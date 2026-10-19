Registondan murojaat: Saida Mirziyoyeva va Marko Rubio OAV qarshisida nimalarni ochiqladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqanddagi Registon maydonida O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva va AQSH Davlat kotibi Marko Rubio ishtirokida o‘tgan brifingda ikki tomonlama hamkorlikning yangi bosqichi muhokama qilindi.
- Marko Rubio O‘zbekistonga AQSHning qariyb 300 ta kompaniyasi kelganini ta’kidlab, Markaziy Osiyo bilan savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy aloqalarni kengaytirishdan AQSH manfaatdor ekanini bildirdi.
AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning O‘zbekistonga amalga oshirayotgan tarixiy tashrifi doirasida Samarqandning ko‘hna va muazzam Registon maydonida muhim brifing bo‘lib o‘tdi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva hamda AQSH Davlat kotibi Marko Rubio mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillari qarshisida birgalikda chiqish qilib, ikki tomonlama hamkorlikning yangi bosqichi haqida bayonot berdilar.
«Samarqandga 300 ta AQSH kompaniyasi keldi»: Rubioning bayonoti
AQSH tashqi siyosat mahkamasi rahbari o‘z nutqini O‘zbekiston tomoniga ko‘rsatilgan yuksak mehmondo‘stlik va samimiy qabul uchun chuqur minnatdorlik izhor etishdan boshladi:
Jahon savdosining tarixiy chorrahasi: Marko Rubio Samarqand shahri asrlar davomida Buyuk Ipak yo‘li va xalqaro savdoning asosiy markazi bo‘lib kelganini alohida e’tirof etdi;
Amerika biznesining misli ko‘rilmagan faolligi: Bugungi kunda Samarqand yana o‘z tarixiy mavqeyini tiklayotganini ta’kidlagan Davlat kotibi, shaharga AQSHning qariyb 300 ta yirik kompaniyasi vakillari tashrif buyurganini ma’lum qildi;
Manfaatli sheriklik: AQSH O‘zbekiston va butun Markaziy Osiyo davlatlari bilan savdo-iqtisodiy, texnologik hamda investitsiyaviy aloqalarni tubdan kengaytirishdan manfaatdor ekani ochiqlandi.
Tashrif yakunlari: Milliardlab dollarlik shartnomalar
Marko Rubio jurnalistlar bilan muloqotda tashrif shunchaki ramziy uchrashuv emas, balki aniq amaliy natijalarga qaratilganini urg‘uladi:
Yirik sarmoyaviy paket: Muzokaralar va forum yakunlari bo‘yicha O‘zbekiston va AQSH o‘rtasida milliardlab dollarlik strategik kelishuvlar va investitsiya shartnomalari imzolanishi kutilmoqda;
Yangi ish o‘rinlari va texnologiyalar: Mazkur kelishuvlar energetika, muhim xomashyolar, transport infratuzilmasi, ta’lim hamda yuqori texnologiyalar sohalarini qamrab olishi ko‘zda tutilgan.
Registon maydonida milliy me’morchilik obidalari fonida o‘tgan ushbu uchrashuv O‘zbekiston-AQSH diplomatik munosabatlari tarixida pragmatik biznes va yirik iqtisodiy manfaatlar davri boshlanganining yorqin timsoliga aylandi.
Izohlar 0
…