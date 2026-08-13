NVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdi
NVIDIA sun'iy intellekt ma'lumotlar markazlarini qurish uchun 500 milliard dollargacha mablag' jalb qilish rejasini e'lon qildi. Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs va KKR kabi yirik moliyaviy muassasalar loyihaga sarmoya kiritishga tayyorligini bildirdi. Agar kreditni to'lay olmagan ma'lumotlar markazi egasining chiplari kutilganidan past narxda sotilsa, NVIDIA farqning 25 foizigacha bo'lgan qismini qoplashni zimmasiga oladi.
Jahon bozorida yetakchi oʻrin tutuvchi NVIDIA kompaniyasi sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini qurish uchun 500 milliard dollargacha mablagʻ jalb qilishga qaratilgan ulkan va tavakkal rejani eʼlon qildi. Ushbu tashabbus zamonaviy texnologiyalar bozorida keskin muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki u nafaqat moliyaviy koʻlamining kattaligi, balki eskirib borayotgan grafik chiplar uchun ikkilamchi bozorni shakllantirishga qaratilgani bilan ham ahamiyatlidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs va KKR kabi yirik moliyaviy muassasalar ushbu ulkan loyihaga sarmoya kiritishga tayyorligini bildirgan. Millionlab dollarlik shartnomalar ortida NVIDIA oʻz chiplari garov sifatida ishlatilganda oʻz qiymatini saqlab qolishini oʻz mablagʻlari bilan kafolatlashga rozi boʻlgani asosiy yangilik sifatida diqqatni tortmoqda.
Moliyaviy xatarlar va bozor reaksiyasiBozor tahlilchilarining fikricha, kompaniyaning bunday qadami bir vaqtning oʻzida ham aqlli, ham xavfli strategiya hisoblanadi. Obligatsiyalar bozorida hatto biroz xavotir ham sezildi, shundan soʻng NVIDIA bosh direktori Jensen Huang ijtimoiy tarmoqlarda va biznes telekanalida chiqish qilib, kompaniyaning xatarlari qanday cheklanishini batafsil tushuntirib berdi.
Rejaga koʻra, agar maʼlumotlar markazi egasi kreditni toʻlay olmay qolsa va kreditor chiplarni sotishga majbur boʻlsa, biroq ularning narxi kutilganidan past chiqsa, NVIDIA farqning 25 foizigacha boʻlgan qismini qoplab berishni oʻz zimmasiga oladi. Bu esa moliya olamida talab pasaygan sari majburiyatlar ortib boradigan teskari xavf holatini keltirib chiqarishi mumkin.
Startaplar va ikkilamchi bozor istiqbollariMoliyaviy manevrlar ortida startaplar va yirik korxonalar uchun juda muhim boʻlgan yana bir jihat yotibdi. Jensen Huang eskirayotgan NVIDIA jihozlariga boʻlgan talabni barqaror saqlab qolish uchun foydalanilgan AI apparat taʼminoti ekotizimi gullab-yashnashini taʼminlashni maqsad qilgan.
Bloomberg hisob-kitoblariga koʻra, kompaniya OpenAI va Anthropic kabi yetakchi sunʼiy intellekt laboratoriyalari hamda CoreWeave, Nebius, Firmus va Lambda kabi bulutli xizmat koʻrsatuvchilarni qoʻllab-quvvatlash uchun milliardlab mablagʻ yoʻnaltirib kelmoqda. Biroq mutaxassislar buni oʻtmishdagi ayrim shubhali sxemalar bilan qiyoslayotgani ham sir emas.
Shunga qaramay, Jensen Huang bu tashabbus oʻtmishdagi holatlardan farq qilishini taʼkidladi. Kompaniya oʻz mijozlariga toʻgʻridan-toʻgʻri qarz berish oʻrniga, mustaqil institutsional kapitalni AI infratuzilma bozoriga olib kirmoqda. Bu esa xatarlarning katta qismini moliyaviy sheriklar zimmasiga yuklagan holda, kelgusida chiplar qiymatining bir qismini himoya qilish imkonini beradi.
…