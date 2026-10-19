Marko Rubio Samarqandda: Saida Mirziyoyeva uni shaxsan kutib oldi

·90·Sport
Marko Rubio Samarqandda: Saida Mirziyoyeva uni shaxsan kutib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandda O‘zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva tomonidan kutib olindi.
  • Bu Marko Rubioning Markaziy Osiyoga ilk tashrifi bo‘lib, uchrashuvda mintaqaviy muzokaralar, yangi investitsiyalar va O‘zbekiston–AQSH munosabatlarini rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi.
  • 19 oktyabr kuni «S5+1» formatidagi muzokaralar hamda biznes vakillari bilan uchrashuvlar o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning O‘zbekistonga tashrifi xalqaro diplomatiya va iqtisodiy hamkorlik nuqtayi nazaridan muhim voqeaga aylandi. Saida Mirziyoyeva amerikalik yuqori martabali mehmonni qadimiy Samarqand zaminida kutib olib, uning Markaziy Osiyoga ilk tashrifi ekanini ta’kidladi. Endilikda e’tibor mintaqaviy muzokaralar, yangi investitsiyalar va O‘zbekiston–AQSH munosabatlarini yanada rivojlantirishga qaratilgan.

O‘zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva bu haqda o‘zining Telegram kanalida ma’lum qildi. U AQSH Davlat kotibini Samarqandda qutlar ekan, tashrif doirasida bir qator muhim uchrashuvlar va muzokaralar o‘tkazilishi rejalashtirilganini qayd etdi.

«O‘zbekistonga xush kelibsiz, janob Rubio!»

Saida Mirziyoyeva amerikalik mehmonni ko‘hna va navqiron Samarqandda kutib olishdan mamnun ekanini bildirib, tashrifning mintaqaviy ahamiyatiga urg‘u berdi.

«AQSH Davlat kotibi Marko Rubioni ko‘hna va navqiron Samarqand zaminida qutlashdan mamnunman. Bu — uning Markaziy Osiyoga ilk tashrifi», — deb yozdi u.

Shuningdek, Saida Mirziyoyeva oldinda «S5+1» formatidagi muhim muzokaralar, biznes vakillari bilan uchrashuvlar hamda Amerika–O‘zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashining navbatdagi yig‘ilishi kutilayotganini ma’lum qildi.

«O‘zbekistonga xush kelibsiz, janob Rubio!» — deya samimiy qutlov bilan yakunladi u o‘z murojaatini.

Samarqand xalqaro aeroportida kimlar kutib oldi?

Marko Rubio Samarqand xalqaro aeroportida O‘zbekiston va AQSH rasmiylari ishtirokida kutib olindi.

Mehmonni kutib olish marosimida:

  • O‘zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva;

  • O‘zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov;

  • AQSH prezidentining maxsus vakili Serjio Gor;

  • AQSHning O‘zbekistondagi elchisi Jonatan Henik ishtirok etdi.

Diplomatik uchrashuvlar uchun Samarqandning tanlanishi ham alohida ahamiyatga ega. Qadimdan Sharq va G‘arbni bog‘lab kelgan bu shahar bugun ham xalqaro muloqot, mintaqaviy hamkorlik va iqtisodiy sheriklikni rivojlantirish uchun muhim maydon bo‘lib xizmat qilmoqda.

19 oktyabr: «S5+1» formatida muhim muzokaralar

Marko Rubio 19 oktyabr kuni Samarqandda Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari ishtirokidagi uchrashuvda qatnashadi.

«S5+1» formati AQSH va Markaziy Osiyoning besh davlati — O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston o‘rtasidagi muloqotni nazarda tutadi.

Ushbu format mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash, iqtisodiy aloqalarni kengaytirish va umumiy manfaatlarga daxldor masalalarni muhokama qilish uchun muhim diplomatik maydon hisoblanadi.

Samarqanddagi muzokaralar davomida siyosiy muloqot bilan bir qatorda savdo, investitsiya va iqtisodiy hamkorlikka oid masalalar ham kun tartibidan o‘rin olishi kutilmoqda.

Tashrifning eng muhim yo‘nalishlaridan biri — investitsiyalar

Marko Rubioning O‘zbekistonga tashrifi faqat diplomatik uchrashuvlar bilan cheklanmaydi. Dasturda biznes vakillari bilan muloqot hamda Amerika–O‘zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashining navbatdagi yig‘ilishi ham bor.

Bu uchrashuvlar ikki mamlakat o‘rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni yanada rivojlantirish, tadbirkorlar o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlash va qo‘shma loyihalar uchun yangi imkoniyatlarni muhokama qilishga xizmat qilishi mumkin.

Amerikalik hamkorlar bilan muloqotning amaliy natijalari, xususan, yangi investitsiya tashabbuslari va biznes kelishuvlari O‘zbekiston uchun alohida ahamiyatga ega. Biroq ularning aniq natijalari muzokaralar yakunlari va rasmiy e’lonlarga bog‘liq bo‘ladi.

O‘zbekiston–AQSH munosabatlarida yangi imkoniyatlar

Marko Rubioning Markaziy Osiyoga ilk tashrifi O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishga bo‘lgan e’tiborni yana bir bor namoyon etmoqda.

Bunday uchrashuvlar siyosiy muloqotni faollashtirish, savdo va investitsiya aloqalarini kengaytirish hamda mintaqaviy masalalar bo‘yicha o‘zaro fikr almashish uchun imkoniyat yaratadi.

Samarqanddagi muzokaralardan kutilayotgan asosiy natija — diplomatik muloqotni aniq amaliy tashabbuslar bilan boyitish. Agar rejalashtirilgan uchrashuvlar yangi kelishuvlar va qo‘shma loyihalar bilan mustahkamlansa, bu ikki mamlakat hamkorligi uchun muhim qadam bo‘lishi mumkin.

Qadimiy Samarqand yana bir bor xalqaro muloqot markaziga aylanmoqda. Endi asosiy e’tibor muzokaralar qanday natijalar bilan yakunlanishi va ular O‘zbekiston uchun qanday yangi imkoniyatlar ochishiga qaratiladi.

Marko RubioSaida MirziyoyevaS5+1Samarqand
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!28 sentabr 18:21Shavkat Mirziyoyev AQSH maxsus vakili Serjio Gorni qabul qildi — muhim diplomatik kelishuvShavkat Mirziyoyev AQSH maxsus vakili Serjio Gorni qabul qildi — muhim diplomatik kelishuv17 oktabr 10:20AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldiAQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldiKecha 20:43Marko Rubioning Samarqandga tarixiy tashrifi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiMarko Rubioning Samarqandga tarixiy tashrifi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi14 oktabr 11:19Marko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandiMarko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandiBugun 09:01Apple, Google, Netflix: AQSHning 100 dan ortiq gigantlari O‘zbekistonga sarmoya kiritadiApple, Google, Netflix: AQSHning 100 dan ortiq gigantlari O‘zbekistonga sarmoya kiritadi26 sentabr 10:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...