Aleksandr Lukashenko Vladimir Zelenskiyni Moskvaga olib borishga tayyorligini bildirdi
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Fransiyaning nufuzli Le Point jurnaliga bergan intervyusida Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy bilan bir samolyotda Moskvaga uchib borishga va u yerda uning xavfsizligini ta’minlashga shaxsan kafil bo‘lishga tayyor ekanini ma’lum qildi.
«O‘tirib, gaplashib olish mumkin»
Lukashenko Rossiya prezidenti Vladimir Putinning muzokaralarni aynan Moskvada o‘tkazish haqidagi talabini keskin deb baholagan bo‘lsa-da, vaziyatdan chiqish yo‘li sifatida o‘z vositachiligini taklif qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, urushda Rossiya g‘alaba qozonadi, shu bois muzokaralar stoliga o‘tirish zarur:
«Zelenskiy bilan samolyotga o‘tirib, Moskvaga uchishimiz mumkin. Men uning xavfsizligi kafili sifatida u bilan birga Moskvaga borishim mumkin. O‘tirib, gaplashib olish mumkin.»
— Aleksandr Lukashenko (Fransiyaning Le Point jurnaliga bergan intervyusidan)
Lukashenko bayonotining asosiy nuqtalari
Yo‘nalish
Tafsilotlar va pozitsiya mazmuni
Manba
Fransiyaning Le Point jurnaliga berilgan intervyu
Asosiy taklif
Zelenskiy bilan bir samolyotda Moskvaga uchib borish va o‘tirib gaplashib olish
Xavfsizlik masalasi
Lukashenko Ukraina prezidenti uchun shaxsiy xavfsizlik kafili bo‘lishni taklif etdi
Kreml shartiga baho
Putinning muzokaralarni faqat Moskvada o‘tkazish talabini «keskin» deb atadi
Mojaro istiqboli
Urushda Rossiya g‘alaba qozonishi haqidagi da’voni ilgari surdi
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Vladimir Zelenskiy ushbu tashabbusga keskin munosabat bildirib, «Men nima, chamadonmanmi?» deya Moskvaga uchish g‘oyasini rad etgan hamda aksincha, Lukashenko va Putinni xavfsizlik kafolati ostida Kiyevga taklif qilgan edi.
Sizningcha, Aleksandr Lukashenkoning «xavfsizlik kafili» bo‘lish haqidagi ushbu taklifi diplomatik muzokaralar jarayoniga biror-bir real ta’sir ko‘rsata oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro maydondagi ushbu muhim yangilikni yaqinlaringizga darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…