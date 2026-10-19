Marko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindi

·1·O‘zbekiston
Marko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH davlat kotibi Marko Rubio Samarqandda O‘zbekiston–AQSH hamkorligini kengaytirish imkoniyatlarini muhokama qildi.
  • Registonda bo‘lib o‘tgan uchrashuvda yuz nafardan ortiq Amerika kompaniyalari vakillari ishtirok etdi, bu esa tashrifning iqtisodiy ahamiyatini ta’kidlaydi.
  • Shuningdek, Samarqandda C5+1 formatidagi mintaqaviy uchrashuv ham o‘tkazildi, unda Markaziy Osiyo davlatlari va AQSH vakillari hamkorlik masalalarini ko‘rib chiqdilar.

AQSH davlat kotibi Marko Rubio Samarqandning yuragi — Registon maydoniga tashrif buyurdi. Saida Mirziyoyeva hamrohligidagi uchrashuvda nafaqat qadimiy shaharning jahon savdosi tarixidagi o‘rni, balki O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi hamkorlikni kengaytirish imkoniyatlari haqida ham so‘z bordi. Amerikaning yuz nafardan ortiq kompaniya vakillari ishtirokidagi delegatsiyasi va Samarqandda rejalashtirilgan C5+1 uchrashuvi esa tashrifning iqtisodiy va mintaqaviy ahamiyatini yanada oshirmoqda.

Marko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindi

Registonda tarix va zamonaviy diplomatiya uchrashdi

O‘zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva AQSH davlat kotibi Marko Rubio bilan Samarqanddagi Registon maydoniga tashrif buyurdi.

Muloqot davomida Samarqandning asrlar davomida xalqaro savdo aloqalarida tutgan o‘rni va bugungi kunda O‘zbekiston–AQSH munosabatlarini rivojlantirish uchun ochilayotgan imkoniyatlar haqida fikr almashildi.

Marko Rubio Samarqand tarixan xalqaro savdo va madaniy aloqalarning muhim markazlaridan biri bo‘lib kelganini ta’kidladi. Bugun esa qadimiy shahar ikki mamlakat o‘rtasidagi hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan muhim muloqotlarga mezbonlik qilmoqda.

Saida Mirziyoyeva AQSH davlat kotibining O‘zbekistonga ilk tashrifi aynan Samarqandda o‘tayotgani o‘ziga xos ramziy ma’noga ega ekanini qayd etdi.

Bu jihatdan Registon nafaqat tarixiy obida, balki O‘zbekistonning xalqaro maydondagi ochiq muloqot va hamkorlikka intilishini namoyon etuvchi ramziy manzilga ham aylandi.

Marko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindi

AQSHdan yuz nafardan ortiq kompaniya vakili keldi

Tashrifning muhim jihatlaridan biri — Amerika biznes doiralarining unda keng ishtirok etayotganidir. Avval xabar qilinganidek, Marko Rubio O‘zbekistonga yuz nafardan ortiq Amerika kompaniyalari vakillaridan iborat delegatsiya bilan kelgan.

Bu holat tashrif faqat siyosiy muloqotlar bilan cheklanmasligini, iqtisodiy hamkorlik va xususiy sektor o‘rtasidagi aloqalar ham kun tartibida muhim o‘rin tutayotganini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish nuqtayi nazaridan quyidagi yo‘nalishlar alohida ahamiyatga ega:

  • Savdo aloqalari — ikki mamlakat kompaniyalari o‘rtasidagi hamkorlikni kengaytirish.

  • Xususiy investitsiyalar — yangi loyihalar va biznes tashabbuslari uchun imkoniyatlarni ko‘rib chiqish.

  • Energetika xavfsizligi — energetika sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish.

  • Mintaqaviy bog‘liqlik — Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasidagi iqtisodiy va transport aloqalarini mustahkamlash.

Shu bilan birga, delegatsiyaning tashrifi hozircha hamkorlik uchun imkoniyatlar mavjudligini ko‘rsatadi. Uning aniq iqtisodiy natijalari esa muzokaralar yakunida e’lon qilinadigan kelishuvlar va amaliy loyihalarga bog‘liq bo‘ladi.

Marko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindi

Samarqandda C5+1 formatida muhim uchrashuvlar o‘tkaziladi

Marko Rubio tashrifining asosiy tadbirlaridan biri — C5+1 formatidagi uchrashuvdir. Unda Markaziy Osiyoning besh davlati va AQSH vakillari mintaqaviy hamkorlik masalalarini muhokama qilishi ko‘zda tutilgan.

