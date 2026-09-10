Toshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildi
O‘zbekiston poytaxtidagi eng hashamatli mehmonxonalardan biri — «Marriott Hotel Tashkent» Markaziy Osiyo siyosiy va biznes elitasining shov-shuvli to‘yiga mezbonlik qildi. Qirg‘iziston bojxona xizmati sobiq raisi o‘rinbosari, mintaqada katta rezonans keltirib chiqargan korrupsiya ishlari bo‘yicha tanilgan Rayimbek Matraimovning o‘g‘li Aymen o‘z nikoh oqshomini Toshkentda nishonladi. Qirg‘iziston ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, tadbirda ikki davlatning nufuzli siyosatchilari va yirik tadbirkorlari ishtirok etgan bo‘lib, nikoh orqali Qirg‘iziston va Qozog‘istonning eng badavlat oilalari quda tutindi. Oqshomda Rossiya estradasining qiroli Filipp Kirkorov, Lyusya Chebotina va qozog‘istonlik xonanda Raimning kuylashi tadbir ko‘lamini yanada oshirdi. Xo‘sh, Matraimovlar oilasi qaysi yirik neft magnati bilan qarindosh bo‘ldi, nega to‘y aynan Toshkentda o‘tkazildi va bunday dabdabali marosim uchun qancha mablag‘ sarflangan? Maqola oxirida esa — Rayimbek Matraimovning qamoqdan ozod etilish tarixi va ushbu to‘y atrofidagi ochiqlangan moliyaviy tafsilotlarni e’tiboringizga havola qilamiz.
Toshkentdagi oliy darajadagi davra: Matraimov va Marabayevlar ittifoqi
30 avgust kuni poytaxt markazidagi mehmonxonada bo‘lib o‘tgan nikoh to‘yi mintaqa elitasini bir davraga to‘pladi:
Qozog‘iston neft elitasi bilan qudalik: Sobiq qirg‘iz mulozimining o‘g‘li Aymen Qozog‘istonning taniqli neft magnati va yirik tadbirkori Jakip Marabayevning nabirasiga uylandi;
Nufuzli mehmonlar tarkibi: Marosimda Qirg‘izistonning taniqli siyosatchilari, deputatlari va yirik tadbirkorlari ko‘rinish berdi;
Yulduzli konsert dasturi: To‘y mehmonlarini Rossiya pop-estradasi yulduzlari Lyusya Chebotina va Filipp Kirkorov hamda qozoq estradasining taniqli yulduzi Raim o‘z xit qo‘shiqlari bilan xushnud etishdi;
Media e’tiboridan qochish: Ekspertlar va jurnalistlarning taxminiga ko‘ra, oila Bishkekda ortiqcha shov-shuv va e’tirozlar ko‘tarilmasligi uchun to‘y manzili sifatida aynan Toshkentni tanlagan, ammo tadbir baribir OAV nishoniga aylanib, «yil to‘yi» maqomini oldi.
«Bu shunchaki oddiy to‘y emas, balki Markaziy Osiyoning eng boy va ta’sir doirasiga ega ikki sulolasining birlashishidir», — deya yozmoqda voqeani yoritgan qirg‘iz nashrlari.
Filipp Kirkorovning kamida 100 ming yevrolik gonorari va oqshom xarajatlari
Dabdabali to‘y xarajatlarining umumiy summasi rasman ochiqlanmagan bo‘lsa-da, taklif etilgan artistlar narxi tadbir ko‘lamini yaqqol ko‘rsatib turibdi:
Kirkorovning chet eldagi narxi: Musiqa bozori tahlilchilariga ko‘ra, Filipp Kirkorovning Rossiyaning o‘zidagi shaxsiy bayramlarda chiqish narxi kamida 100 ming yevroni tashkil etadi, xorijiy davlatlarga, xususan Toshkentga tashrif esa bundan ancha qimmatga tushadi;
Lyusya Chebotina va Raim: Bundan tashqari, hozirda Rossiya chartlarida yetakchilik qilayotgan Lyusya Chebotina va Qozog‘istonning talabgir yulduzi Raimning to‘y xizmati, aviaparvozlari hamda VIP-talablari umumiy xarajatlarni yuzlab ming dollarga oshirgan;
Marriott hashamati: Poytaxtning eng qimmatbaho zalini bezatish va yuqori martabali mehmonlarni joylashtirish uchun ketgan mablag‘lar ham rekord darajada bo‘lgani taxmin qilinmoqda.
Matraimovning 200 million dollarlik ozodligi va siyosiy foni
Jamoatchilikni hayratga solgan eng katta jihat — ushbu to‘yni uyushtirgan sobiq amaldorning yaqin o‘tmishdagi jinoiy va sud ishlaridir:
Bojxonadagi korrupsiya ishi: Rayimbek Matraimov Qirg‘iziston Davlat bojxona xizmati raisi o‘rinbosari lavozimida ishlagan davrida yirik korrupsiya sxemalariga aloqadorlikda ayblangan edi;
Ilk sud va jarima: 2021 yilda sud uni aybdor deb topgan, u davlat budjetiga 2 milliard som zararni qoplab bergach, bor-yo‘g‘i 260 ming somlik ramziy jarima bilan qutulib qolgan;
200 million dollarlik aktivlar: 2024 yilda Matraimov yana tergovga tortildi va Qirg‘iziston MXXK rahbari Kamchibek Tashiyevning rasmiy bayonotiga ko‘ra, u davlat foydasiga qariyb 200 million dollarlik mulk va aktivlarini topshirganidan so‘ng tergov hibsxonasidan (SIZO) ozod qilingan.
Mintaqaviy elitaning yangi nufuz markazi
Toshkentda bo‘lib o‘tgan ushbu to‘y Markaziy Osiyodagi yirik siyosiy va moliyaviy oilalarning chegara bilmas aloqalari naqadar chuqur ekanini yana bir bor isbotladi. Bir necha oy muqaddam davlatga yuzlab million dollarlik boyliklarini topshirib hibsdan chiqqan sobiq amaldorning bu qadar qisqa vaqt ichida qo‘shni davlat poytaxtida dunyo estradasi yulduzlari ishtirokida qirollarga xos to‘y o‘tkazishi jamoatchilik orasida katta savollarni keltirib chiqarmoqda. Shu bilan birga, Toshkentning so‘nggi yillarda xalqaro darajadagi eng hashamatli tadbirlar, yuqori doiradagi mehmonlar va biznes muloqotlari uchun mintaqaning markaziy maydoniga aylanib borayotgani bunday katta to‘ylar uchun O‘zbekiston tanlanishining asosiy sabablaridan biri bo‘lib xizmat qilmoqda.
Sizningcha, davlatga millionlab dollarlik zararni qoplab, qamoqdan chiqqan sobiq mulozimlarning bunday ochiq va dabdabali to‘ylar o‘tkazishi jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurashga bo‘lgan ishonchga qanday ta’sir qiladi? Xorijiy yulduzlarni taklif etib, millionlarni sarflash haqiqiy boylik belgisimi yoki ko‘z-ko‘z qilish? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqada shov-shuv bo‘layotgan ushbu to‘y tahlilini yaqinlaringiz hamda do‘stlaringizga ulashing!
…