Marko Rubio «Boqiy shahar»da o‘zbek madaniyati va qadimiy hunarmandchiligiga qoyil qoldi

·38·Madaniyat
Marko Rubio «Boqiy shahar»da o‘zbek madaniyati va qadimiy hunarmandchiligiga qoyil qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqanddagi «Boqiy shahar» majmuasida o‘zbek madaniyati, xususan, ming yildan ko‘proq saqlanuvchi Samarqand qog‘ozi ishlab chiqarish texnologiyasiga qoyil qoldi.
  • Marko Rubio hamrohligida O‘zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlari o‘zbek milliy san’ati, musiqasi va hunarmandchiligi bilan tanishdilar.
  • Ushbu madaniy tadbir mintaqalararo diplomatik aloqalar va madaniy muloqotni yanada mustahkamlashga xizmat qildi.

AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning yurtimizga amalga oshirgan tarixiy tashrifi doirasida Samarqanddagi muhtasham «Boqiy shahar» tarixiy-etnografik majmuasida madaniy dastur tashkil etildi.

Ushbu tadbirda yuqori martabali mehmonga O‘zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov hamda Markaziy Osiyo davlatlarining tashqi ishlar vazirlari hamrohlik qildi. Tashrif doirasida mehmonlar o‘zbek milliy san’ati, musiqasi, folklori hamda asriy hunarmandchilik an’analari bilan yaqindan tanishishdi.

«Bu qog‘oz 1000 yildan ko‘proq saqlanadimi?»: Samarqand qog‘ozi sirlari

Dasturning eng qiziqarli lahzalaridan biri qadimiy Samarqand qog‘ozini tayyorlash ustaxonasida kechdi:

  • Asriy texnologiya va hayrat: Tut daraxti po‘stlog‘idan an’anaviy qo‘l mehnati yordamida tayyorlanadigan mashhur Samarqand qog‘ozining yaratilishi va uning o‘ta chidamliligi haqidagi ma’lumotlar Marko Rubioda ulkan qiziqish uyg‘otdi;

  • Davlat kotibining samimiy e’tirofi: Qog‘ozning asrlar davomida sifatini yo‘qotmasligini eshitgan AQSH Davlat kotibi o‘z hayratini yashira olmadi:

    «Bu qog‘oz ming yildan ko‘proq saqlanadimi? Ajoyib!», — deya ta’kidladi Marko Rubio;

  • Esdalik sovg‘alari: Uchrashuv yakunida mehmonlarga ramziy ma’noga ega bo‘lgan, nafis ishlangan noyob qo‘lyozma va Samarqand qog‘ozidan tayyorlangan esdalik sovg‘alari topshirildi.

Milliy raqslar, anorlar va Sharq nafosati

«Boqiy shahar» majmuasi hududida mehmonlar uchun haqiqiy sharqona bayram muhiti taqdim etildi:

  • Sharqona folklor: Milliy atlas va zarbob liboslardagi raqqosalar milliy cholg‘ular sadosi ostida mashhur o‘zbek xalq raqslarini ijro etib, mehmonlarga o‘zgacha zavq ulashdi;

  • To‘kinlik ramzi — anorlar: Bahor va to‘kinlik, fayz-baraka ramzi sifatida raqqosalar qo‘llaridagi qip-qizil anorlar bilan namoyish etgan kompozitsiya diplomatlar e’tiborini tortdi;

  • Mintaqaviy birdamlik: AQSH Davlat kotibi va Markaziy Osiyo TIV rahbarlarining norasmiy va madaniy muhitdagi ushbu sayri mintaqalararo diplomatik aloqalar va madaniy muloqotni yanada iliq va samimiy ruhda davom ettirishga xizmat qildi.

Mazkur tashrif O‘zbekistonning boy tarixiy-madaniy merosi va sayyohlik salohiyati jahon siyosatchilari e’tirofida yana bir bor yuksak o‘rin egallayotganini ko‘rsatdi.

Marko RubioSamarqand qog‘oziBaxtiyor SaidovSamarqand
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Registondan murojaat: Saida Mirziyoyeva va Marko Rubio OAV qarshisida nimalarni ochiqladi?Registondan murojaat: Saida Mirziyoyeva va Marko Rubio OAV qarshisida nimalarni ochiqladi?Kecha 14:51Marko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindiMarko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindiKecha 13:44Marko Rubio Samarqandda: Saida Mirziyoyeva uni shaxsan kutib oldiMarko Rubio Samarqandda: Saida Mirziyoyeva uni shaxsan kutib oldiKecha 07:28AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldiAQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldi18 oktabr 20:43Marko Rubioning Samarqandga tarixiy tashrifi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiMarko Rubioning Samarqandga tarixiy tashrifi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi14 oktabr 11:19Samarqandda tarixiy voqea: Marko Rubio va Serjio Gor yuksak mukofotlarga sazovor bo‘ldiSamarqandda tarixiy voqea: Marko Rubio va Serjio Gor yuksak mukofotlarga sazovor bo‘ldiKecha 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda