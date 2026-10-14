Marko Rubioning Samarqandga tarixiy tashrifi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi

·103·Jamiyat
Marko Rubioning Samarqandga tarixiy tashrifi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Davlat kotibi Marko Rubio 17–22 oktyabr kunlari Samarqandda Markaziy Osiyo davlatlari va AQSH tashqi ishlar vazirlarining C5+1 uchrashuviga rahbarlik qiladi.
  • Tashrif doirasida Rubio O‘zbekiston va boshqa mintaqa davlatlarining yuqori martabali rasmiylari bilan ikki tomonlama muzokaralar olib boradi.

AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning O‘zbekistonga kutilayotgan safari yuzasidan AQSH Davlat departamenti muhim tafsilotlarni e’lon qildi. Oq uyning bosh diplomati o‘z xalqaro turnesini bevosita qadimiy va navqiron Samarqand shahridan boshlaydi.

Avvalroq tashrif davomida AQSHning 100 dan ortiq kompaniyasi vakillari kelishi kutilayotgan bo‘lsa, yangilangan ma’lumotlarga ko‘ra, Rubio 200 dan ortiq yirik amerikalik ishbilarmon va investorlardan iborat bahaybat tijoriy delegatsiyaga shaxsan boshchilik qiladi.

C5+1 sammiti va ikki tomonlama strategik uchrashuvlar

17–22 oktyabr kunlariga mo‘ljallangan mintaqaviy tashrif kun tartibi o‘ta boy va muhim uchrashuvlarga to‘la bo‘lishi kutilmoqda:

  • Vazirlar darajasidagi C5+1 uchrashuvi: Samarqandda Markaziy Osiyo davlatlari va AQSH («C5+1») tashqi ishlar vazirlarining navbatdagi nufuzli uchrashuvi bo‘lib o‘tadi;

  • Mintaqa yetakchilari bilan muzokaralar: Marko Rubio tashrif doirasida O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmanistonning yuqori martabali davlat rasmiylari bilan alohida-alohida ikki tomonlama muzokaralar o‘tkazadi;

  • Hamkorlikning yangi davri: AQSH Davlat departamenti mazkur tashrifni «tarixiy voqea» deb atab, u Amerika Qo‘shma Shtatlari bilan Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasidagi tijoriy, investitsiyaviy va iqtisodiy munosabatlarning sifat jihatidan yangi bosqichini boshlab berishini alohida qayd etmoqda.

Marko Rubio kim: Ma’lumot uchun

  • Lavozimi va faoliyati: Marko Rubio — AQSHning taniqli davlat arbobi va siyosatchisi, hozirda AQSH Davlat kotibi lavozimida faoliyat yuritmoqda;

  • Siyosiy o‘tmishi: U uzoq yillar davomida Florida shtatidan saylangan senator sifatida ish olib borgan hamda Respublikachilar partiyasining eng nufuzli va faol vakillaridan biri hisoblanadi.

Samarqandda 200 dan ziyod yetakchi AQSH kompaniyalari ishtirokida o‘tadigan ushbu yirik iqtisodiy sammit O‘zbekiston va butun mintaqa uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar va texnologik hamkorlik ko‘lamini sezilarli darajada kengaytirishi kutilmoqda.

Marko RubioC5+1 sammitiSamarqandAQSH Davlat kotibi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!28 sentabr 18:21Apple, Google, Netflix: AQSHning 100 dan ortiq gigantlari O‘zbekistonga sarmoya kiritadiApple, Google, Netflix: AQSHning 100 dan ortiq gigantlari O‘zbekistonga sarmoya kiritadi26 sentabr 10:0247 yillik «qora ro‘yxat» tugadi: AQSH Suriyadan terrorchi davlat maqomini olib tashladi47 yillik «qora ro‘yxat» tugadi: AQSH Suriyadan terrorchi davlat maqomini olib tashladi25 avgust 09:35Rossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildiRossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildi20 avgust 08:00Pentagonda qo‘rquv va vahima: Tramp Erondagi mag‘lubiyat uchun Pit Xegsetni aybladiPentagonda qo‘rquv va vahima: Tramp Erondagi mag‘lubiyat uchun Pit Xegsetni aybladi6 avgust 21:24«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi24 iyul 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi