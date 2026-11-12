Izlagan imkon topar: Beshariqda fuqaro aliment uchun yer maydonini sotdi

1 daqiqa o'qish25
Izlagan imkon topar: Beshariqda fuqaro aliment uchun yer maydonini sotdi

Boshqa oila qurish niyatidagi beshariqlik erkak aliment majburiyatini oldindan bajarish uchun yashash xonadoniga tegishli yer maydonining bir qismini sotdi. Hayotda har xil taqdirlar, turli qarorlar bor. Ba’zan inson kelajakdagi rejalarini amalga oshirish uchun jiddiy qadam tashlashga majbur bo‘ladi.

Beshariq tumanida yashovchi bir erkak ham boshqa oila qurish niyatida aliment majburiyatlarini oldindan bajarishga qaror qildi.

Ma’lum bo‘lishicha, u sobiq turmush o‘rtog‘i bilan o‘zaro kelishuvga erishgan. Kelishuvga ko‘ra, kelgusida aliment masalasida bezovta qilmaslik sharti bilan erkak farzandlari ta’minoti uchun belgilangan to‘lovlarni oldindan qoplashni zimmasiga olgan.

E’tiborlisi, 60 million so‘m mablag‘ni to‘lash uchun erkak o‘z yashash xonadoniga tegishli yer maydonining bir qismini sotishga majbur bo‘lgan. Shu tariqa, u 60 million so‘mni aliment to‘lovlari hisobiga oldindan to‘lab berdi.

Mazkur aliment undiruvi bilan bog‘liq ijro hujjati Majburiy ijro byurosining Beshariq tuman bo‘limi ish yurituvida mavjud bo‘lgan.

Zero, farzandlar oldidagi mas’uliyat — shunchaki majburiyat emas, balki ota-onalik burchidir.

Aliment to‘lovlarini oldindan amalga oshirish esa qonunchilikda belgilangan tartibda rasmiylashtirilishi lozim.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari