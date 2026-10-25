Yuriy Ushakov Rossiya AQSH va Ukraina bilan muloqotni qachon qayta boshlashini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya Federatsiyasi rahbariyati AQSH va Ukraina bilan uch tomonlama tinchlik muzokaralarini 4 noyabrda nishonlanadigan Xalq birdamligi kunidan keyin qayta boshlashga tayyorligini ma'lum qildi.
- Prezident yordamchisi Yuriy Ushakovning ta'kidlashicha, muloqot formati o'zgarishsiz qoladi va tomonlar frontdagi holat hamda xavfsizlik kafolatlarini muhokama qilishi kutilmoqda.
Rossiya Federatsiyasi rahbariyati «Rossiya — AQSH — Ukraina» formatidagi uch tomonlama tinchlik muzokaralarini qayta boshlash bo‘yicha o‘z sharti va aniq vaqt oralig‘ini ma’lum qildi. Kreml rasmiysining ta’kidlashicha, Moskva ushbu uchrashuvlarni Rossiyada nishonlanadigan milliy bayramdan so‘ng davom ettirishga tayyor.
Ushbu bayonot uzoq vaqtdan buyon to‘xtab qolgan yoki murakkab sharoitda kechayotgan xalqaro diplomatik aloqalar fonida muhim siyosiy qadam sifatida baholanmoqda.
4 noyabrdan keyingi muddat: Ushakov nimalarni ma’lum qildi?
Rossiya Prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakov jurnalist Pavel Zarubin bilan suhbatda Moskvaning muzokaralarga tayyorligi bo‘yicha aniq dedlaynni ochiqladi:
«Yangi muhlat — 4 noyabr»: «Endi navbatdagi dedlayn — bu 4 noyabr, bizning katta bayramimiz (Xalq birdamligi kuni). Shundan keyin biz muzokaralarni qayta tiklashga tayyor bo‘lamiz», — deya ta’kidladi Kreml vakili;
Format o‘zgarishsiz qolmoqda: Bayonotda asosiy muloqot platformasi sifatida aynan Rossiya, AQSH va Ukraina vakillarining to‘g‘ridan to‘g‘ri uch tomonlama ishtiroki qayd etilgan;
Bayram tanaffusi: Rossiya tomoni diplomatik faollikning keyingi to‘lqinini ichki siyosiy taqvim va milliy bayramdan keyingi davrga bog‘lamoqda.
Xalqaro diplomatiyada kutilayotgan yangi bosqich
Mazkur muzokaralarning tiklanishi mintaqadagi geosiyosiy vaziyatni yumshatish yo‘lidagi hal qiluvchi omillardan biriga aylanishi mumkin:
Vashington va Kiyevning ehtimoliy javobi: Kreml tomonidan e’lon qilingan ushbu dedlayn Oq uy ma’muriyati va Ukraina rasmiylarining kun tartibida qay tarzda qabul qilinishi asosiy savol bo‘lib turibdi;
Muhokama mavzulari: Agar muzokaralar tiklansa, tomonlar frontdagi holat, xavfsizlik kafolatlari va o‘t ochishni to‘xtatish shartlari bo‘yicha dastlabki pozitsiyalarni aniqlashtirib olishi kutilmoqda.
4 noyabrdan so‘ng global siyosatda mazkur uch tomonlama muloqotning amaliy bosqichi boshlanishi ehtimoli sezilarli darajada oshdi.
Izohlar 0
…