Malikada PPX xodimidan qochgan erkakni avtomobil urib yubordi (video)

·62·Jamiyat
Malikada PPX xodimidan qochgan erkakni avtomobil urib yubordi (video)

Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahridagi “Malika” bozori yaqinida erkak BYD Song Plus rusumli avtomobilga borib urilgani aks etgan video tarqaldi.

Tasvirlarda tez yugurib kelayotgan erkak avtomobil bilan to‘qnashganidan so‘ng o‘rnidan turib, yugurishda davom etganini ko‘rish mumkin. Shuningdek, uning ortidan patrul-post xizmati (PPX) xodimi quvib kelayotgani aks etgan.

Ma’lum qilinishicha, hodisa Kichik halqa yo‘lining “Malika” bozori ro‘parasidan o‘tgan qismida sodir bo‘lgan.

Hozircha voqea yuzasidan mas’ul idoralar tomonidan rasmiy izoh berilgani haqida ma’lumot yo‘q. Erkak nima sababdan PPX xodimidan qochgani va hodisaning boshqa tafsilotlari ham noma’lum.

ToshkentMalika bozoriBYD Song PlusPPX
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqdimi? Aytilgan narxni ko‘rib, hayron qolasizToshkentda iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqdimi? Aytilgan narxni ko‘rib, hayron qolasiz19 sentabr 13:20Baland musiqa sabab tez yordamni eshitmagan BYD haydovchisi jazolandiBaland musiqa sabab tez yordamni eshitmagan BYD haydovchisi jazolandi9 sentabr 22:05iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 13 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 13 oktyabrdagi narxlari13 oktabr 12:28iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindiiPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi8 oktabr 11:32Xonqada qarzdorga tegishli qidiruvdagi BYD avtomashinasi xatlandiXonqada qarzdorga tegishli qidiruvdagi BYD avtomashinasi xatlandi21 avgust 09:22PPX xodimining jasorati: Toshkentda cho‘kayotgan 13 yoshli bola qutqarildiPPX xodimining jasorati: Toshkentda cho‘kayotgan 13 yoshli bola qutqarildi7 avgust 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qiz bilan bog‘liq yangi tafsilotlar: qizaloqning onasi bilan suhbat (video)
Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qiz bilan bog‘liq yangi tafsilotlar: qizaloqning onasi bilan suhbat (video)