘rindiqqa bog‘lab qo‘yishdiBugun, 11:06Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldiTurkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldiBugun, 10:59Indoneziya poytaxtini kul qopladi, bosh xalqaro aeroport parvozlarni to‘xtatdiIndoneziya poytaxtini kul qopladi, bosh xalqaro aeroport parvozlarni to‘xtatdiBugun, 10:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi