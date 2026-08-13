Wildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildi

·47·Texno
Wildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildi
Qisqacha

Wildberries ilovasi AQShdagi App Store do'konida to'liq faoliyatini tikladi. Endi foydalanuvchilar dasturni qayta yuklab olish va so'nggi yangilanishlarni o'rnatish imkoniga ega. Ilova 12-avgust kuni Moskva vaqti bilan taxminan 17:30 da AQSh segmentidan yo'qolgan, biroq bu holat boshqa mamlakatlardagi foydalanuvchilarga ta'sir ko'rsatmagan. Kompaniya ilovaning vaqtincha olib tashlanishiga sabab bo'lgan omillarni ochiqlamadi.

Mashhur Wildberries marketpleysining mobil ilovasi Amerika qoʻshma Shtatlari hududidagi App Store raqamli doʻkonida oʻz faoliyatini toʻliq tikladi. Bu haqda ixbt.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga tayanib, Wildberries & Russ birlashgan kompaniyasi matbuot xizmati xabar berdi. Hozirda foydalanuvchilar ilovani yana yuklab olishlari va uning soʻnggi yangilanishlarini oʻrnatishlari mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, ilovaning Apple platformasidagi Amerika segmentidan yoʻqolishi joriy yilning 12-avgust kuni Moskva vaqti bilan taxminan soat 17:30 da qayd etilgan edi. Oʻshanda AQSh mintaqasiga ulangan foydalanuvchilar internet-doʻkon mijozini qidirib topish va uni oʻz qurilmalariga yuklab olish imkoniyatidan mahrum boʻlishgandi. Mazkur texnik holat boshqa davlatlardagi foydalanuvchilarga taʼsir koʻrsatmagani aytildi.

Ilovaning boshqa mintaqalardagi holati

Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, Rossiya va boshqa mamlakatlardagi App Store doʻkonlarida Wildberries ilovasi oʻz faoliyatini uzluksiz davom ettirgan. Avvalroq qurilmalariga ilovani oʻrnatib olgan foydalanuvchilar uchun esa barcha funksiyalar va ilovaning ishlash qobiliyati toʻliq saqlanib qolgan edi. Bu esa muammo global xarakterga ega boʻlmaganini va faqatgina maʼlum bir hududiy segment bilan cheklanganini koʻrsatdi.

RWB matbuot xizmati AQShdagi foydalanuvchilar uchun ilovani qidirish, yuklab olish va yangilash imkoniyatlari muvaffaqiyatli tiklanganini tasdiqladi. Shunga qaramay, kompaniya dasturning vaqtincha olib tashlanishiga sabab boʻlgan omillar va yuzaga kelgan vaziyatning asl sabablarini ochiqlamadi.

Bunday vaziyatlarning ahamiyati

Zamonaviy raqamli iqtisodiyotda yirik marketpleyslar ilovalarining ilova doʻkonlaridan qisqa muddatga boʻlsa ham yoʻqolishi foydalanuvchilar va biznes uchun qator qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, xalqaro maydonda faoliyat yurituvchi kompaniyalar uchun platforma qoidalari va texnik talablar muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda texnologik bozor ishtirokchilari bunday nosozliklarni tezkor bartaraf etishga harakat qilishmoqda.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday holatlar koʻpincha platformaning ichki moderatsiyasi, yangilanishlarni tekshirish jarayonlari yoki texnik xatolar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Wildberries misolida muammo qisqa fursatda hal etilib, ilovaning AQShdagi foydalanuvchilar uchun ochiqligi taʼminlangani muhim qadam boʻldi.

WildberriesApp StoreMarketpleysTexnologiyaIlova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya va Xitoy hamkorligida Tyanvan AESning yangi bloki ishga tushirilmoqdaRossiya va Xitoy hamkorligida Tyanvan AESning yangi bloki ishga tushirilmoqdaBugun, 17:52Xiaomi kompaniyasi yangi HyperOS 4 operatsion tizimining ilk sinov talqinini chiqardiXiaomi kompaniyasi yangi HyperOS 4 operatsion tizimining ilk sinov talqinini chiqardiBugun, 16:57Honor Robot Phone uch haftada 400 mingdan ortiq buyurtma oldiHonor Robot Phone uch haftada 400 mingdan ortiq buyurtma oldiBugun, 16:22Elon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdiElon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdiBugun, 14:53Turkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadiTurkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadiBugun, 14:22Pyatyorochka oziq-ovqat mahsulotlari yaroqlilik muddatini eslatuvchi servisni ishga tushirdiPyatyorochka oziq-ovqat mahsulotlari yaroqlilik muddatini eslatuvchi servisni ishga tushirdiBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi