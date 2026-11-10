O‘z joniga qasd qilishga urinish: Buxoroda PPX xodimlari bir inson hayotini saqlab qoldi

1 daqiqa o'qish45
O‘z joniga qasd qilishga urinish: Buxoroda PPX xodimlari bir inson hayotini saqlab qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Buxoro shahrining Gulshan mahallasida 9 noyabr kuni o‘z joniga qasd qilmoqchi bo‘lgan erkak post-patrul xizmati xodimlari tomonidan qutqarib qolindi.
  • Ichki ishlar organlari xodimlari og‘ir psixologik holatdagi fuqaroni muloqot orqali chalg‘itib, uning qo‘lidan pichoqni tortib olishga muvaffaq bo‘lishdi.
  • Hozirgi vaqtda qutqarilgan shaxsga tibbiy va psixologik yordam ko‘rsatilmoqda hamda hodisaning sabablari bo‘yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda.

Buxoro shahrida inson hayoti qil ustida turgan xavfli vaziyat Ichki ishlar organlari xodimlarining tezkor va sovuqqon harakati tufayli fojiasiz yakun topdi. 9 noyabr kuni shaharning Gulshan mahallasida qo‘liga sovuq qurol olib, o‘z hayotiga qasd qilmoqchi bo‘lgan erkak post-patrul xizmati (PPX) inspektorlari tomonidan saqlab qolindi.

Soniyalar hal qilgan vaziyat: Inspektorlarning mahorati

Mahalladagi xonadonlardan birida fuqaro pichoq bilan o‘z joniga qasd qilishga urinayotgani haqida navbatchilik qismiga shoshilinch xabar kelib tushgan. Voqea joyiga bir necha daqiqa ichida yetib kelgan PPX batalyoni xodimlari og‘ir psixologik holatda turgan shaxs bilan to‘qnash kelishdi. Har qanday noto‘g‘ri harakat yoki kechikkan soniya tuzatib bo‘lmas fojiaga olib kelishi mumkin edi.

Xodimlar vaziyatni to‘g‘ri baholab, murakkab taktik usulni qo‘lladi: ular muloqot orqali fuqaroning diqqatini chalg‘itishga muvaffaq bo‘ldi va qulay fursat tug‘ilishi bilan uning qo‘lidan sovuq qurolni — pichoqni tortib oldi.

Voqea parametrlari

Tafsilotlar

Hodisa yuz bergan sana

2026 yil 9 noyabr

Manzil

Buxoro shahri, Gulshan mahallasi

Holat tavsifi

Fuqaroning o‘tkir tig‘li pichoq bilan o‘z hayotiga suiqasd qilishga urinishi

Asosiy harakat

IIB PPX inspektorlarining professional chalg‘ituv manyovri

Natija

Sovuq qurol olib qo‘yildi, fuqaro jarohatsiz saqlab qolindi

«Bunday og‘ir stress holatida kuch ishlatish emas, balki inson psixologiyasini tushunib, uning e’tiborini chalg‘ita olish eng samarali qurolga aylanadi — inspektorlarning tezkorligi inson hayotini asrab qoldi».

Hodisaning asl sabablari o‘rganilmoqda

Hozirda qutqarib qolingan fuqaroga zarur tibbiy va psixologik yordam ko‘rsatilmoqda. Mas’ul organlar fuqaroni bunday keskin qadam tashlashga nima majbur qilgani — oilaviy nizolar, ruhiy tushkunlik yoki ijtimoiy muammolar mavjudligini aniqlash bo‘yicha surishtiruv ishlarini olib bormoqda.

O‘z vaqtida ko‘rsatilgan yordam va huquq-tartibot idoralari xodimlarining hushyorligi Buxoroda navbatdagi mudhish hodisaning oldini oldi.

Sizningcha, og‘ir vaziyatga tushib qolgan fuqarolar bilan ishlashda profilaktika va psixologik xizmatlarni yanada kuchaytirish kerakmi? Munosabatingizni izohlarda bildiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari