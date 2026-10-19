Registondan murojaat: Saida Mirziyoyeva va Marko Rubio OAV qarshisida nimalarni ochiqladi?

·55·O‘zbekiston
Registondan murojaat: Saida Mirziyoyeva va Marko Rubio OAV qarshisida nimalarni ochiqladi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqanddagi Registon maydonida O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva va AQSH Davlat kotibi Marko Rubio ishtirokida o‘tgan brifingda ikki tomonlama hamkorlikning yangi bosqichi muhokama qilindi.
  • Marko Rubio O‘zbekistonga AQSHning qariyb 300 ta kompaniyasi kelganini ta’kidlab, Markaziy Osiyo bilan savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy aloqalarni kengaytirishdan AQSH manfaatdor ekanini bildirdi.

AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning O‘zbekistonga amalga oshirayotgan tarixiy tashrifi doirasida Samarqandning ko‘hna va muazzam Registon maydonida muhim brifing bo‘lib o‘tdi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva hamda AQSH Davlat kotibi Marko Rubio mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillari qarshisida birgalikda chiqish qilib, ikki tomonlama hamkorlikning yangi bosqichi haqida bayonot berdilar.

«Samarqandga 300 ta AQSH kompaniyasi keldi»: Rubioning bayonoti

AQSH tashqi siyosat mahkamasi rahbari o‘z nutqini O‘zbekiston tomoniga ko‘rsatilgan yuksak mehmondo‘stlik va samimiy qabul uchun chuqur minnatdorlik izhor etishdan boshladi:

  • Jahon savdosining tarixiy chorrahasi: Marko Rubio Samarqand shahri asrlar davomida Buyuk Ipak yo‘li va xalqaro savdoning asosiy markazi bo‘lib kelganini alohida e’tirof etdi;

  • Amerika biznesining misli ko‘rilmagan faolligi: Bugungi kunda Samarqand yana o‘z tarixiy mavqeyini tiklayotganini ta’kidlagan Davlat kotibi, shaharga AQSHning qariyb 300 ta yirik kompaniyasi vakillari tashrif buyurganini ma’lum qildi;

  • Manfaatli sheriklik: AQSH O‘zbekiston va butun Markaziy Osiyo davlatlari bilan savdo-iqtisodiy, texnologik hamda investitsiyaviy aloqalarni tubdan kengaytirishdan manfaatdor ekani ochiqlandi.

Tashrif yakunlari: Milliardlab dollarlik shartnomalar

Marko Rubio jurnalistlar bilan muloqotda tashrif shunchaki ramziy uchrashuv emas, balki aniq amaliy natijalarga qaratilganini urg‘uladi:

  • Yirik sarmoyaviy paket: Muzokaralar va forum yakunlari bo‘yicha O‘zbekiston va AQSH o‘rtasida milliardlab dollarlik strategik kelishuvlar va investitsiya shartnomalari imzolanishi kutilmoqda;

  • Yangi ish o‘rinlari va texnologiyalar: Mazkur kelishuvlar energetika, muhim xomashyolar, transport infratuzilmasi, ta’lim hamda yuqori texnologiyalar sohalarini qamrab olishi ko‘zda tutilgan.

Registon maydonida milliy me’morchilik obidalari fonida o‘tgan ushbu uchrashuv O‘zbekiston-AQSH diplomatik munosabatlari tarixida pragmatik biznes va yirik iqtisodiy manfaatlar davri boshlanganining yorqin timsoliga aylandi.

Marko RubioSamarqandRegiston maydoniAQSH-O‘zbekiston savdo-iqtisodiy hamkorlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindiMarko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindiBugun 13:44Marko Rubio Samarqandda: Saida Mirziyoyeva uni shaxsan kutib oldiMarko Rubio Samarqandda: Saida Mirziyoyeva uni shaxsan kutib oldiBugun 07:28AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldiAQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldiKecha 20:43Marko Rubioning Samarqandga tarixiy tashrifi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiMarko Rubioning Samarqandga tarixiy tashrifi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi14 oktabr 11:19Marko Rubio Ukrainadagi mojaro bo‘yicha bayonot berib, AQSHning maqsadini ochiqladiMarko Rubio Ukrainadagi mojaro bo‘yicha bayonot berib, AQSHning maqsadini ochiqladiBugun 11:30Marko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandiMarko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandiBugun 09:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?