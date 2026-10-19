Marko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH davlat kotibi Marko Rubio Samarqandda O‘zbekiston–AQSH hamkorligini kengaytirish imkoniyatlarini muhokama qildi.
- Registonda bo‘lib o‘tgan uchrashuvda yuz nafardan ortiq Amerika kompaniyalari vakillari ishtirok etdi, bu esa tashrifning iqtisodiy ahamiyatini ta’kidlaydi.
- Shuningdek, Samarqandda C5+1 formatidagi mintaqaviy uchrashuv ham o‘tkazildi, unda Markaziy Osiyo davlatlari va AQSH vakillari hamkorlik masalalarini ko‘rib chiqdilar.
AQSH davlat kotibi Marko Rubio Samarqandning yuragi — Registon maydoniga tashrif buyurdi. Saida Mirziyoyeva hamrohligidagi uchrashuvda nafaqat qadimiy shaharning jahon savdosi tarixidagi o‘rni, balki O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi hamkorlikni kengaytirish imkoniyatlari haqida ham so‘z bordi. Amerikaning yuz nafardan ortiq kompaniya vakillari ishtirokidagi delegatsiyasi va Samarqandda rejalashtirilgan C5+1 uchrashuvi esa tashrifning iqtisodiy va mintaqaviy ahamiyatini yanada oshirmoqda.
Registonda tarix va zamonaviy diplomatiya uchrashdi
O‘zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva AQSH davlat kotibi Marko Rubio bilan Samarqanddagi Registon maydoniga tashrif buyurdi.
Muloqot davomida Samarqandning asrlar davomida xalqaro savdo aloqalarida tutgan o‘rni va bugungi kunda O‘zbekiston–AQSH munosabatlarini rivojlantirish uchun ochilayotgan imkoniyatlar haqida fikr almashildi.
Marko Rubio Samarqand tarixan xalqaro savdo va madaniy aloqalarning muhim markazlaridan biri bo‘lib kelganini ta’kidladi. Bugun esa qadimiy shahar ikki mamlakat o‘rtasidagi hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan muhim muloqotlarga mezbonlik qilmoqda.
Saida Mirziyoyeva AQSH davlat kotibining O‘zbekistonga ilk tashrifi aynan Samarqandda o‘tayotgani o‘ziga xos ramziy ma’noga ega ekanini qayd etdi.
Bu jihatdan Registon nafaqat tarixiy obida, balki O‘zbekistonning xalqaro maydondagi ochiq muloqot va hamkorlikka intilishini namoyon etuvchi ramziy manzilga ham aylandi.
AQSHdan yuz nafardan ortiq kompaniya vakili keldi
Tashrifning muhim jihatlaridan biri — Amerika biznes doiralarining unda keng ishtirok etayotganidir. Avval xabar qilinganidek, Marko Rubio O‘zbekistonga yuz nafardan ortiq Amerika kompaniyalari vakillaridan iborat delegatsiya bilan kelgan.
Bu holat tashrif faqat siyosiy muloqotlar bilan cheklanmasligini, iqtisodiy hamkorlik va xususiy sektor o‘rtasidagi aloqalar ham kun tartibida muhim o‘rin tutayotganini ko‘rsatadi.
O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish nuqtayi nazaridan quyidagi yo‘nalishlar alohida ahamiyatga ega:
Savdo aloqalari — ikki mamlakat kompaniyalari o‘rtasidagi hamkorlikni kengaytirish.
Xususiy investitsiyalar — yangi loyihalar va biznes tashabbuslari uchun imkoniyatlarni ko‘rib chiqish.
Energetika xavfsizligi — energetika sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish.
Mintaqaviy bog‘liqlik — Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasidagi iqtisodiy va transport aloqalarini mustahkamlash.
Shu bilan birga, delegatsiyaning tashrifi hozircha hamkorlik uchun imkoniyatlar mavjudligini ko‘rsatadi. Uning aniq iqtisodiy natijalari esa muzokaralar yakunida e’lon qilinadigan kelishuvlar va amaliy loyihalarga bog‘liq bo‘ladi.
Samarqandda C5+1 formatida muhim uchrashuvlar o‘tkaziladi
Marko Rubio tashrifining asosiy tadbirlaridan biri — C5+1 formatidagi uchrashuvdir. Unda Markaziy Osiyoning besh davlati va AQSH vakillari mintaqaviy hamkorlik masalalarini muhokama qilishi ko‘zda tutilgan.
C5+1 formati O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston va AQSHni birlashtiradi. Ushbu muloqot mexanizmi Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan Vashington o‘rtasida siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikni rivojlantirish uchun muhim maydon hisoblanadi.
Tashrif dasturida O‘zbekiston rahbariyati hamda mintaqa mamlakatlari vakillari bilan muzokaralar ham nazarda tutilgan.
Kun tartibidagi asosiy masalalar qatoriga savdo, xususiy investitsiyalar, energetika xavfsizligi va mintaqaviy o‘zaro bog‘liqlikni rivojlantirish kiradi.
Bu mavzular Markaziy Osiyoning xalqaro iqtisodiy aloqalardagi o‘rni tobora muhimlashib borayotgan bir sharoitda alohida ahamiyat kasb etadi.
Nega C5+1 formati uchun Samarqand tanlangani muhim?
Samarqandning bu jarayondagi o‘rni faqat uning tarixiy va madaniy ahamiyati bilan cheklanmaydi. C5+1 muloqot maydoni 2015 yil noyabr oyida aynan shu shaharda ishga tushirilgan.
Shu ma’noda, Marko Rubio tashrifi va mintaqaviy uchrashuvlarning Samarqandda o‘tkazilishi tarixiy ramziylikka ham ega. Qadimdan Sharq va G‘arb o‘rtasidagi savdo yo‘llari tutashgan shahar bugun ham xalqaro muloqot va iqtisodiy hamkorlik uchun muhim maydon bo‘lib xizmat qilmoqda.
Samarqandning tarixiy merosi va zamonaviy diplomatik vazifalari bir nuqtada uyg‘unlashmoqda: bir tomonda — asrlar davomida xalqlarni bog‘lagan savdo yo‘llari, ikkinchi tomonda — bugungi kunning investitsiya, energetika va mintaqaviy hamkorlik masalalari.
Tashrif O‘zbekistonga qanday imkoniyatlar ochishi mumkin?
Amerika kompaniyalari vakillarining ishtiroki, C5+1 uchrashuvi va ikki tomonlama muzokaralar O‘zbekiston–AQSH munosabatlarida iqtisodiy yo‘nalishning muhimligini ko‘rsatadi.
Agar muloqotlar aniq kelishuvlar va amaliy loyihalar bilan davom etsa, bu savdo aloqalarini kengaytirish, yangi investitsiyalarni jalb qilish va mahalliy biznesning xalqaro hamkorligini kuchaytirish uchun qo‘shimcha imkoniyatlar yaratishi mumkin.
Biroq bu natijalarni baholash uchun tashrif yakunida e’lon qilinadigan rasmiy kelishuvlar, investitsiya majburiyatlari va loyihalar haqidagi ma’lumotlar muhim bo‘ladi.
Registondagi uchrashuvning asosiy ramzi shundaki, Samarqand o‘zining tarixiy savdo markazi sifatidagi o‘rnini bugungi xalqaro hamkorlik ruhi bilan bog‘lamoqda. Endi e’tibor nafaqat diplomatik muloqotlarga, balki ularning O‘zbekiston iqtisodiyoti, biznesi va mintaqaviy aloqalari uchun qanday amaliy natijalar berishiga qaratiladi.
Izohlar 0
…