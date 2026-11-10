Urush yakuniga yetadimi? Tramp Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi burilish muddatini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Donald Tramp Abu-Dabida o‘tayotgan Rossiya, AQSH va Ukraina o‘rtasidagi uch tomonlama muzokaralar mojaroni hal qilishda tub burilish yasashi mumkinligini ma’lum qildi.
- AQSH Prezidenti tomonlar uzoq davom etgan harbiy harakatlardan ruhan va iqtisodiy jihatdan charchagani sababli, shu hafta ichida keskin o‘zgarishlar yuz berishi ehtimolini inkor etmadi.
Oq uy rahbari Donald Tramp Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu-Dabida o‘tkazilayotgan Rossiya, AQSH va Ukraina o‘rtasidagi uch tomonlama muzokaralar mojaroni hal qilishda tub burilish yasashi mumkinligini e’lon qildi. Reuters agentligiga bergan intervyusida Tramp katta siyosiy siljish aynan shu hafta ichida ro‘y berishi ehtimolini inkor etmadi.
«U yerda nimadir yuz berishi mumkin»: Oq uydagi optimizm
Jurnalistlarning muzokaralarda shu haftaning o‘zidayoq keskin o‘zgarish bo‘lishi mumkinmi, degan savoliga javob berar ekan, AQSH Prezidenti kutilmagan ishonch bilan bayonot berdi. Uning ta’kidlashicha, nafaqat Yaqin Sharq, balki Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi qonli to‘qnashuvlarni yakunlash uchun zarur bo‘lgan barcha shart-sharoitlar hozirda to‘liq yetilib bo‘lgan.
Oq uyda jurnalistlar bilan muloqot qilgan Tramp har ikki tomon ham uzoq davom etgan harbiy harakatlardan ruhan va iqtisodiy jihatdan to‘liq charchaganini alohida qayd etdi.
Asosiy masala
Donald Trampning bayonoti
Siyosiy ma’nosi va kutilayotgan natija
Muzokaralar joyi va formati
Abu-Dabi (BAA), uch tomonlama yuzma-yuz uchrashuv
Rossiya, AQSH va Ukraina oylar davomida ilk bor bitta stol atrofida
Burilish muddati
«Shu haftadayoq nimadir yuz berishi mumkin»
Tomonlar uzoq muddatli bahslardan so‘ng yakuniy shartlarni muhokama qilmoqda
Tomonlarning kayfiyati
«Moskva ham, Kiyev ham bu nizodan charchadi»
Jabhadagi bosim va resurslar tanqisligi murosa zaruratini oshirmoqda
AQSH va Trampning roli
«Bu mamlakatimizga daxl qilmasa-da, shaxsan menga daxl qiladi»
Tramp jarayonni shaxsiy siyosiy g‘alaba va global tinchlik formulasi sifatida ko‘rmoqda
«Men ularni birlashtirishga qodirman. Ayni paytda, biz gaplashayotgan daqiqalarda ham u yerda uchrashuvlar davom etmoqda va ular normal ketyapti. Biz buni hal qilishga harakat qilyapmiz, chunki bu mamlakatimiz sifatida bizga bevosita ta’sir qilmasa ham, shaxsan menga daxl qiladi».
— Donald Tramp, AQSH Prezidenti.
Parda ortida nimalar kechmoqda?
Abu-Dabidagi muloqot bir necha oylik tanaffusdan keyingi ilk to‘g‘ridan to‘g‘ri uch tomonlama diplomatik aloqa hisoblanadi. So‘nggi oylarda Vashington vakillari Moskva va Kiyevga alohida borib, ikki tomonlama formatda shartlarni kelishtirishga urinib kelgan edi.
Hozirda BAAda kechayotgan yopiq eshiklar ortidagi suhbatlarda asosiy e’tibor jang to‘xtatilgandan keyingi xavfsizlik kafolatlari, demarkatsiya chiziqlari va mintaqaning kelajakdagi maqomiga qaratilgan. Trampning bu qadar dadil chiqishi tomonlar hujjat loyihasi bo‘yicha muhim umumiy maxrajga yaqinlashganidan dalolat berishi mumkin.
Sizningcha, Trampning sa’y-harakatlari bilan haqiqatan ham shu hafta urushni to‘xtatish bo‘yicha kelishuvga erishiladimi yoki bu shunchaki navbatdagi siyosiy bayonotmi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…