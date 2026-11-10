Urush yakuniga yetadimi? Tramp Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi burilish muddatini aytdi

2 daqiqa o'qish84
Urush yakuniga yetadimi? Tramp Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi burilish muddatini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Donald Tramp Abu-Dabida o‘tayotgan Rossiya, AQSH va Ukraina o‘rtasidagi uch tomonlama muzokaralar mojaroni hal qilishda tub burilish yasashi mumkinligini ma’lum qildi.
  • AQSH Prezidenti tomonlar uzoq davom etgan harbiy harakatlardan ruhan va iqtisodiy jihatdan charchagani sababli, shu hafta ichida keskin o‘zgarishlar yuz berishi ehtimolini inkor etmadi.

Oq uy rahbari Donald Tramp Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu-Dabida o‘tkazilayotgan Rossiya, AQSH va Ukraina o‘rtasidagi uch tomonlama muzokaralar mojaroni hal qilishda tub burilish yasashi mumkinligini e’lon qildi. Reuters agentligiga bergan intervyusida Tramp katta siyosiy siljish aynan shu hafta ichida ro‘y berishi ehtimolini inkor etmadi.

«U yerda nimadir yuz berishi mumkin»: Oq uydagi optimizm

Jurnalistlarning muzokaralarda shu haftaning o‘zidayoq keskin o‘zgarish bo‘lishi mumkinmi, degan savoliga javob berar ekan, AQSH Prezidenti kutilmagan ishonch bilan bayonot berdi. Uning ta’kidlashicha, nafaqat Yaqin Sharq, balki Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi qonli to‘qnashuvlarni yakunlash uchun zarur bo‘lgan barcha shart-sharoitlar hozirda to‘liq yetilib bo‘lgan.

Oq uyda jurnalistlar bilan muloqot qilgan Tramp har ikki tomon ham uzoq davom etgan harbiy harakatlardan ruhan va iqtisodiy jihatdan to‘liq charchaganini alohida qayd etdi.

Asosiy masala

Donald Trampning bayonoti

Siyosiy ma’nosi va kutilayotgan natija

Muzokaralar joyi va formati

Abu-Dabi (BAA), uch tomonlama yuzma-yuz uchrashuv

Rossiya, AQSH va Ukraina oylar davomida ilk bor bitta stol atrofida

Burilish muddati

«Shu haftadayoq nimadir yuz berishi mumkin»

Tomonlar uzoq muddatli bahslardan so‘ng yakuniy shartlarni muhokama qilmoqda

Tomonlarning kayfiyati

«Moskva ham, Kiyev ham bu nizodan charchadi»

Jabhadagi bosim va resurslar tanqisligi murosa zaruratini oshirmoqda

AQSH va Trampning roli

«Bu mamlakatimizga daxl qilmasa-da, shaxsan menga daxl qiladi»

Tramp jarayonni shaxsiy siyosiy g‘alaba va global tinchlik formulasi sifatida ko‘rmoqda

«Men ularni birlashtirishga qodirman. Ayni paytda, biz gaplashayotgan daqiqalarda ham u yerda uchrashuvlar davom etmoqda va ular normal ketyapti. Biz buni hal qilishga harakat qilyapmiz, chunki bu mamlakatimiz sifatida bizga bevosita ta’sir qilmasa ham, shaxsan menga daxl qiladi».

Donald Tramp, AQSH Prezidenti.

Parda ortida nimalar kechmoqda?

Abu-Dabidagi muloqot bir necha oylik tanaffusdan keyingi ilk to‘g‘ridan to‘g‘ri uch tomonlama diplomatik aloqa hisoblanadi. So‘nggi oylarda Vashington vakillari Moskva va Kiyevga alohida borib, ikki tomonlama formatda shartlarni kelishtirishga urinib kelgan edi.

Hozirda BAAda kechayotgan yopiq eshiklar ortidagi suhbatlarda asosiy e’tibor jang to‘xtatilgandan keyingi xavfsizlik kafolatlari, demarkatsiya chiziqlari va mintaqaning kelajakdagi maqomiga qaratilgan. Trampning bu qadar dadil chiqishi tomonlar hujjat loyihasi bo‘yicha muhim umumiy maxrajga yaqinlashganidan dalolat berishi mumkin.

Sizningcha, Trampning sa’y-harakatlari bilan haqiqatan ham shu hafta urushni to‘xtatish bo‘yicha kelishuvga erishiladimi yoki bu shunchaki navbatdagi siyosiy bayonotmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari