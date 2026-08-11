Tug‘ilgan kunga kutilmagan tabrik: Yulduz Turdiyeva uchun tayyorlangan syurpriz uni yig‘latib qo‘ydi (video)

·266·Madaniyat
Tug‘ilgan kunga kutilmagan tabrik: Yulduz Turdiyeva uchun tayyorlangan syurpriz uni yig‘latib qo‘ydi (video)
Qisqacha

10 avgust kuni Yulduz Turdiyeva tug'ilgan kuni munosabati bilan yaqinlaridan kutilmagan tabriklar va sovg'alar oldi. Yaqinlari uni turli obrazlarda qutlab, tillarang ayiqcha shaklidagi suvenirlar taqdim etdi. Syurprizlardan ta'sirlangan xonanda quvonch ko'z yoshlarini tiya olmadi. Muxlislari va yaqinlari uning sahifalarida izohlar hamda alohida postlar orqali yaxshi tilaklar bildirdi.

10 avgust Yulduz Turdiyeva uchun hissiyotlarga boy kun bo‘ldi. Xonanda tug‘ilgan kuni munosabati bilan yaqinlaridan kutilmagan tabriklar va sovg‘alar qabul qildi. Tarmoqlarda tarqalgan video esa bayramning eng ta’sirli lahzalaridan birini ko‘rsatdi.

Yaqinlari oddiy tabrik bilan cheklanmadi

Yulduz Turdiyevaning yaqinlari uni o‘ziga xos tarzda qutlashga qaror qilgan. Ular turli obrazlarda tabrik yo‘llab, xonandaga tillarang ayiqcha shaklidagi suvenirlarni ham taqdim etgan.

• Kutilmagan sovg‘alar

• O‘ziga xos obrazlardagi tabriklar

• Samimiy tilaklar

Xonanda ko‘z yoshlarini tiya olmadi

Sovg‘alar va yaqinlarining munosabati xonandaning quvonch ko‘z yoshlariga sabab bo‘ldi.

Videoda Yulduz Turdiyevaning syurprizlarni ko‘rgach, qattiq ta’sirlangani va hissiyotlarini yashira olmagani aks etgan.

Muxlislar ham tabrikka qo‘shildi

Xonandaning sahifalarida ham tabriklar ko‘paydi. Muxlislari va yaqinlari izohlar hamda alohida postlar orqali unga yaxshi tilaklar bildirishmoqda.

Sizningcha, inson uchun eng qimmat sovg‘a nima: qimmatbaho buyummi yoki yaqinlarining samimiy e’tiborimi? Fikringizni yozib qoldiring va ushbu lavhani Telegramda do‘stlaringiz bilan bo‘lishing.

Yulduz TurdiyevaTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Malika Ravshanova 10 yoshga to‘lgan qizini tabrikladi (video)Malika Ravshanova 10 yoshga to‘lgan qizini tabrikladi (video)Bugun, 00:54Zebo Raximova Monakodagi kaktuslar bog‘iga borib, noodatiy kaktuslarni ko‘rsatdi (video)Zebo Raximova Monakodagi kaktuslar bog‘iga borib, noodatiy kaktuslarni ko‘rsatdi (video)Kecha, 23:59Aktrisa Farangiz Abdazova ilk bor ona bo‘ldiAktrisa Farangiz Abdazova ilk bor ona bo‘ldiKecha, 23:33Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?Kecha, 17:08Dubayda Durdona Qurbonovaga o‘xshash qiz topildi (video)Dubayda Durdona Qurbonovaga o‘xshash qiz topildi (video)Kecha, 15:58Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?Kecha, 15:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!