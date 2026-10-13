iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 13 oktyabrdagi narxlari

·54·Texno
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 13 oktyabrdagi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 13 oktyabr 2026 holatiga ko'ra, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglar bo'yicha narxlari yangilandi.
  • Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida taqdim etilmoqda.
  • Narxlar 1579 dollardan boshlanib, 2999 dollargacha yetishi mumkin, ba'zi modellar aksiya narxida taklif qilingan.

13 oktyabr 2026 holatiga iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglar bo‘yicha narxlari yangilandi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida taklif qilinmoqda.

eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro‘ning 256 GB xotirali Silver, Glacier, Black va Burgundy modellari 1579 dollardan sotilmoqda. Burgundy versiyasi aksiya narxida taklif qilingan.

512 GB xotirali iPhone 18 Pro narxi 1849 dollarga tushgan, 1 TB versiyasi esa 2899 dollar turadi.

iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Black modeli 1699 dollarlik aksiya narxida. Silver versiyasi 1749 dollar, Glacier 1729 dollar va Burgundy 1789 dollardan taklif qilinmoqda.

512 GB xotirali Pro Max'ning Black, Silver va Glacier versiyalari 2019 dollardan, Burgundy modeli esa 2149 dollardan sotilmoqda. 1 TB xotirali versiyaning narxi 2699 dollar.

SIM+eSIM turidagi iPhone 18 Pro 256 GB Silver rangda 1579 dollar, Glacier, Black va Burgundy ranglarida 1589 dollardan taklif qilingan. 512 GB versiyasi 1899 dollar, 1 TB modeli 2799 dollar.

iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Glacier va Black versiyalari 1879 dollardan, Silver 1799 dollar va Burgundy 1829 dollardan sotilmoqda. Black modeli aksiya narxida.

512 GB xotirali Pro Max'ning Black, Silver, Burgundy va Glacier versiyalarining har biri 2249 dollardan taklif qilingan.

SIM+eSIM versiyasidagi 1 TB iPhone 18 Pro Max'ning Black modeli 2699 dollar turadi. Burgundy, Glacier va Silver rangli 1 TB versiyalarining har biri 2999 dollardan sotilmoqda.

Narxlar har kuni o‘zgarib turishi mumkin. Keltirilgan ma’lumotlar 13 oktyabr 2026 holatiga tegishli.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxiPhone 18AppleMalika bozori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindiiPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi8 oktabr 11:32iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 9 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 9 oktyabrdagi narxlari9 oktabr 12:56iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 7 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 7 oktyabrdagi narxlari7 oktabr 13:29iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 6 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 6 oktyabrdagi narxlari6 oktabr 10:41iPhone 18 Pro va Pro Max: 5 oktyabrdagi narxlariPhone 18 Pro va Pro Max: 5 oktyabrdagi narxlar5 oktabr 10:58iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari4 oktabr 11:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda