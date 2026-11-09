11 yoshli Fotima va otasining hayoti o‘zgardi: ularga uy sovg‘a qilindi (video)

·95·Jamiyat
11 yoshli Fotima va otasining hayoti o‘zgardi: ularga uy sovg‘a qilindi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Obodonlashtirish xizmatida ishlovchi va 11 yoshli qizi Fotimani yolg‘iz tarbiyalayotgan Rashid akaga xalq tomonidan uy sovg‘a qilindi.
  • Ushbu xayrli tashabbus Sardor ismli blogerning hasharda ota va qizning og‘ir sharoitidan xabar topishi ortidan amalga oshirildi.
  • Yangi xonadon barcha zarur jihozlar bilan ta’minlanib, Fotimaning balerina bo‘lish orzusiga moslab bezatildi.
  • Ota va qiz ko‘rsatilgan yordam uchun minnatdorchilik bildirib, yangi uylariga ko‘chib o‘tdilar.

Otasi obodonlashtirish xizmatida ishlab, 11 yoshli qizini yolg‘iz voyaga yetkazayotgan otaning hikoyasi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Balerina bo‘lishni orzu qiladigan qizaloq Fotima va uning otasi Rashid akaga xalq tomonidan uy sovg‘a qilindi.

Hammasi 25 oktyabr, yakshanba kuni o‘tkazilgan hashardan boshlandi. Sardor ismli bloger obodonlashtirish xizmati xodimlari bilan suhbatlashib, ularning muammolarini tinglaydi. «Yana kimning muammosi bor? Kimga uy kerak?» deb so‘raganida, ishchilar orasidagi yoshi katta ayollardan biri o‘zlariga emas, Rashid akaga yordam berishni so‘raydi. Boshqa xodimlar ham uning uy-joyga muhtojligini aytib, blogerning e’tiborini unga qaratadi.

Rashid aka bilan suhbatda uning qizini yolg‘iz tarbiyalayotgani ma’lum bo‘ladi. Ayoli Fotima hali 40 kunlik chaqaloq bo‘lganida ularni tashlab, Rossiyaga ketgan. Shundan buyon ota qizini halol mehnati bilan katta qilib kelmoqda. Fotimaning esa bir orzusi bor — kelajakda balerina bo‘lish.

Bu voqea ko‘pchilikni befarq qoldirmadi. Sardor ismli bloger tashabbusi bilan xalq birlashib, ota va qizga uy olib berdi. Keyinchalik bloger ularni yangi xonadoniga olib borib, uy ta’mirlangani, jihozlar, kiyim-kechak va boshqa zarur buyumlar bilan ta’minlanganini ko‘rsatdi. Hatto pardalar ham Fotimaning balerina bo‘lish orzusidan ilhomlanib tayyorlangani ko‘rinadi.

Yangi uyini ko‘rgan ota va qiz quvonchini yashira olmadi. Fotima esa ularga ko‘rsatilgan mehr va e’tibor uchun minnatdorchilik bildirib, oldindan tayyorlab kelgan raqsini ijro etdi. Suhbat davomida qizaloqning mayda qilib o‘rilgan sochlarini ham otasi o‘zi o‘rib qo‘yishi ma’lum bo‘ldi.

Ota va qiz o‘rtasidagi samimiy mehr-muhabbat, shuningdek, beg‘araz yordamga qo‘l uzatgan insonlarning ezgu ishi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining iliq munosabatiga sabab bo‘ldi.

Rashid akaFotimaxayriyaijtimoiy tarmoq
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Internetda ko‘pchilikning qalbini larzaga solgan qizaloq va otasiga uy sovg‘a qilindiInternetda ko‘pchilikning qalbini larzaga solgan qizaloq va otasiga uy sovg‘a qilindi31 oktabr 15:59AQSHlik yurist o‘zi tahsil olgan universitetga 31,4 million dollar xayriya qildiAQSHlik yurist o‘zi tahsil olgan universitetga 31,4 million dollar xayriya qildi31 oktabr 07:19Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatovning ko‘z yoshlari tarmoqlarda muxlislarini havotirga soldi ( video)Teleboshlovchi Ahror Qo‘shmatovning ko‘z yoshlari tarmoqlarda muxlislarini havotirga soldi ( video)26 oktabr 15:1519 yoshli yigit kripto va firibgarlikda gumonlanmoqda19 yoshli yigit kripto va firibgarlikda gumonlanmoqda29 sentabr 10:06Oʻyin ishlab chiqaruvchilar fondi uch kunda 100 ming dollar yigʻdiOʻyin ishlab chiqaruvchilar fondi uch kunda 100 ming dollar yigʻdi5 avgust 17:21Lionel Messi Madrid viloyatidagi yongʻinlar oqibatini bartaraf etishga yordam berdiLionel Messi Madrid viloyatidagi yongʻinlar oqibatini bartaraf etishga yordam berdi5 avgust 12:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi