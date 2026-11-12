Izlagan imkon topar: Beshariqda fuqaro aliment uchun yer maydonini sotdi
Boshqa oila qurish niyatidagi beshariqlik erkak aliment majburiyatini oldindan bajarish uchun yashash xonadoniga tegishli yer maydonining bir qismini sotdi. Hayotda har xil taqdirlar, turli qarorlar bor. Ba’zan inson kelajakdagi rejalarini amalga oshirish uchun jiddiy qadam tashlashga majbur bo‘ladi.
Beshariq tumanida yashovchi bir erkak ham boshqa oila qurish niyatida aliment majburiyatlarini oldindan bajarishga qaror qildi.
Ma’lum bo‘lishicha, u sobiq turmush o‘rtog‘i bilan o‘zaro kelishuvga erishgan. Kelishuvga ko‘ra, kelgusida aliment masalasida bezovta qilmaslik sharti bilan erkak farzandlari ta’minoti uchun belgilangan to‘lovlarni oldindan qoplashni zimmasiga olgan.
E’tiborlisi, 60 million so‘m mablag‘ni to‘lash uchun erkak o‘z yashash xonadoniga tegishli yer maydonining bir qismini sotishga majbur bo‘lgan. Shu tariqa, u 60 million so‘mni aliment to‘lovlari hisobiga oldindan to‘lab berdi.
Mazkur aliment undiruvi bilan bog‘liq ijro hujjati Majburiy ijro byurosining Beshariq tuman bo‘limi ish yurituvida mavjud bo‘lgan.
Zero, farzandlar oldidagi mas’uliyat — shunchaki majburiyat emas, balki ota-onalik burchidir.
Aliment to‘lovlarini oldindan amalga oshirish esa qonunchilikda belgilangan tartibda rasmiylashtirilishi lozim.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…