Tramp Putin bilan suhbati sirini ochdi: urush haqida qanday savol bergan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp Shenchjen shahrida o‘tgan ATES sammiti doirasida Vladimir Putin bilan muloqot qilib, urushni tinch yo‘l bilan hal qilish imkoniyatlari yuqori ekanini bildirdi.
- Tramp suhbat chog‘ida Putin unga agar o‘zi prezident bo‘lganida Rossiya Ukrainada harbiy operatsiya boshlamagan bo‘lishini aytganini ma’lum qildi.
- Amerika yetakchisi Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi mojaro davomida AQSHning avvalgi ma’muriyati tutgan yo‘lni keskin tanqid qildi.
AQSH prezidenti Donald Tramp Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi urushda Vashingtonning harakatlarini keskin tanqid qildi. Uning ta’kidlashicha, AQSH bu mojaro davomida o‘zini juda yomon tutgan. Shu bilan birga, Amerika yetakchisi Vladimir Putin bilan muloqotdan keyin urushni tinch yo‘l bilan hal qilish imkoniyatlari ancha yuqori ekanini bildirdi.
Tramp bu haqda Xitoyning Shenchjen shahrida o‘tkazilgan Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi (ATES) sammitidagi ishtiroki yakunlari bo‘yicha jurnalistlar bilan suhbatda ma’lum qildi.
Putin Trampga nima degan? AQSH prezidenti suhbat tafsilotlarini ochiqladi
Amerika yetakchisi Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Shenchjen shahridagi ATES sammiti doirasida bo‘lib o‘tgan muloqot haqida gapirdi.
Trampning aytishicha, u Putinga Jo Bayden emas, balki o‘zi AQSH prezidenti bo‘lganida Rossiya Ukrainada maxsus harbiy operatsiya boshlarmidi, degan savolni bergan.
«Kecha kechqurun Putin bu haqda gapirdi. U: “Bu hech qachon sodir bo‘lmasdi”, dedi. Men undan aslida: “Agar men prezident bo‘lganimda ham siz bunday qadamga borgan bo‘larmidingiz?” deb so‘radim. U esa: “Yo‘q, bu hech qachon sodir bo‘lmasdi”, deb javob berdi.
Hammasi juda yomon tashkil etilgan edi. Mamlakatimiz bu vaziyatda o‘zini juda yomon tutdi», — dedi Tramp.
Shu tariqa, AQSH prezidenti Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi mojaroning yuzaga kelishi va davom etishida avvalgi Amerika ma’muriyatining yondashuvini tanqid qildi.
Tramp urushni tugatish imkoniyatlari yuqori ekanini aytdi
Amerika yetakchisi Rossiya bilan olib borilayotgan muzokaralar muvaffaqiyatli kechayotganini ham ta’kidladi. Uning fikricha, hozir Ukrainadagi urushni yakunlash va tinchlik kelishuviga erishish uchun juda yaxshi imkoniyatlar mavjud.
Tramp Rossiya rahbariyati bilan so‘nggi aloqalar natijalarini yuqori baholadi. Uning aytishicha, Vladimir Putin mojaroni to‘xtatish va uni siyosiy-diplomatik yo‘l bilan hal qilish istagini aniq bildirgan.
«Hozir tinchlikka erishish uchun juda yaxshi imkoniyatlar bor», — deya ta’kidladi AQSH prezidenti jurnalistlar bilan suhbatda.
Biroq Trampning bayonotlarida tinchlik kelishuviga qachon erishilishi yoki uning qanday shartlar asosida amalga oshirilishi haqida aniq ma’lumot berilmagan.
Shunday qilib, Amerika rahbari bir tomondan Rossiya–Ukraina urushida AQSHning avvalgi siyosatini tanqid qilgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan Moskva bilan muzokaralar orqali mojaroni yakunlash imkoniyatlariga ijobiy baho berdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…