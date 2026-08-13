Wildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildi
Wildberries ilovasi AQShdagi App Store do'konida to'liq faoliyatini tikladi. Endi foydalanuvchilar dasturni qayta yuklab olish va so'nggi yangilanishlarni o'rnatish imkoniga ega. Ilova 12-avgust kuni Moskva vaqti bilan taxminan 17:30 da AQSh segmentidan yo'qolgan, biroq bu holat boshqa mamlakatlardagi foydalanuvchilarga ta'sir ko'rsatmagan. Kompaniya ilovaning vaqtincha olib tashlanishiga sabab bo'lgan omillarni ochiqlamadi.
Mashhur Wildberries marketpleysining mobil ilovasi Amerika qoʻshma Shtatlari hududidagi App Store raqamli doʻkonida oʻz faoliyatini toʻliq tikladi. Bu haqda ixbt.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga tayanib, Wildberries & Russ birlashgan kompaniyasi matbuot xizmati xabar berdi. Hozirda foydalanuvchilar ilovani yana yuklab olishlari va uning soʻnggi yangilanishlarini oʻrnatishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, ilovaning Apple platformasidagi Amerika segmentidan yoʻqolishi joriy yilning 12-avgust kuni Moskva vaqti bilan taxminan soat 17:30 da qayd etilgan edi. Oʻshanda AQSh mintaqasiga ulangan foydalanuvchilar internet-doʻkon mijozini qidirib topish va uni oʻz qurilmalariga yuklab olish imkoniyatidan mahrum boʻlishgandi. Mazkur texnik holat boshqa davlatlardagi foydalanuvchilarga taʼsir koʻrsatmagani aytildi.
Ilovaning boshqa mintaqalardagi holatiKompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, Rossiya va boshqa mamlakatlardagi App Store doʻkonlarida Wildberries ilovasi oʻz faoliyatini uzluksiz davom ettirgan. Avvalroq qurilmalariga ilovani oʻrnatib olgan foydalanuvchilar uchun esa barcha funksiyalar va ilovaning ishlash qobiliyati toʻliq saqlanib qolgan edi. Bu esa muammo global xarakterga ega boʻlmaganini va faqatgina maʼlum bir hududiy segment bilan cheklanganini koʻrsatdi.
RWB matbuot xizmati AQShdagi foydalanuvchilar uchun ilovani qidirish, yuklab olish va yangilash imkoniyatlari muvaffaqiyatli tiklanganini tasdiqladi. Shunga qaramay, kompaniya dasturning vaqtincha olib tashlanishiga sabab boʻlgan omillar va yuzaga kelgan vaziyatning asl sabablarini ochiqlamadi.
Bunday vaziyatlarning ahamiyatiZamonaviy raqamli iqtisodiyotda yirik marketpleyslar ilovalarining ilova doʻkonlaridan qisqa muddatga boʻlsa ham yoʻqolishi foydalanuvchilar va biznes uchun qator qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, xalqaro maydonda faoliyat yurituvchi kompaniyalar uchun platforma qoidalari va texnik talablar muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda texnologik bozor ishtirokchilari bunday nosozliklarni tezkor bartaraf etishga harakat qilishmoqda.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday holatlar koʻpincha platformaning ichki moderatsiyasi, yangilanishlarni tekshirish jarayonlari yoki texnik xatolar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Wildberries misolida muammo qisqa fursatda hal etilib, ilovaning AQShdagi foydalanuvchilar uchun ochiqligi taʼminlangani muhim qadam boʻldi.
…