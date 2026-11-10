O‘z joniga qasd qilishga urinish: Buxoroda PPX xodimlari bir inson hayotini saqlab qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Buxoro shahrining Gulshan mahallasida 9 noyabr kuni o‘z joniga qasd qilmoqchi bo‘lgan erkak post-patrul xizmati xodimlari tomonidan qutqarib qolindi.
- Ichki ishlar organlari xodimlari og‘ir psixologik holatdagi fuqaroni muloqot orqali chalg‘itib, uning qo‘lidan pichoqni tortib olishga muvaffaq bo‘lishdi.
- Hozirgi vaqtda qutqarilgan shaxsga tibbiy va psixologik yordam ko‘rsatilmoqda hamda hodisaning sabablari bo‘yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Buxoro shahrida inson hayoti qil ustida turgan xavfli vaziyat Ichki ishlar organlari xodimlarining tezkor va sovuqqon harakati tufayli fojiasiz yakun topdi. 9 noyabr kuni shaharning Gulshan mahallasida qo‘liga sovuq qurol olib, o‘z hayotiga qasd qilmoqchi bo‘lgan erkak post-patrul xizmati (PPX) inspektorlari tomonidan saqlab qolindi.
Soniyalar hal qilgan vaziyat: Inspektorlarning mahorati
Mahalladagi xonadonlardan birida fuqaro pichoq bilan o‘z joniga qasd qilishga urinayotgani haqida navbatchilik qismiga shoshilinch xabar kelib tushgan. Voqea joyiga bir necha daqiqa ichida yetib kelgan PPX batalyoni xodimlari og‘ir psixologik holatda turgan shaxs bilan to‘qnash kelishdi. Har qanday noto‘g‘ri harakat yoki kechikkan soniya tuzatib bo‘lmas fojiaga olib kelishi mumkin edi.
Xodimlar vaziyatni to‘g‘ri baholab, murakkab taktik usulni qo‘lladi: ular muloqot orqali fuqaroning diqqatini chalg‘itishga muvaffaq bo‘ldi va qulay fursat tug‘ilishi bilan uning qo‘lidan sovuq qurolni — pichoqni tortib oldi.
Voqea parametrlari
Tafsilotlar
Hodisa yuz bergan sana
2026 yil 9 noyabr
Manzil
Buxoro shahri, Gulshan mahallasi
Holat tavsifi
Fuqaroning o‘tkir tig‘li pichoq bilan o‘z hayotiga suiqasd qilishga urinishi
Asosiy harakat
IIB PPX inspektorlarining professional chalg‘ituv manyovri
Natija
Sovuq qurol olib qo‘yildi, fuqaro jarohatsiz saqlab qolindi
«Bunday og‘ir stress holatida kuch ishlatish emas, balki inson psixologiyasini tushunib, uning e’tiborini chalg‘ita olish eng samarali qurolga aylanadi — inspektorlarning tezkorligi inson hayotini asrab qoldi».
Hodisaning asl sabablari o‘rganilmoqda
Hozirda qutqarib qolingan fuqaroga zarur tibbiy va psixologik yordam ko‘rsatilmoqda. Mas’ul organlar fuqaroni bunday keskin qadam tashlashga nima majbur qilgani — oilaviy nizolar, ruhiy tushkunlik yoki ijtimoiy muammolar mavjudligini aniqlash bo‘yicha surishtiruv ishlarini olib bormoqda.
O‘z vaqtida ko‘rsatilgan yordam va huquq-tartibot idoralari xodimlarining hushyorligi Buxoroda navbatdagi mudhish hodisaning oldini oldi.
Sizningcha, og‘ir vaziyatga tushib qolgan fuqarolar bilan ishlashda profilaktika va psixologik xizmatlarni yanada kuchaytirish kerakmi? Munosabatingizni izohlarda bildiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…