NVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdi

·23·Texno
NVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdi
Qisqacha

NVIDIA sun'iy intellekt ma'lumotlar markazlarini qurish uchun 500 milliard dollargacha mablag' jalb qilish rejasini e'lon qildi. Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs va KKR kabi yirik moliyaviy muassasalar loyihaga sarmoya kiritishga tayyorligini bildirdi. Agar kreditni to'lay olmagan ma'lumotlar markazi egasining chiplari kutilganidan past narxda sotilsa, NVIDIA farqning 25 foizigacha bo'lgan qismini qoplashni zimmasiga oladi.

Jahon bozorida yetakchi oʻrin tutuvchi NVIDIA kompaniyasi sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini qurish uchun 500 milliard dollargacha mablagʻ jalb qilishga qaratilgan ulkan va tavakkal rejani eʼlon qildi. Ushbu tashabbus zamonaviy texnologiyalar bozorida keskin muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki u nafaqat moliyaviy koʻlamining kattaligi, balki eskirib borayotgan grafik chiplar uchun ikkilamchi bozorni shakllantirishga qaratilgani bilan ham ahamiyatlidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs va KKR kabi yirik moliyaviy muassasalar ushbu ulkan loyihaga sarmoya kiritishga tayyorligini bildirgan. Millionlab dollarlik shartnomalar ortida NVIDIA oʻz chiplari garov sifatida ishlatilganda oʻz qiymatini saqlab qolishini oʻz mablagʻlari bilan kafolatlashga rozi boʻlgani asosiy yangilik sifatida diqqatni tortmoqda.

Moliyaviy xatarlar va bozor reaksiyasi

Bozor tahlilchilarining fikricha, kompaniyaning bunday qadami bir vaqtning oʻzida ham aqlli, ham xavfli strategiya hisoblanadi. Obligatsiyalar bozorida hatto biroz xavotir ham sezildi, shundan soʻng NVIDIA bosh direktori Jensen Huang ijtimoiy tarmoqlarda va biznes telekanalida chiqish qilib, kompaniyaning xatarlari qanday cheklanishini batafsil tushuntirib berdi.

Rejaga koʻra, agar maʼlumotlar markazi egasi kreditni toʻlay olmay qolsa va kreditor chiplarni sotishga majbur boʻlsa, biroq ularning narxi kutilganidan past chiqsa, NVIDIA farqning 25 foizigacha boʻlgan qismini qoplab berishni oʻz zimmasiga oladi. Bu esa moliya olamida talab pasaygan sari majburiyatlar ortib boradigan teskari xavf holatini keltirib chiqarishi mumkin.

Startaplar va ikkilamchi bozor istiqbollari

Moliyaviy manevrlar ortida startaplar va yirik korxonalar uchun juda muhim boʻlgan yana bir jihat yotibdi. Jensen Huang eskirayotgan NVIDIA jihozlariga boʻlgan talabni barqaror saqlab qolish uchun foydalanilgan AI apparat taʼminoti ekotizimi gullab-yashnashini taʼminlashni maqsad qilgan.

Bloomberg hisob-kitoblariga koʻra, kompaniya OpenAI va Anthropic kabi yetakchi sunʼiy intellekt laboratoriyalari hamda CoreWeave, Nebius, Firmus va Lambda kabi bulutli xizmat koʻrsatuvchilarni qoʻllab-quvvatlash uchun milliardlab mablagʻ yoʻnaltirib kelmoqda. Biroq mutaxassislar buni oʻtmishdagi ayrim shubhali sxemalar bilan qiyoslayotgani ham sir emas.

Shunga qaramay, Jensen Huang bu tashabbus oʻtmishdagi holatlardan farq qilishini taʼkidladi. Kompaniya oʻz mijozlariga toʻgʻridan-toʻgʻri qarz berish oʻrniga, mustaqil institutsional kapitalni AI infratuzilma bozoriga olib kirmoqda. Bu esa xatarlarning katta qismini moliyaviy sheriklar zimmasiga yuklagan holda, kelgusida chiplar qiymatining bir qismini himoya qilish imkonini beradi.

NvidiaSuniy intellektTexnologiyaBiznesInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiYandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiBugun, 20:58Instagram oʻzining matnli logotipini yangiladiInstagram oʻzining matnli logotipini yangiladiBugun, 20:57Microsoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaMicrosoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaBugun, 20:52Bartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerakBugun, 20:28Xitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiXitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiBugun, 20:26Toshkentda Yandex Maps piyodalar uchun soyali yo‘llarni ko‘rsata boshladiToshkentda Yandex Maps piyodalar uchun soyali yo‘llarni ko‘rsata boshladiBugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi