Toshkentda iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqdimi? Aytilgan narxni ko‘rib, hayron qolasiz

·126·Texno
Toshkentda iPhone 18 Pro Max sotuvga chiqdimi? Aytilgan narxni ko‘rib, hayron qolasiz

Ijtimoiy tarmoqlarda yangi iPhone 18 Pro Max smartfonlari allaqachon Toshkentdagi "Malika" bozorida paydo bo‘lgani haqida xabarlar tarqaldi. Ayrim ma’lumotlarda yangi modelning narxi 4500 dollargacha yetishi mumkinligi aytilmoqda.

Tarqalayotgan xabarlarga ko‘ra, ayniqsa trenddagi olcha rangidagi iPhone 18 Pro Max xaridorlarda qiziqish uyg‘otgan.

Biroq hozircha smartfonlarning Toshkentda sotilayotgani va aytilgan narx rasmiy manbalar orqali tasdiqlanmagan.

Narx nega bunchalik yuqori?

Ijtimoiy tarmoqlardagi ma’lumotlarda ayrim yangi qurilmalar uchun 4500 dollargacha narx so‘ralayotgani aytilgan. Bu rasmiy chakana narx emas, balki ilk qurilmalar uchun sotuvchilar tomonidan belgilangan narx bo‘lishi mumkin.

iPhone 18 Pro MaxMalika bozoriToshkentiPhone 18 Pro Max narxi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jismoniy klaviaturali Clicks Communicator smartfoni taqdim etildiJismoniy klaviaturali Clicks Communicator smartfoni taqdim etildiBugun, 14:25iPhone 18 Pro kamerasi reytingda ikkinchi oʻrinni egalladiiPhone 18 Pro kamerasi reytingda ikkinchi oʻrinni egalladiBugun, 13:52AQShda Apple, Samsung va Google qurilmalari taqiqlanishi mumkinAQShda Apple, Samsung va Google qurilmalari taqiqlanishi mumkinBugun, 13:25iPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildiiPhone 18 Pro savdoga chiqqan kuniayoq butunlay qismlarga ajratildiBugun, 12:52Starlink Panamada toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasini ishga tushirdiStarlink Panamada toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasini ishga tushirdiBugun, 12:22Huawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchiHuawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchiBugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi