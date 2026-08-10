Bugun O‘zbekistonda «Avtomobilsiz kun»: Amaldorlarga mashina haydash taqiqlanadi!
Bugun, 10 avgust kuni O'zbekistonning barcha hududlarida navbatdagi «Avtomobilsiz kun» ekologik aksiyasi o'tkazilmoqda va davlat fuqarolik xizmatchilarining xizmat hamda shaxsiy avtotransportdan foydalanishi javobgarlikka sabab bo'ladi. Aksiya Prezidentning 2026 yil 25 martdagi «Atmosfera havosi sifatini yaxshilashga qaratilgan «Toza havo» umummilliy loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi farmoniga muvofiq o'tkazilib, har oyning 10 va 25-sanalarida tashkil…
Bugun, 10 avgust kuni O‘zbekistonning barcha hududlari bo‘ylab navbatdagi «Avtomobilsiz kun» keng ko‘lamli ekologik aksiyasi o‘tkazilmoqda. Ushbu tashabbus doirasida aholiga shaxsiy transport vositalari o‘rniga jamoat transporti, velosiped yoki piyoda harakatlanish tavsiya etiladi.
Ekologik muhitni yaxshilash va toza havoni ta’minlashga qaratilgan ushbu harakat mamlakat miqyosida muntazam ravishda o‘tkazib kelinmoqda.
Farmon talabi va aksiya maqsadi
«Avtomobilsiz kun» hamda «Avtomobilsiz hafta» tadbirlari Prezidentning 2026 yil 25 martdagi «Atmosfera havosi sifatini yaxshilashga qaratilgan «Toza havo» umummilliy loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi farmoniga muvofiq yo‘lga qo‘yilgan. Unga ko‘ra, aksiya har oyning 10 va 25-sanalarida o‘tkazilishi belgilab qo‘yilgan.
Mazkur tashabbusning asosiy maqsadlari:
Avtotransport vositalaridan atmosferaga chiqadigan zararli gazlar va tashlamalar miqdorini keskin kamaytirish;
Shaharlarda ekologik barqaror va toza muhitni shakllantirish;
Aholi o‘rtasida jamoat transporti hamda ekologik toza transport (velosiped, samokat va h.k.) vositalaridan foydalanish madaniyatini ommalashtirish.
Davlat xizmatchilari uchun qat’iy talab
Ta’kidlash joizki, «Avtomobilsiz kun» va «Avtomobilsiz hafta» aksiyalari shunchaki targ‘ibot tadbiri emas.
O‘rnatilgan tartibga ko‘ra, aksiya o‘tkazilayotgan kunlarda davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan xizmat va shaxsiy avtotransport vositalaridan foydalanishi tegishli javobgarlikka sabab bo‘ladi. Shu sababli davlat tashkilotlari xodimlariga jamoat transporti yoki muqobil harakatlanish vositalaridan foydalanish yuklatilgan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…