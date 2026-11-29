Rossiya Ukrainaga 140 ta dron bilan hujum qildi: 101 tasi zararsizlantirildi
Rossiya 28 noyabrdan 29 noyabrga o‘tar kechasi Ukraina hududiga 140 ta zarba beruvchi dron bilan hujum qildi. Ukraina havo mudofaasi ularning 101 tasini urib tushirdi yoki elektron vositalar yordamida zararsizlantirdi. Hujum oqibatida 27 ta joyda zarbalar qayd etildi. Bu haqda Ukraina Qurolli kuchlari Harbiy-havo kuchlari ma’lumotlariga tayanib, UNN xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, Rossiya tomonidan uchirilgan uchuvchisiz uchish apparatlari orasida «Shahed» turidagi zarba beruvchi dronlar, «Gerbera» hamda «Parodiya» turidagi aldamchi dronlar bo‘lgan. «Shahed» dronlarining 93 tasi reaktiv dvigatel bilan jihozlangan.
Hujumlar Rossiyaning Oryol va Millerovo shaharlari, shuningdek, Rossiya tomonidan vaqtincha bosib olingan Donetsk hududi hamda Qrimdagi Gvardeyskoye aholi punkti yo‘nalishlaridan amalga oshirilgan.
Ukraina Harbiy-havo kuchlarining ma’lum qilishicha, 29 noyabr kuni soat 07:30 holatiga ko‘ra, havo mudofaasi 101 ta dushman dronini yo‘q qilgan yoki zararsizlantirgan. Ularning 55 tasi reaktiv dvigatelli «Shahed» dronlari bo‘lgan.
Shuningdek, Rossiyaning havo hujumi vositalari 27 ta joyga urilgan, urib tushirilgan dronlar qoldiqlari esa yana 13 ta joyga tushgan.
Hujumni qaytarishda Ukraina aviatsiyasi, zenit-raketa qo‘shinlari, radioelektron kurash va uchuvchisiz tizimlar bo‘linmalari, shuningdek, mobil o‘t ochish guruhlari ishtirok etgan.
Harbiy-havo kuchlari ma’lumot e’lon qilingan vaqtda Ukraina havo hududida yana bir nechta Rossiya droni harakatlanayotganini bildirgan. Shu sababli hujum davom etayotgani qayd etilgan.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…