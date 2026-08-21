Xonqada qarzdorga tegishli qidiruvdagi BYD avtomashinasi xatlandi

·1·Jamiyat
Xonqada qarzdorga tegishli qidiruvdagi BYD avtomashinasi xatlandi
Qisqacha

Xonqa tumanida 16.480.000 so'm jarimani ixtiyoriy ravishda to'lamagan Q.A.ga tegishli BYD SONG PLUS avtomashinasi topilib, jarima maydonchasiga joylashtirildi. Q.A. mast holda boshqa fuqaroga tegishli COBALT avtomashinasini boshqargani uchun 3 yil muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilgan. Avtomobil mustaqil baholovchi tashkilot tomonidan baholangach, elektron onlayn-auksionga chiqariladi.

Honqa tumanida mast holda boshqa fuqaroga tegishli bo‘lgan “COBALT” rusumli avtomashinani boshqargan erkak sud qarori bilan 3 (uch) yil muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrim etilib, unga nisbatan 16.480.000 so‘m miqdorida jarima belgilangan.

Aniqlanishicha, jinoyat ishlari bo‘yicha Xonqa tumani sudining ijro varaqasiga asosan huquqbuzar Q.A.dan 16.480.000 so‘m jarima summasini Respublika budjeti daromadiga undirish haqidagi ijro hujjati Byuroning Xonqa tumani bo‘limi ish yurituviga kelib tushgan va ijro harakatlariga kirishilgan.

Sud qarorida ko‘rsatilgan jarima summasini to‘lashligi bo‘yicha huquqbuzar Q.A. bir necha marotaba ogohlantirilgan bo‘lishiga qaramasdan, o‘ziga tegishli xulosa chiqarmagan va ihtiyoriy ravishda belgilangan summani to‘lamagan.

Davlat ijrochisi S.Sapayev tomonidan olib borilgan ijro harakatlari va boshqarma Qidiruv sho‘basi xodimlarining qidiruv harakatlari natijasida huquqbuzar Q.A.ga tegishli bo‘lgan BYD SONG PLUS rusumli avtotransport vositasi topilib, jarima maydonchasiga joylashtirilgan.

Hozirda, transport vositasini mustaqil baholovchi tashkilotga baholatib, baholash ishlari yakunlangach, uni elektron onlayn-auksion savdosiga chiqarish choralari ko‘riladi.

Auksiondan tushgan mablag‘lar esa qarzdorning jarima summalarini qoplash uchun yo‘naltiriladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Taqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildiTaqiqlangan moddalar aralashgan mahsulotlar olib kirilishi fosh etildiBugun, 08:46Raqobat qo‘mitasi maktab tovarlari narxini nazorat qiladi...Raqobat qo‘mitasi maktab tovarlari narxini nazorat qiladi...Bugun, 08:33Yangi o‘quv yili qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi...Yangi o‘quv yili qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi...Bugun, 08:28Toshkent maktablarida matematika o‘qitishda yangi usul qo‘llaniladiToshkent maktablarida matematika o‘qitishda yangi usul qo‘llaniladiBugun, 07:54«Jinoyatchilardek doimiy qo‘rquvda yashadik»: Ortiqxo‘jayev biznesning og‘ir o‘tmishi haqida gapirdi«Jinoyatchilardek doimiy qo‘rquvda yashadik»: Ortiqxo‘jayev biznesning og‘ir o‘tmishi haqida gapirdiBugun, 06:36Xalqaro informatika olimpiadasida isroillik ishtirokchi oltin medalidan mahrum etildiXalqaro informatika olimpiadasida isroillik ishtirokchi oltin medalidan mahrum etildiBugun, 06:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi