iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 13 oktyabrdagi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 13 oktyabr 2026 holatiga ko'ra, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglar bo'yicha narxlari yangilandi.
- Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida taqdim etilmoqda.
- Narxlar 1579 dollardan boshlanib, 2999 dollargacha yetishi mumkin, ba'zi modellar aksiya narxida taklif qilingan.
13 oktyabr 2026 holatiga iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglar bo‘yicha narxlari yangilandi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida taklif qilinmoqda.
eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro‘ning 256 GB xotirali Silver, Glacier, Black va Burgundy modellari 1579 dollardan sotilmoqda. Burgundy versiyasi aksiya narxida taklif qilingan.
512 GB xotirali iPhone 18 Pro narxi 1849 dollarga tushgan, 1 TB versiyasi esa 2899 dollar turadi.
iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Black modeli 1699 dollarlik aksiya narxida. Silver versiyasi 1749 dollar, Glacier 1729 dollar va Burgundy 1789 dollardan taklif qilinmoqda.
512 GB xotirali Pro Max'ning Black, Silver va Glacier versiyalari 2019 dollardan, Burgundy modeli esa 2149 dollardan sotilmoqda. 1 TB xotirali versiyaning narxi 2699 dollar.
SIM+eSIM turidagi iPhone 18 Pro 256 GB Silver rangda 1579 dollar, Glacier, Black va Burgundy ranglarida 1589 dollardan taklif qilingan. 512 GB versiyasi 1899 dollar, 1 TB modeli 2799 dollar.
iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Glacier va Black versiyalari 1879 dollardan, Silver 1799 dollar va Burgundy 1829 dollardan sotilmoqda. Black modeli aksiya narxida.
512 GB xotirali Pro Max'ning Black, Silver, Burgundy va Glacier versiyalarining har biri 2249 dollardan taklif qilingan.
SIM+eSIM versiyasidagi 1 TB iPhone 18 Pro Max'ning Black modeli 2699 dollar turadi. Burgundy, Glacier va Silver rangli 1 TB versiyalarining har biri 2999 dollardan sotilmoqda.
Narxlar har kuni o‘zgarib turishi mumkin. Keltirilgan ma’lumotlar 13 oktyabr 2026 holatiga tegishli.
Izohlar 0
…