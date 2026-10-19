Marko Rubio Samarqandda: Saida Mirziyoyeva uni shaxsan kutib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandda O‘zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva tomonidan kutib olindi.
- Bu Marko Rubioning Markaziy Osiyoga ilk tashrifi bo‘lib, uchrashuvda mintaqaviy muzokaralar, yangi investitsiyalar va O‘zbekiston–AQSH munosabatlarini rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi.
- 19 oktyabr kuni «S5+1» formatidagi muzokaralar hamda biznes vakillari bilan uchrashuvlar o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning O‘zbekistonga tashrifi xalqaro diplomatiya va iqtisodiy hamkorlik nuqtayi nazaridan muhim voqeaga aylandi. Saida Mirziyoyeva amerikalik yuqori martabali mehmonni qadimiy Samarqand zaminida kutib olib, uning Markaziy Osiyoga ilk tashrifi ekanini ta’kidladi. Endilikda e’tibor mintaqaviy muzokaralar, yangi investitsiyalar va O‘zbekiston–AQSH munosabatlarini yanada rivojlantirishga qaratilgan.
O‘zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva bu haqda o‘zining Telegram kanalida ma’lum qildi. U AQSH Davlat kotibini Samarqandda qutlar ekan, tashrif doirasida bir qator muhim uchrashuvlar va muzokaralar o‘tkazilishi rejalashtirilganini qayd etdi.
«O‘zbekistonga xush kelibsiz, janob Rubio!»
Saida Mirziyoyeva amerikalik mehmonni ko‘hna va navqiron Samarqandda kutib olishdan mamnun ekanini bildirib, tashrifning mintaqaviy ahamiyatiga urg‘u berdi.
«AQSH Davlat kotibi Marko Rubioni ko‘hna va navqiron Samarqand zaminida qutlashdan mamnunman. Bu — uning Markaziy Osiyoga ilk tashrifi», — deb yozdi u.
Shuningdek, Saida Mirziyoyeva oldinda «S5+1» formatidagi muhim muzokaralar, biznes vakillari bilan uchrashuvlar hamda Amerika–O‘zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashining navbatdagi yig‘ilishi kutilayotganini ma’lum qildi.
«O‘zbekistonga xush kelibsiz, janob Rubio!» — deya samimiy qutlov bilan yakunladi u o‘z murojaatini.
Samarqand xalqaro aeroportida kimlar kutib oldi?
Marko Rubio Samarqand xalqaro aeroportida O‘zbekiston va AQSH rasmiylari ishtirokida kutib olindi.
Mehmonni kutib olish marosimida:
O‘zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva;
O‘zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov;
AQSH prezidentining maxsus vakili Serjio Gor;
AQSHning O‘zbekistondagi elchisi Jonatan Henik ishtirok etdi.
Diplomatik uchrashuvlar uchun Samarqandning tanlanishi ham alohida ahamiyatga ega. Qadimdan Sharq va G‘arbni bog‘lab kelgan bu shahar bugun ham xalqaro muloqot, mintaqaviy hamkorlik va iqtisodiy sheriklikni rivojlantirish uchun muhim maydon bo‘lib xizmat qilmoqda.
19 oktyabr: «S5+1» formatida muhim muzokaralar
Marko Rubio 19 oktyabr kuni Samarqandda Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari ishtirokidagi uchrashuvda qatnashadi.
«S5+1» formati AQSH va Markaziy Osiyoning besh davlati — O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston o‘rtasidagi muloqotni nazarda tutadi.
Ushbu format mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash, iqtisodiy aloqalarni kengaytirish va umumiy manfaatlarga daxldor masalalarni muhokama qilish uchun muhim diplomatik maydon hisoblanadi.
Samarqanddagi muzokaralar davomida siyosiy muloqot bilan bir qatorda savdo, investitsiya va iqtisodiy hamkorlikka oid masalalar ham kun tartibidan o‘rin olishi kutilmoqda.
Tashrifning eng muhim yo‘nalishlaridan biri — investitsiyalar
Marko Rubioning O‘zbekistonga tashrifi faqat diplomatik uchrashuvlar bilan cheklanmaydi. Dasturda biznes vakillari bilan muloqot hamda Amerika–O‘zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashining navbatdagi yig‘ilishi ham bor.
Bu uchrashuvlar ikki mamlakat o‘rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni yanada rivojlantirish, tadbirkorlar o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlash va qo‘shma loyihalar uchun yangi imkoniyatlarni muhokama qilishga xizmat qilishi mumkin.
Amerikalik hamkorlar bilan muloqotning amaliy natijalari, xususan, yangi investitsiya tashabbuslari va biznes kelishuvlari O‘zbekiston uchun alohida ahamiyatga ega. Biroq ularning aniq natijalari muzokaralar yakunlari va rasmiy e’lonlarga bog‘liq bo‘ladi.
O‘zbekiston–AQSH munosabatlarida yangi imkoniyatlar
Marko Rubioning Markaziy Osiyoga ilk tashrifi O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishga bo‘lgan e’tiborni yana bir bor namoyon etmoqda.
Bunday uchrashuvlar siyosiy muloqotni faollashtirish, savdo va investitsiya aloqalarini kengaytirish hamda mintaqaviy masalalar bo‘yicha o‘zaro fikr almashish uchun imkoniyat yaratadi.
Samarqanddagi muzokaralardan kutilayotgan asosiy natija — diplomatik muloqotni aniq amaliy tashabbuslar bilan boyitish. Agar rejalashtirilgan uchrashuvlar yangi kelishuvlar va qo‘shma loyihalar bilan mustahkamlansa, bu ikki mamlakat hamkorligi uchun muhim qadam bo‘lishi mumkin.
Qadimiy Samarqand yana bir bor xalqaro muloqot markaziga aylanmoqda. Endi asosiy e’tibor muzokaralar qanday natijalar bilan yakunlanishi va ular O‘zbekiston uchun qanday yangi imkoniyatlar ochishiga qaratiladi.
Izohlar 0
…