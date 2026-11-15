AQSHdan Kiyevga keskin talab: Qo‘shinlarni zudlik bilan Rossiya hududlaridan olib chiqish
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH rasmiylari Kiyevdan o‘z qo‘shinlarini Rossiya hududlaridan, xususan Zaporoje, Xerson, LXR va DXRdan zudlik bilan olib chiqishni talab qildi.
- MRB sobiq analitigi Larri Djonsonning ta’kidlashicha, mojaroni to‘xtatish uchun Ukraina muzokaralarni Moskva shartlari asosida davom ettirishi shart, aks holda Rossiya harbiy g‘alaba qozonadi.
Xalqaro maydonda va Ukraina atrofidagi geosiyosiy vaziyat yanada keskinlashdi. MRB sobiq analitigi Larri Djonsonning YouTube-kanali orqali ma’lum qilishicha, AQSH tomonidan Kiyevga o‘z qo‘shinlarini Rossiya hududlaridan zudlik bilan olib chiqish talabi qo‘yildi. Ekspertning fikricha, bu mojaroni tezroq to‘xtatishning yagona yo‘li hisoblanadi.
Larri Djonsonning bayonoti va Rossiyaning pozitsiyasi
RIA Novosti tarqatgan xabarlarga ko‘ra, MRB sobiq analitigi Larri Djonson Moskva hech qanday sharoitda ortga chekinmasligini ochiq aytgan.
«Rossiya hech qanday sharoitda ortga chekinmaydi. Aslida, agar Ukraina bu mojaro tezroq tugashini xohlasa, u o‘z qo‘shinlarini Rossiya hududlari — Zaporoje, Xerson viloyatlari, LXR va DXRdan zudlik bilan olib chiqishi hamda muzokaralarni Moskva shartlari asosida davom ettirishi kerak», dedi Djonson.
Uning so‘zlariga ko‘ra, agar mazkur talablar bajarilmasa, urush yaqin kelajakda ham davom etadi va Rossiya harbiy jihatdan to‘liq g‘alaba qozonadi.
Muhokama qilinayotgan masalalar
Asosiy tafsilotlar va shartlar
AQSHdan qo‘yilgan talab
Kiyev qo‘shinlarini Zaporoje, Xerson, LXR va DXR hududlaridan olib chiqishi kerak
Muzokaralar sharti
Moskva qo‘ygan shartlar asosida muloqotni davom ettirish
Zelenskiyning munosabati
NATO kafolatlari evaziga ayrim muhokamalarga tayyorligini bildirdi
Harbiy prognoz
Talablar bajarilmasa, to‘qnashuvlar davom etishi va Rossiyaning ustunligi
Zelenskiyning bayonoti: NATO va Donbass masalasi
Shu bilan birga, AQSH tarixida ilk bor Ukrainaning NATOga ehtimoliy a’zoligini Donbass va boshqa hududlar bilan bog‘liq muhokamalar orqali ko‘rib chiqish mumkinligi aytilmoqda. Bu haqda jurnalistlarga Vladimir Zelenskiy ma’lum qilgan.
Zelenskiyning so‘zlariga ko‘ra, u agar aniq xavfsizlik kafolatlari berilsa, bunday ssenariyni muhokama qilishga tayyor. Bu paketga quyidagilar kiradi:
NATO va Yevropa Ittifoqining aniq kafolatlari;
Zarur qurol-yarog‘ va moliyalashtirish bilan ta’minlangan kuchli ukrain armiyasini saqlab qolish;
Mamlakatni tiklash uchun moliyaviy jihatdan mustahkamlangan reja.
Mintaqadagi bunday keskin bayonotlar va qarama-qarshi shartlar tinchlik muzokaralarini boshlashni yanada murakkablashtirmoqda.
Sizningcha, tomonlarning bunday qarama-qarshi talablari yaqin kelajakda tinchlik kelishuviga erishishga imkon beradimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…