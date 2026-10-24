Fuqaroning 116 mln. so‘m aliment qarzdorligi yaqin qarindoshlari tomonidan to‘lab berildi

·39·Jamiyat
Fuqaroning 116 mln. so‘m aliment qarzdorligi yaqin qarindoshlari tomonidan to‘lab berildi

Fuqarolik ishlari bo‘yicha Namangan tumanlararo sudining 2022 yil 31 oktyabrdagi sud buyrug‘iga asosan, qarzdor X. A dan undiruvchi M. D foydasiga ikki nafar farzandining moddiy ta’minoti aliment undirish belgilangan.

Biroq qarzdor zimmasiga yuklatilgan majburiyatlarni o‘z vaqtida bajarmasdan, 116 mln. so‘m miqdorida aliment qarzdorligi yuzaga kelishiga sabab bo‘lgan.

Mazkur holat yuzasidan qarzdorga nisbatan qonuniy choralar ko‘rilib, 2026 yil 19 oktyabr kuni jinoyat ishlari bo‘yicha Namangan tuman sudi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 47-moddasi to‘rtinchi qismiga asosan 15 sutka muddatga ma’muriy qamoq jazosi tayinlangan.

Ko‘rilgan choralar natijasida qarzdorning yaqin qarindoshlari tomonidan 116 million so‘m miqdoridagi aliment qarzdorligi to‘liq to‘lab berildi.

Ushbu holat ota-onalarning farzandlari oldidagi moddiy ta’minot majburiyatlarini o‘z vaqtida va vijdonan bajarishi naqadar muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatadi.

NamanganalimentMa’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksMajburiy ijro byurosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

10 sutkaga qamash davri tugadi: Konstitutsiyaviy sud chegaradagi eski tartibni bekor qildi10 sutkaga qamash davri tugadi: Konstitutsiyaviy sud chegaradagi eski tartibni bekor qildi25 sentabr 22:27Bog‘otda ota chet davlatga chiqib ketishi uchun 100 mln so‘m aliment pulini oldindan to‘ladiBog‘otda ota chet davlatga chiqib ketishi uchun 100 mln so‘m aliment pulini oldindan to‘ladiKecha 21:57Tunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarimaTunda shovqin qilganlarga 8,8 million so‘mgacha jarima12 sentabr 16:57Qidiruvda bo‘lgan otadan aliment qarzi to‘liq undirildiQidiruvda bo‘lgan otadan aliment qarzi to‘liq undirildi29 sentabr 18:03Nonvoylik - qadrli kasb, biroq farzand oldidagi majburiyat unutilmasligi kerakNonvoylik - qadrli kasb, biroq farzand oldidagi majburiyat unutilmasligi kerak23 sentabr 10:42Daromadni yashirish davri tugamoqda: Endi aliment hisoblash tartibi tubdan o‘zgarishi mumkinDaromadni yashirish davri tugamoqda: Endi aliment hisoblash tartibi tubdan o‘zgarishi mumkin12 sentabr 10:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi