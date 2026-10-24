O‘zbekistonda paxta xirmoni 4,6 mln tonnadan oshdi: Rejani bajargan va oqsagan hududlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda joriy yilgi paxta yig‘im-terimi rejasi 22 oktyabr holatiga 102,9 foizga bajarilib, 4,6 million tonnadan ortiq hosil yig‘ib olindi.
- Jizzax viloyati 111,9 foiz natija bilan respublikada yetakchilik qilayotgan bo‘lsa, Sirdaryo va Xorazm viloyatlari kuchli uchlikdan joy oldi.
- Shu bilan birga, Farg‘ona, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarida yillik shartnomaviy majburiyatlar hali to‘liq bajarilmagan.
O‘zbekistonda joriy yilgi paxta yig‘im-terimi mavsumida belgilangan reja muddatidan oldin, ortig‘i bilan uddalandi. Qishloq xo‘jaligi vazirligi taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, 22 oktyabr holatiga respublika bo‘yicha paxta terish rejasi 102,9 foizga yetkazilib, umumiy hisobda 4,6 million tonnadan ortiq «oq oltin» qabul qilindi.
Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, mamlakatning katta qismida yillik shartnomaviy majburiyatlar 100 foizdan oshirib bajarilgan bo‘lsa-da, ayrim viloyatlarda sur’at hamon pastligicha qolmoqda.
Peshqadamlar: Jizzax mutlaq yetakchi, Sirdaryo va Xorazm kuchli uchlikda
Hududlar kesimida rejani foiz hisobida bajarish bo‘yicha yetakchi o‘rinlarni quyidagi viloyatlar egalladi:
Jizzax viloyati: 111,9% (389 563 tonna) — respublika bo‘yicha eng yuqori natija;
Sirdaryo viloyati: 109,3% (426 085 tonna);
Xorazm viloyati: 109% (394 595 tonna);
Toshkent viloyati: 108,1% (303 658 tonna);
Namangan viloyati: 107,5% (273 558 tonna);
Surxondaryo viloyati: 107,4% (351 225 tonna);
Buxoro viloyati: 106% (468 547 tonna);
Qoraqalpog‘iston Respublikasi: 104,6% (374 536 tonna);
Andijon viloyati: 102,8% (321 661 tonna);
Navoiy viloyati: 100,5% (129 117 tonna).
Rejani hali to‘liq bajarmagan hududlar
Respublika bo‘yicha umumiy reja bajarilganiga qaramay, uchta hududda ko‘rsatkich hali 100 foizlik marraga yetgani yo‘q:
Farg‘ona viloyati: 97,4% (361 789 tonna);
Qashqadaryo viloyati: 94,8% (jami hosil hajmi bo‘yicha eng yirik ko‘rsatkich — 582 361 tonna);
Samarqand viloyati: 81,4% (252 724 tonna) — mamlakat bo‘yicha eng past ko‘rsatkich.
Natijalarga ta’sir qiluvchi omillar
Mutasaddilarning izohlashicha, terim natijalaridagi bunday tafovutlar hududlarning ekin maydonlari hajmi, tuproq-iqlim sharoiti, suv ta’minoti hamda agrotexnik tadbirlarning o‘ziga xosligi bilan bog‘liq bo‘lib, faqatgina ish samaradorligini bevosita baholash mezoni hisoblanmaydi. Hozirda orqada qolayotgan hududlarda terim ishlarini jadallashtirish choralari ko‘rilmoqda.
Izohlar 0
…