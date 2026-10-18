AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldi

·66·O‘zbekiston
AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldi

Bugun, 18 oktyabr kuni AQSH Davlat kotibi Marko Rubio rafiqasi bilan O‘zbekistonga tashrif buyurdi. U Samarqandda Markaziy Osiyo davlatlari va AQSH o‘rtasidagi hamkorlikka bag‘ishlangan qator uchrashuvlarda ishtirok etadi.

Rubioni O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva, tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov, AQSH prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili Serjio Gor hamda AQSHning O‘zbekistondagi elchisi Jonatan Henik kutib olgani haqida xabar berilgan.

19 oktyabr kuni Samarqandda C5+1 formatidagi vazirlar uchrashuvi bo‘lib o‘tadi. Unda AQSH va Markaziy Osiyoning besh davlati — O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston vakillari qatnashadi. Rubio, shuningdek, mintaqa davlatlarining yuqori martabali rasmiylari bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o‘tkazadi.

AQSH Davlat departamenti ma’lumotiga ko‘ra, Davlat kotibiga 200 nafardan ortiq biznes vakillaridan iborat delegatsiya hamrohlik qilmoqda. Tashrifdan ko‘zlangan asosiy maqsadlar qatorida savdo-iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash, investitsiyalarni jalb etish va strategik hamkorlikni kengaytirish bor.

Rubio avvalroq Markaziy Osiyo bilan aloqalarni rivojlantirish AQSH uchun muhimligini ta’kidlagan. Samarqanddagi uchrashuvlarda mintaqaviy hamkorlik va iqtisodiy aloqalarni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilinishi kutilmoqda.

Marko RubioC5+1SamarqandAQSH Davlat kotibi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple, Google, Netflix: AQSHning 100 dan ortiq gigantlari O‘zbekistonga sarmoya kiritadiApple, Google, Netflix: AQSHning 100 dan ortiq gigantlari O‘zbekistonga sarmoya kiritadi26 sentabr 10:02Marko Rubioning Samarqandga tarixiy tashrifi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiMarko Rubioning Samarqandga tarixiy tashrifi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi14 oktabr 11:19Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!28 sentabr 18:2147 yillik «qora ro‘yxat» tugadi: AQSH Suriyadan terrorchi davlat maqomini olib tashladi47 yillik «qora ro‘yxat» tugadi: AQSH Suriyadan terrorchi davlat maqomini olib tashladi25 avgust 09:35Rossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildiRossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildi20 avgust 08:00Pentagonda qo‘rquv va vahima: Tramp Erondagi mag‘lubiyat uchun Pit Xegsetni aybladiPentagonda qo‘rquv va vahima: Tramp Erondagi mag‘lubiyat uchun Pit Xegsetni aybladi6 avgust 21:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?