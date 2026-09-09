Baland musiqa sabab tez yordamni eshitmagan BYD haydovchisi jazolandi

·32·Jamiyat
Baland musiqa sabab tez yordamni eshitmagan BYD haydovchisi jazolandi

Toshkent shahrida sirena va maxsus chiroqlari yoqilgan tez yordam avtomobiliga yo‘l bermagan BYD Song Plus haydovchisiga nisbatan chora ko‘rildi.

Toshkent shahar IIBB YHXB ma’lumotiga ko‘ra, yo‘l harakati xavfsizligi xodimlari haydovchining shaxsiga aniqlik kiritib, u bilan suhbat o‘tkazgan.

Haydovchi avtomobil oynalari yopiq bo‘lgani va salonda musiqa baland yangragani sabab tez yordam mashinasining sirenasini eshitmaganini bildirgan.

Holat yuzasidan haydovchiga nisbatan ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. BYD Song Plus avtomobili esa vaqtincha jarima maydonchasiga joylashtirilgan.

Mutaxassislar haydovchilarni yo‘lda maxsus tovushli va yorug‘lik signallarini yoqqan tezkor xizmat transportlariga o‘z vaqtida yo‘l berishga chaqirmoqda.

tez yordamBYD Song Plustransportyo‘l harakatisirenachiroqma’muriy bayonnoma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarshida 19 yoshli yigit profilaktika inspektorlari tomonidan kaltaklangani aytilmoqda (video)Qarshida 19 yoshli yigit profilaktika inspektorlari tomonidan kaltaklangani aytilmoqda (video)Bugun, 22:37Bollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandiBollivud yulduzi Shohruxxon O‘zbekistonga kelishi mumkin: takliflar ochiqlandiBugun, 21:22Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)Bugun, 19:35Qidiruvdagi “Volkswagen” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiQidiruvdagi “Volkswagen” avtomashinasi topilib, jarima maydoniga joylashtirildiBugun, 17:24110 million so‘m miqdoridagi aliment oldindan to‘lab berildi110 million so‘m miqdoridagi aliment oldindan to‘lab berildiBugun, 17:22Samarqandlik ayol uch yildan beri hujjatlarda tirikligini isbotlay olmayaptiSamarqandlik ayol uch yildan beri hujjatlarda tirikligini isbotlay olmayaptiBugun, 16:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari