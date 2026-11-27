Aliment to‘lamasangiz nima bo‘ladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Aliment to‘lash majburiyatini bajarmaslik qonunchilikda belgilangan to‘rt bosqichli javobgarlik choralariga sabab bo‘ladi.
- Dastlabki bosqichda qarzdorning chet elga chiqishi cheklanib, keyinchalik Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 47⁴-moddasiga muvofiq ma’muriy qamoq qo‘llanishi mumkin.
Ayrimlar aliment qarzini keyinroq to‘lash mumkin, deb o‘ylaydi. Ammo qonunchilikda aliment to‘lash majburiyatini bajarmaslik uchun bir nechta javobgarlik choralari belgilangan. Bu jarayon to‘rt bosqichda namoyon bo‘lishi mumkin.
1-bosqich. Chet elga chiqish cheklanadi.
Aliment bo‘yicha qarzdorlik yuzaga kelsa, Majburiy ijro byurosi qarzdorning mamlakatdan chiqishini vaqtincha cheklashi mumkin. Qarz bartaraf etilmaguncha chet elga chiqish imkoniyati cheklanadi.
2-bosqich. Ma’muriy javobgarlik.
Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 47⁴-moddasiga muvofiq, sud qarori bilan belgilangan alimentni to‘lamaslik ma’muriy javobgarlikka sabab bo‘ladi. Bunday holatlarda ma’muriy jazo, jumladan, bir necha sutkaga ma’muriy qamoq qo‘llanishi mumkin.
3-bosqich. Jinoiy javobgarlik.
Jinoyat kodeksining 122-moddasida aliment to‘lashdan bo‘yin tovlash uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan. Ma’muriy jazo qo‘llanilganidan keyin ham aliment to‘lashdan bo‘yin tovlash davom etsa va to‘lov ikki oydan ortiq muddatga kechiksa, jinoiy javobgarlik masalasi yuzaga keladi. Jazo sifatida ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki bir yilgacha ozodlikdan mahrum qilish belgilanishi mumkin.
4-bosqich. Ota-onalik huquqidan mahrum qilish.
Oila kodeksining 79-moddasiga ko‘ra, ota-onalik majburiyatlarini, jumladan, aliment to‘lash majburiyatini bajarishdan bo‘yin tovlagan shaxs ota-onalik huquqidan mahrum qilinishi mumkin.
Bunda bir jihatni unutmaslik kerak: ota-onalik huquqidan mahrum bo‘lish aliment to‘lash majburiyatini bekor qilmaydi. Aliment qarzi va to‘lov majburiyati saqlanib qoladi. Shu bilan birga, shaxs farzandiga nisbatan ota-onalik huquqlarini yo‘qotadi. Keyinchalik voyaga yetgan farzandidan moddiy ta’minot talab qilish huquqidan ham mahrum bo‘lishi mumkin.
Aliment sobiq turmush o‘rtoq uchun emas, farzandning ta’minoti uchun to‘lanadi. Uni o‘z vaqtida to‘lash ota-onaning qonuniy majburiyatidir.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…