Taqiqlangan joyda qoldirilgan mashinani evakuator olib ketsa, qancha jarima to‘lanadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrida avtomobilni taqiqlangan joyda qoldirish qoidabuzarlik jarimasi hamda evakuatsiya va jarima maydonchasi xizmatlari uchun to‘lovlarni o‘z ichiga olgan jiddiy moliyaviy xarajatlarga sabab bo‘ladi.
- 2026 yil 1 sentyabrdan belgilangan 440 000 so‘mlik bazaviy hisoblash miqdori asosida qoidabuzarlik uchun 880 000 so‘m jarima, evakuatsiya va saqlash xizmatlari uchun esa har bir km va sutka uchun 88 000 so‘mgacha haq to‘lanadi.
Toshkent shahrida avtoulovlarni taqiqlangan joylarda qoldirish yoki to‘xtash qoidalarini buzish jiddiy moliyaviy oqibatlarga olib keladi. Agar sizning avtomobilingiz evakuator tomonidan olib ketilsa, umumiy xarajat qoidabuzarlik jarimasi hamda evakuatsiya va jarima maydonchasi xizmatlari uchun to‘lovlardan iborat bo‘ladi.
2026 yil 1 sentyabrdan bazaviy hisoblash miqdori (BHM) 440 000 so‘m etib belgilanganini inobatga olib, umumiy to‘lov miqdorini hisoblab chiqamiz.
1. Qoidabuzarlik uchun jarima
To‘xtash yoki to‘xtab turish qoidalarini buzish (Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 128-6-moddasi) uchun quyidagicha jarima belgilangan:
Asosiy jarima: 2 BHM miqdorida — 880 000 so‘m.
Chegirmali to‘lov: Jarimani tezroq to‘lash orqali sezilarli darajada tejash mumkin:
Qaror chiqarilgan kundan boshlab 15 kun ichida to‘lansa — 50% chegirma bilan 440 000 so‘m.
30 kun ichida to‘lansa — 30% chegirma bilan 616 000 so‘m.
2. Evakuator va jarima maydonchasi tariflari
Toshkent shahar hokimining qarori bilan evakuatsiya xizmati va jarima maydonchasida saqlash uchun eng yuqori (cheklangan) tariflar tasdiqlangan:
Evakuatsiya xizmati: Har bir bosib o‘tilgan kilometr uchun BHMning 20 foizigacha — 88 000 so‘mgacha. Shu bilan birga, umumiy tashish narxi 4 BHM dan, ya’ni 1 760 000 so‘mdan oshmasligi belgilangan.
Jarima maydonchasida saqlash: Har bir sutka uchun BHMning 20 foizigacha — 88 000 so‘mgacha.
Hisob-kitob misoli: Tasavvur qiling, avtomobilingiz 3 km uzoqlikdagi jarima maydonchasiga olib ketildi va u yerda 1 sutka turdi. Bu holatda evakuatsiya va saqlash uchun umumiy to‘lov:
Evakuatsiya: 3 km × 88 000 so‘m = 264 000 so‘m.
Saqlash: 1 sutka × 88 000 so‘m = 88 000 so‘m.
Jami qo‘shimcha xarajat: 352 000 so‘m.
Bunga qoidabuzarlik jarimasini (agar 15 kun ichida to‘lansa — 440 000 so‘m) qo‘shganda, umumiy xarajat taxminan 792 000 so‘mni tashkil etadi.
Xarajat turi
Tafsilotlar va narxlar
Parkovka jarimasi (128-6)
880 000 so‘m (15 kunda 440 000 so‘m)
Evakuatsiya xizmati (masofaga qarab)
88 000 so‘mgacha (bir km uchun)
Jarima maydonida saqlash (sutkasiga)
88 000 so‘mgacha
Muhim yangilik (2026 yil 24 dekabrdan)
Vazirlar Mahkamasining 508-sonli qaroriga muvofiq, 2026 yil 24 dekabrdan boshlab Toshkent shahrida evakuatsiya jarayoni to‘liq yagona elektron tizimga o‘tkazilmoqda. Bu haydovchilar uchun bir qancha o‘zgarishlarni anglatadi:
Jarayonni to‘xtatish: Agar haydovchi mashinani evakuatorga yuklash boshlangunga qadar yetib kelsa va qoidabuzarlikni bartaraf etsa (masalan, mashinani o‘zi haydab ketsa), avtomobil olib ketilmaydi. Bunday holatda haydovchiga faqat noto‘g‘ri joyda qoldirgani uchun parkovka jarimasi yoziladi. Biroq, evakuatorga yuklash jarayoni boshlanib bo‘lgan bo‘lsa, uni to‘xtatib bo‘lmaydi.
Mashinani qaytarib olish: Jarima maydonchasidan avtomobilni olib chiqish uchun avval qoidabuzarlik to‘liq bartaraf etilishi kerak (ya’ni jarima va barcha xizmat haqlari to‘langan bo‘lishi kerak). Shundan so‘ng, elektron tizim orqali beriladigan QR-kodli ruxsatnoma asosida mashinani maydonchadan olib chiqish mumkin bo‘ladi.
Sizningcha, 700-800 ming so‘mgacha tushuvchi ushbu moliyaviy jazo choralari haydovchilarni taqiqlangan joylarda mashina qoldirishdan qaytarish uchun yetarli darajadami? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
- #Toshkent shahar hokimligi
- #Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeks
- #Vazirlar Mahkamasining 508-sonli qarori
- #Yo‘l harakati qoidalari
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…