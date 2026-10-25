Yuriy Ushakov Rossiya AQSH va Ukraina bilan muloqotni qachon qayta boshlashini aytdi

·71·Dunyo
Yuriy Ushakov Rossiya AQSH va Ukraina bilan muloqotni qachon qayta boshlashini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya Federatsiyasi rahbariyati AQSH va Ukraina bilan uch tomonlama tinchlik muzokaralarini 4 noyabrda nishonlanadigan Xalq birdamligi kunidan keyin qayta boshlashga tayyorligini ma'lum qildi.
  • Prezident yordamchisi Yuriy Ushakovning ta'kidlashicha, muloqot formati o'zgarishsiz qoladi va tomonlar frontdagi holat hamda xavfsizlik kafolatlarini muhokama qilishi kutilmoqda.

Rossiya Federatsiyasi rahbariyati «Rossiya — AQSH — Ukraina» formatidagi uch tomonlama tinchlik muzokaralarini qayta boshlash bo‘yicha o‘z sharti va aniq vaqt oralig‘ini ma’lum qildi. Kreml rasmiysining ta’kidlashicha, Moskva ushbu uchrashuvlarni Rossiyada nishonlanadigan milliy bayramdan so‘ng davom ettirishga tayyor.

Ushbu bayonot uzoq vaqtdan buyon to‘xtab qolgan yoki murakkab sharoitda kechayotgan xalqaro diplomatik aloqalar fonida muhim siyosiy qadam sifatida baholanmoqda.

4 noyabrdan keyingi muddat: Ushakov nimalarni ma’lum qildi?

Rossiya Prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakov jurnalist Pavel Zarubin bilan suhbatda Moskvaning muzokaralarga tayyorligi bo‘yicha aniq dedlaynni ochiqladi:

  • «Yangi muhlat — 4 noyabr»: «Endi navbatdagi dedlayn — bu 4 noyabr, bizning katta bayramimiz (Xalq birdamligi kuni). Shundan keyin biz muzokaralarni qayta tiklashga tayyor bo‘lamiz», — deya ta’kidladi Kreml vakili;

  • Format o‘zgarishsiz qolmoqda: Bayonotda asosiy muloqot platformasi sifatida aynan Rossiya, AQSH va Ukraina vakillarining to‘g‘ridan to‘g‘ri uch tomonlama ishtiroki qayd etilgan;

  • Bayram tanaffusi: Rossiya tomoni diplomatik faollikning keyingi to‘lqinini ichki siyosiy taqvim va milliy bayramdan keyingi davrga bog‘lamoqda.

Xalqaro diplomatiyada kutilayotgan yangi bosqich

Mazkur muzokaralarning tiklanishi mintaqadagi geosiyosiy vaziyatni yumshatish yo‘lidagi hal qiluvchi omillardan biriga aylanishi mumkin:

  • Vashington va Kiyevning ehtimoliy javobi: Kreml tomonidan e’lon qilingan ushbu dedlayn Oq uy ma’muriyati va Ukraina rasmiylarining kun tartibida qay tarzda qabul qilinishi asosiy savol bo‘lib turibdi;

  • Muhokama mavzulari: Agar muzokaralar tiklansa, tomonlar frontdagi holat, xavfsizlik kafolatlari va o‘t ochishni to‘xtatish shartlari bo‘yicha dastlabki pozitsiyalarni aniqlashtirib olishi kutilmoqda.

4 noyabrdan so‘ng global siyosatda mazkur uch tomonlama muloqotning amaliy bosqichi boshlanishi ehtimoli sezilarli darajada oshdi.

Rossiya-Ukraina urushiYuriy UshakovXalq birdamligi kuniXalqaro muzokaralar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada «qora beva»lar tovon puli uchun erkaklarni urushga yubormoqdaRossiyada «qora beva»lar tovon puli uchun erkaklarni urushga yubormoqda23 oktabr 22:47Zelenskiy “Yandeks” data-markazlariga berilgan zarbalar oqibatlarini ma’lum qildiZelenskiy “Yandeks” data-markazlariga berilgan zarbalar oqibatlarini ma’lum qildi12 oktabr 22:12Tramp va Zelenskiy o‘rtasida dizel yoqilg‘isi va Rossiya zavodlari bo‘yicha ochiq nizo...Tramp va Zelenskiy o‘rtasida dizel yoqilg‘isi va Rossiya zavodlari bo‘yicha ochiq nizo...11 oktabr 09:50NYT: Rossiya Ukraina energetika tizimiga keng ko‘lamli hujumlar rejasini tuzgan bo‘lishi mumkinNYT: Rossiya Ukraina energetika tizimiga keng ko‘lamli hujumlar rejasini tuzgan bo‘lishi mumkin3 oktabr 10:48Vatikanning maxsus vakili Moskvaga bormoqda: Kardinal Rossiyaga kelishini ma’lum qildiVatikanning maxsus vakili Moskvaga bormoqda: Kardinal Rossiyaga kelishini ma’lum qildi17 sentabr 21:55Kushner kutilmagan bayonot bilan chiqdi: Tramp maxsus reja tayyorlashni buyurdiKushner kutilmagan bayonot bilan chiqdi: Tramp maxsus reja tayyorlashni buyurdi13 sentabr 18:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi