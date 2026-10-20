Marko Rubio «Boqiy shahar»da o‘zbek madaniyati va qadimiy hunarmandchiligiga qoyil qoldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqanddagi «Boqiy shahar» majmuasida o‘zbek madaniyati, xususan, ming yildan ko‘proq saqlanuvchi Samarqand qog‘ozi ishlab chiqarish texnologiyasiga qoyil qoldi.
- Marko Rubio hamrohligida O‘zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirlari o‘zbek milliy san’ati, musiqasi va hunarmandchiligi bilan tanishdilar.
- Ushbu madaniy tadbir mintaqalararo diplomatik aloqalar va madaniy muloqotni yanada mustahkamlashga xizmat qildi.
AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning yurtimizga amalga oshirgan tarixiy tashrifi doirasida Samarqanddagi muhtasham «Boqiy shahar» tarixiy-etnografik majmuasida madaniy dastur tashkil etildi.
Ushbu tadbirda yuqori martabali mehmonga O‘zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov hamda Markaziy Osiyo davlatlarining tashqi ishlar vazirlari hamrohlik qildi. Tashrif doirasida mehmonlar o‘zbek milliy san’ati, musiqasi, folklori hamda asriy hunarmandchilik an’analari bilan yaqindan tanishishdi.
«Bu qog‘oz 1000 yildan ko‘proq saqlanadimi?»: Samarqand qog‘ozi sirlari
Dasturning eng qiziqarli lahzalaridan biri qadimiy Samarqand qog‘ozini tayyorlash ustaxonasida kechdi:
Asriy texnologiya va hayrat: Tut daraxti po‘stlog‘idan an’anaviy qo‘l mehnati yordamida tayyorlanadigan mashhur Samarqand qog‘ozining yaratilishi va uning o‘ta chidamliligi haqidagi ma’lumotlar Marko Rubioda ulkan qiziqish uyg‘otdi;
Davlat kotibining samimiy e’tirofi: Qog‘ozning asrlar davomida sifatini yo‘qotmasligini eshitgan AQSH Davlat kotibi o‘z hayratini yashira olmadi:
«Bu qog‘oz ming yildan ko‘proq saqlanadimi? Ajoyib!», — deya ta’kidladi Marko Rubio;
Esdalik sovg‘alari: Uchrashuv yakunida mehmonlarga ramziy ma’noga ega bo‘lgan, nafis ishlangan noyob qo‘lyozma va Samarqand qog‘ozidan tayyorlangan esdalik sovg‘alari topshirildi.
Milliy raqslar, anorlar va Sharq nafosati
«Boqiy shahar» majmuasi hududida mehmonlar uchun haqiqiy sharqona bayram muhiti taqdim etildi:
Sharqona folklor: Milliy atlas va zarbob liboslardagi raqqosalar milliy cholg‘ular sadosi ostida mashhur o‘zbek xalq raqslarini ijro etib, mehmonlarga o‘zgacha zavq ulashdi;
To‘kinlik ramzi — anorlar: Bahor va to‘kinlik, fayz-baraka ramzi sifatida raqqosalar qo‘llaridagi qip-qizil anorlar bilan namoyish etgan kompozitsiya diplomatlar e’tiborini tortdi;
Mintaqaviy birdamlik: AQSH Davlat kotibi va Markaziy Osiyo TIV rahbarlarining norasmiy va madaniy muhitdagi ushbu sayri mintaqalararo diplomatik aloqalar va madaniy muloqotni yanada iliq va samimiy ruhda davom ettirishga xizmat qildi.
Mazkur tashrif O‘zbekistonning boy tarixiy-madaniy merosi va sayyohlik salohiyati jahon siyosatchilari e’tirofida yana bir bor yuksak o‘rin egallayotganini ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…