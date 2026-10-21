O‘zbekistondagi juftlik 400 dollarga kamtarona to‘y o‘tkazdi (video)
O‘zbekistondagi kelin-kuyovning kamxarj to‘yi ijtimoiy tarmoqlarda e’tibor qozondi. Tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, juftlik hayotidagi muhim kunlardan birini kafeda nishonlab, marosim uchun jami 400 dollar sarflagan.
Ko‘p sonli mehmonlar ishtirokidagi dabdabali to‘y o‘rniga ular kamtarona marosimni tanlagan. Bu esa to‘yni chiroyli o‘tkazish uchun albatta katta mablag‘ sarflash shartmi, degan savolni yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi.
O‘zbekistonda to‘ylar ko‘pincha keng doirada, qarindoshlar, do‘stlar va yaqinlar ishtirokida nishonlanadi. Shu bois kamxarj marosimlar ham jamoatchilik e’tiborini tortishi mumkin.
Aslida, oilaviy hayotning mustahkamligi to‘yga sarflangan mablag‘ bilan emas, balki juftlikning o‘zaro hurmati, ishonchi va bir-birini qo‘llab-quvvatlashi bilan belgilanadi. Har bir oila o‘z imkoniyati va xohishidan kelib chiqib, o‘zi uchun munosib marosim shaklini tanlashi mumkin.
Siz ham 400 dollarga to‘y o‘tkazishga rozi bo‘larmidingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.
Izohlar 0
…