C5+1 formati O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston va AQSHni birlashtiradi. Ushbu muloqot mexanizmi Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan Vashington o‘rtasida siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirish uchun muhim maydon hisoblanadi.

Tashrif dasturida O‘zbekiston rahbariyati hamda mintaqa mamlakatlari vakillari bilan muzokaralar ham nazarda tutilgan.

Kun tartibidagi asosiy masalalar qatoriga savdo, xususiy investitsiyalar, energetika xavfsizligi va mintaqaviy o‘zaro bog‘liqlikni rivojlantirish kiradi.

Bu mavzular Markaziy Osiyoning xalqaro iqtisodiy aloqalardagi o‘rni tobora muhimlashib borayotgan bir sharoitda alohida ahamiyat kasb etadi.

Marko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindi

Nega C5+1 formati uchun Samarqand tanlangani muhim?

Samarqandning bu jarayondagi o‘rni faqat uning tarixiy va madaniy ahamiyati bilan cheklanmaydi. C5+1 muloqot maydoni 2015 yil noyabr oyida aynan shu shaharda ishga tushirilgan.

Shu ma’noda, Marko Rubio tashrifi va mintaqaviy uchrashuvlarning Samarqandda o‘tkazilishi tarixiy ramziylikka ham ega. Qadimdan Sharq va G‘arb o‘rtasidagi savdo yo‘llari tutashgan shahar bugun ham xalqaro muloqot va iqtisodiy hamkorlik uchun muhim maydon bo‘lib xizmat qilmoqda.

Samarqandning tarixiy merosi va zamonaviy diplomatik vazifalari bir nuqtada uyg‘unlashmoqda: bir tomonda — asrlar davomida xalqlarni bog‘lagan savdo yo‘llari, ikkinchi tomonda — bugungi kunning investitsiya, energetika va mintaqaviy hamkorlik masalalari.

Marko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindi

Tashrif O‘zbekistonga qanday imkoniyatlar ochishi mumkin?

Amerika kompaniyalari vakillarining ishtiroki, C5+1 uchrashuvi va ikki tomonlama muzokaralar O‘zbekiston–AQSH munosabatlarida iqtisodiy yo‘nalishning muhimligini ko‘rsatadi.

Agar muloqotlar aniq kelishuvlar va amaliy loyihalar bilan davom etsa, bu savdo aloqalarini kengaytirish, yangi investitsiyalarni jalb qilish va mahalliy biznesning xalqaro hamkorligini kuchaytirish uchun qo‘shimcha imkoniyatlar yaratishi mumkin.

Biroq bu natijalarni baholash uchun tashrif yakunida e’lon qilinadigan rasmiy kelishuvlar, investitsiya majburiyatlari va loyihalar haqidagi ma’lumotlar muhim bo‘ladi.

Registondagi uchrashuvning asosiy ramzi shundaki, Samarqand o‘zining tarixiy savdo markazi sifatidagi o‘rnini bugungi xalqaro hamkorlik ruhi bilan bog‘lamoqda. Endi e’tibor nafaqat diplomatik muloqotlarga, balki ularning O‘zbekiston iqtisodiyoti, biznesi va mintaqaviy aloqalari uchun qanday amaliy natijalar berishiga qaratiladi.

Marko RubioSamarqandC5+1AQSH-O‘zbekiston munosabatlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldiAQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldiKecha 20:43Marko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandiMarko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandiBugun 09:01Apple, Google, Netflix: AQSHning 100 dan ortiq gigantlari O‘zbekistonga sarmoya kiritadiApple, Google, Netflix: AQSHning 100 dan ortiq gigantlari O‘zbekistonga sarmoya kiritadi26 sentabr 10:02AQSH Davlat kotibi O‘zbekiston tarixida ilk bor biznes missiyasi bilan tashrif buyurdiAQSH Davlat kotibi O‘zbekiston tarixida ilk bor biznes missiyasi bilan tashrif buyurdiBugun 09:12Marko Rubio Samarqandda: Saida Mirziyoyeva uni shaxsan kutib oldiMarko Rubio Samarqandda: Saida Mirziyoyeva uni shaxsan kutib oldiBugun 07:28Marko Rubioning Samarqandga tarixiy tashrifi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiMarko Rubioning Samarqandga tarixiy tashrifi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi14 oktabr 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?