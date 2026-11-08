Malika bozorida Google Pixel qanchadan sotilmoqda?

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Malika bozorida Google Pixel qanchadan sotilmoqda?

Toshkentdagi Malika bozorida Google Pixel smartfonlarining 8 noyabr, 2026 yil holatidagi narxlari ma’lum bo‘ldi. Ro‘yxatdan Pixel 8A va Pixel 8 modellaridan tortib, yangi Pixel 11 seriyasigacha bo‘lgan smartfonlar o‘rin olgan. Qurilmalar xotira hajmi va modeliga qarab 525 dollardan 1575 dollargacha taklif qilinmoqda.

Google Pixel smartfonlari narxlari:

• Pixel 8A, 8/256 GB — 525 dollar
• Pixel 8, 8/256 GB — 575 dollar
• Pixel 9A, 8/128 GB — 575 dollar
• Pixel 9A, 8/256 GB — 625 dollar
• Pixel 9, 12/128 GB — 725 dollar
• Pixel 10A, 8/128 GB — 725 dollar
• Pixel 10A, 8/256 GB — 775 dollar
• Pixel 10, 12/128 GB — 825 dollar
• Pixel 10, 12/256 GB — 875 dollar
• Pixel 10 Pro, 12/128 GB — 925 dollar
• Pixel 10 Pro XL, 16/256 GB — 1080 dollar
• Pixel 11, 12/256 GB — 980 dollar
• Pixel 11 Pro, 16/256 GB — 1330 dollar
• Pixel 11 Pro, 16/512 GB — 1440 dollar
• Pixel 11 Pro XL, 16/256 GB — 1490 dollar
• Pixel 11 Pro Fold, 16/256 GB — 1575 dollar

Keltirilgan narxlar 8 noyabr, 2026 yil holatiga ko‘ra Toshkentdagi Malika bozoridagi takliflar asosida tuzilgan.

Google PixelPixel 11 ProPixel 11 Pro FoldMalika bozori
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

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