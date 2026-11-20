Buxoroda ayol hamkasbiga shahvoniy shilqimlik qilgan jarroh 5 sutkaga qamaldi
Buxoro viloyatining Jondor tumanida jarroh shifokor kasb bayrami munosabati bilan o‘tkazilgan tadbirda ayol hamkasbiga nisbatan nomaqbul harakatlar sodir etgani uchun ma’muriy javobgarlikka tortildi.
Voqea 2026 yil 6 noyabr kuni Tibbiyot xodimlari kuni munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda yuz bergan. Jarroh bo‘lib ishlovchi B.B. tadbir davomida spirtli ichimlik iste’mol qilib, ayol hamkasbiga shilqimlik qilgan.
Ayol undan bunday harakatlarni to‘xtatishni so‘ragan. Biroq shifokor keyinchalik ham unga jinsiy aloqa qilishni taklif etuvchi shahvoniy mazmundagi SMS-xabarlar yuborgan.
Sud majlisida B.B. aybiga iqror bo‘lib, hamkasbidan uzr so‘ragan. Ammo jabrlanuvchi uni kechirmasligini bildirib, nisbatan og‘irroq jazo tayinlashni so‘ragan.
Ma’lum bo‘lishicha, dastlab holat mayda bezorilik sifatida baholangan. Biroq sud shifokorning harakatlarini shahvoniy shilqimlik deb topib, ishni Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 41-1-moddasi 1-qismi bo‘yicha qayta kvalifikatsiya qilgan.
Jinoyat ishlari bo‘yicha Jondor tuman sudi qarori bilan shifokorga 5 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlangan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…