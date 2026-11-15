AQSHdan Kiyevga keskin talab: Qo‘shinlarni zudlik bilan Rossiya hududlaridan olib chiqish

1 daqiqa o'qish67
AQSHdan Kiyevga keskin talab: Qo‘shinlarni zudlik bilan Rossiya hududlaridan olib chiqish
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH rasmiylari Kiyevdan o‘z qo‘shinlarini Rossiya hududlaridan, xususan Zaporoje, Xerson, LXR va DXRdan zudlik bilan olib chiqishni talab qildi.
  • MRB sobiq analitigi Larri Djonsonning ta’kidlashicha, mojaroni to‘xtatish uchun Ukraina muzokaralarni Moskva shartlari asosida davom ettirishi shart, aks holda Rossiya harbiy g‘alaba qozonadi.

Xalqaro maydonda va Ukraina atrofidagi geosiyosiy vaziyat yanada keskinlashdi. MRB sobiq analitigi Larri Djonsonning YouTube-kanali orqali ma’lum qilishicha, AQSH tomonidan Kiyevga o‘z qo‘shinlarini Rossiya hududlaridan zudlik bilan olib chiqish talabi qo‘yildi. Ekspertning fikricha, bu mojaroni tezroq to‘xtatishning yagona yo‘li hisoblanadi.

Larri Djonsonning bayonoti va Rossiyaning pozitsiyasi

RIA Novosti tarqatgan xabarlarga ko‘ra, MRB sobiq analitigi Larri Djonson Moskva hech qanday sharoitda ortga chekinmasligini ochiq aytgan.

«Rossiya hech qanday sharoitda ortga chekinmaydi. Aslida, agar Ukraina bu mojaro tezroq tugashini xohlasa, u o‘z qo‘shinlarini Rossiya hududlari — Zaporoje, Xerson viloyatlari, LXR va DXRdan zudlik bilan olib chiqishi hamda muzokaralarni Moskva shartlari asosida davom ettirishi kerak», dedi Djonson.

Uning so‘zlariga ko‘ra, agar mazkur talablar bajarilmasa, urush yaqin kelajakda ham davom etadi va Rossiya harbiy jihatdan to‘liq g‘alaba qozonadi.

Muhokama qilinayotgan masalalar

Asosiy tafsilotlar va shartlar

AQSHdan qo‘yilgan talab

Kiyev qo‘shinlarini Zaporoje, Xerson, LXR va DXR hududlaridan olib chiqishi kerak

Muzokaralar sharti

Moskva qo‘ygan shartlar asosida muloqotni davom ettirish

Zelenskiyning munosabati

NATO kafolatlari evaziga ayrim muhokamalarga tayyorligini bildirdi

Harbiy prognoz

Talablar bajarilmasa, to‘qnashuvlar davom etishi va Rossiyaning ustunligi

Zelenskiyning bayonoti: NATO va Donbass masalasi

Shu bilan birga, AQSH tarixida ilk bor Ukrainaning NATOga ehtimoliy a’zoligini Donbass va boshqa hududlar bilan bog‘liq muhokamalar orqali ko‘rib chiqish mumkinligi aytilmoqda. Bu haqda jurnalistlarga Vladimir Zelenskiy ma’lum qilgan.

Zelenskiyning so‘zlariga ko‘ra, u agar aniq xavfsizlik kafolatlari berilsa, bunday ssenariyni muhokama qilishga tayyor. Bu paketga quyidagilar kiradi:

  • NATO va Yevropa Ittifoqining aniq kafolatlari;

  • Zarur qurol-yarog‘ va moliyalashtirish bilan ta’minlangan kuchli ukrain armiyasini saqlab qolish;

  • Mamlakatni tiklash uchun moliyaviy jihatdan mustahkamlangan reja.

Mintaqadagi bunday keskin bayonotlar va qarama-qarshi shartlar tinchlik muzokaralarini boshlashni yanada murakkablashtirmoqda.

Sizningcha, tomonlarning bunday qarama-qarshi talablari yaqin kelajakda tinchlik kelishuviga erishishga imkon beradimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari