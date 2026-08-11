Tug‘ilgan kunga kutilmagan tabrik: Yulduz Turdiyeva uchun tayyorlangan syurpriz uni yig‘latib qo‘ydi (video)
10 avgust kuni Yulduz Turdiyeva tug'ilgan kuni munosabati bilan yaqinlaridan kutilmagan tabriklar va sovg'alar oldi. Yaqinlari uni turli obrazlarda qutlab, tillarang ayiqcha shaklidagi suvenirlar taqdim etdi. Syurprizlardan ta'sirlangan xonanda quvonch ko'z yoshlarini tiya olmadi. Muxlislari va yaqinlari uning sahifalarida izohlar hamda alohida postlar orqali yaxshi tilaklar bildirdi.
10 avgust Yulduz Turdiyeva uchun hissiyotlarga boy kun bo‘ldi. Xonanda tug‘ilgan kuni munosabati bilan yaqinlaridan kutilmagan tabriklar va sovg‘alar qabul qildi. Tarmoqlarda tarqalgan video esa bayramning eng ta’sirli lahzalaridan birini ko‘rsatdi.
Yaqinlari oddiy tabrik bilan cheklanmadi
Yulduz Turdiyevaning yaqinlari uni o‘ziga xos tarzda qutlashga qaror qilgan. Ular turli obrazlarda tabrik yo‘llab, xonandaga tillarang ayiqcha shaklidagi suvenirlarni ham taqdim etgan.
• Kutilmagan sovg‘alar
• O‘ziga xos obrazlardagi tabriklar
• Samimiy tilaklar
Xonanda ko‘z yoshlarini tiya olmadi
Sovg‘alar va yaqinlarining munosabati xonandaning quvonch ko‘z yoshlariga sabab bo‘ldi.
Videoda Yulduz Turdiyevaning syurprizlarni ko‘rgach, qattiq ta’sirlangani va hissiyotlarini yashira olmagani aks etgan.
Muxlislar ham tabrikka qo‘shildi
Xonandaning sahifalarida ham tabriklar ko‘paydi. Muxlislari va yaqinlari izohlar hamda alohida postlar orqali unga yaxshi tilaklar bildirishmoqda.
Sizningcha, inson uchun eng qimmat sovg‘a nima: qimmatbaho buyummi yoki yaqinlarining samimiy e’tiborimi? Fikringizni yozib qoldiring va ushbu lavhani Telegramda do‘stlaringiz bilan bo‘lishing.
…