Marko Rubioning Samarqandga tarixiy tashrifi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Davlat kotibi Marko Rubio 17–22 oktyabr kunlari Samarqandda Markaziy Osiyo davlatlari va AQSH tashqi ishlar vazirlarining C5+1 uchrashuviga rahbarlik qiladi.
- Tashrif doirasida Rubio O‘zbekiston va boshqa mintaqa davlatlarining yuqori martabali rasmiylari bilan ikki tomonlama muzokaralar olib boradi.
AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning O‘zbekistonga kutilayotgan safari yuzasidan AQSH Davlat departamenti muhim tafsilotlarni e’lon qildi. Oq uyning bosh diplomati o‘z xalqaro turnesini bevosita qadimiy va navqiron Samarqand shahridan boshlaydi.
Avvalroq tashrif davomida AQSHning 100 dan ortiq kompaniyasi vakillari kelishi kutilayotgan bo‘lsa, yangilangan ma’lumotlarga ko‘ra, Rubio 200 dan ortiq yirik amerikalik ishbilarmon va investorlardan iborat bahaybat tijoriy delegatsiyaga shaxsan boshchilik qiladi.
C5+1 sammiti va ikki tomonlama strategik uchrashuvlar
17–22 oktyabr kunlariga mo‘ljallangan mintaqaviy tashrif kun tartibi o‘ta boy va muhim uchrashuvlarga to‘la bo‘lishi kutilmoqda:
Vazirlar darajasidagi C5+1 uchrashuvi: Samarqandda Markaziy Osiyo davlatlari va AQSH («C5+1») tashqi ishlar vazirlarining navbatdagi nufuzli uchrashuvi bo‘lib o‘tadi;
Mintaqa yetakchilari bilan muzokaralar: Marko Rubio tashrif doirasida O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmanistonning yuqori martabali davlat rasmiylari bilan alohida-alohida ikki tomonlama muzokaralar o‘tkazadi;
Hamkorlikning yangi davri: AQSH Davlat departamenti mazkur tashrifni «tarixiy voqea» deb atab, u Amerika Qo‘shma Shtatlari bilan Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasidagi tijoriy, investitsiyaviy va iqtisodiy munosabatlarning sifat jihatidan yangi bosqichini boshlab berishini alohida qayd etmoqda.
Marko Rubio kim: Ma’lumot uchun
Lavozimi va faoliyati: Marko Rubio — AQSHning taniqli davlat arbobi va siyosatchisi, hozirda AQSH Davlat kotibi lavozimida faoliyat yuritmoqda;
Siyosiy o‘tmishi: U uzoq yillar davomida Florida shtatidan saylangan senator sifatida ish olib borgan hamda Respublikachilar partiyasining eng nufuzli va faol vakillaridan biri hisoblanadi.
Samarqandda 200 dan ziyod yetakchi AQSH kompaniyalari ishtirokida o‘tadigan ushbu yirik iqtisodiy sammit O‘zbekiston va butun mintaqa uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar va texnologik hamkorlik ko‘lamini sezilarli darajada kengaytirishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…