O‘zbekistonda paxta xirmoni 4,6 mln tonnadan oshdi: Rejani bajargan va oqsagan hududlar

·34·O‘zbekiston
O‘zbekistonda paxta xirmoni 4,6 mln tonnadan oshdi: Rejani bajargan va oqsagan hududlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda joriy yilgi paxta yig‘im-terimi rejasi 22 oktyabr holatiga 102,9 foizga bajarilib, 4,6 million tonnadan ortiq hosil yig‘ib olindi.
  • Jizzax viloyati 111,9 foiz natija bilan respublikada yetakchilik qilayotgan bo‘lsa, Sirdaryo va Xorazm viloyatlari kuchli uchlikdan joy oldi.
  • Shu bilan birga, Farg‘ona, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarida yillik shartnomaviy majburiyatlar hali to‘liq bajarilmagan.

O‘zbekistonda joriy yilgi paxta yig‘im-terimi mavsumida belgilangan reja muddatidan oldin, ortig‘i bilan uddalandi. Qishloq xo‘jaligi vazirligi taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, 22 oktyabr holatiga respublika bo‘yicha paxta terish rejasi 102,9 foizga yetkazilib, umumiy hisobda 4,6 million tonnadan ortiq «oq oltin» qabul qilindi.

Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, mamlakatning katta qismida yillik shartnomaviy majburiyatlar 100 foizdan oshirib bajarilgan bo‘lsa-da, ayrim viloyatlarda sur’at hamon pastligicha qolmoqda.

Peshqadamlar: Jizzax mutlaq yetakchi, Sirdaryo va Xorazm kuchli uchlikda

Hududlar kesimida rejani foiz hisobida bajarish bo‘yicha yetakchi o‘rinlarni quyidagi viloyatlar egalladi:

  • Jizzax viloyati: 111,9% (389 563 tonna) — respublika bo‘yicha eng yuqori natija;

  • Sirdaryo viloyati: 109,3% (426 085 tonna);

  • Xorazm viloyati: 109% (394 595 tonna);

  • Toshkent viloyati: 108,1% (303 658 tonna);

  • Namangan viloyati: 107,5% (273 558 tonna);

  • Surxondaryo viloyati: 107,4% (351 225 tonna);

  • Buxoro viloyati: 106% (468 547 tonna);

  • Qoraqalpog‘iston Respublikasi: 104,6% (374 536 tonna);

  • Andijon viloyati: 102,8% (321 661 tonna);

  • Navoiy viloyati: 100,5% (129 117 tonna).

Rejani hali to‘liq bajarmagan hududlar

Respublika bo‘yicha umumiy reja bajarilganiga qaramay, uchta hududda ko‘rsatkich hali 100 foizlik marraga yetgani yo‘q:

  • Farg‘ona viloyati: 97,4% (361 789 tonna);

  • Qashqadaryo viloyati: 94,8% (jami hosil hajmi bo‘yicha eng yirik ko‘rsatkich — 582 361 tonna);

  • Samarqand viloyati: 81,4% (252 724 tonna) — mamlakat bo‘yicha eng past ko‘rsatkich.

Natijalarga ta’sir qiluvchi omillar

Mutasaddilarning izohlashicha, terim natijalaridagi bunday tafovutlar hududlarning ekin maydonlari hajmi, tuproq-iqlim sharoiti, suv ta’minoti hamda agrotexnik tadbirlarning o‘ziga xosligi bilan bog‘liq bo‘lib, faqatgina ish samaradorligini bevosita baholash mezoni hisoblanmaydi. Hozirda orqada qolayotgan hududlarda terim ishlarini jadallashtirish choralari ko‘rilmoqda.

Paxta yig‘im-terimiQishloq xo‘jaligi vazirligiPaxta rejasiO‘zbekiston qishloq xo‘jaligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2026 yilgi paxta mavsumida qo‘l terimi uchun 2 000 so‘mdan to‘lanadi2026 yilgi paxta mavsumida qo‘l terimi uchun 2 000 so‘mdan to‘lanadi18 sentabr 23:07O‘zbekiston Afg‘onistonga qishloq xo‘jaligi urug‘liklarini yetkazib berdiO‘zbekiston Afg‘onistonga qishloq xo‘jaligi urug‘liklarini yetkazib berdi3 iyun 09:54Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘lda Shinjon texnologiyasini ko‘zdan kechirdi (video)Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘lda Shinjon texnologiyasini ko‘zdan kechirdi (video)24 sentabr 13:231 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktabr 10:31Oʻzbekistonda xonandalarning yillik daromadi ochiqlandiOʻzbekistonda xonandalarning yillik daromadi ochiqlandi3 may 16:30O‘zbekistonda elektron hujjatlar qog‘oz hujjatlarga tenglashtirildiO‘zbekistonda elektron hujjatlar qog‘oz hujjatlarga tenglashtirildiBugun 08:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)