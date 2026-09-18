2026 yilgi paxta mavsumida qo‘l terimi uchun 2 000 so‘mdan to‘lanadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026-yilgi paxta mavsumida qo‘lda terilgan har bir kilogramm paxta uchun 2 000 so‘m to‘lanadi, bu narx o‘tgan yilgi bilan bir xil.
- Mashina terimi uchun esa 1 kg paxtaga 1 400 – 1 500 so‘m ajratiladi, bu qo‘l mehnatidan 25-30 foiz arzonroqqa tushadi.
- Klasterlar terimchilarga kunlik to‘lov, bepul ovqat, suv va transport bilan ta’minlashi shart.
- Kelajakda paxtaning 70 foizdan ortig‘ini texnika yordamida terib olish rejalashtirilgan.
O‘zbekiston agrar sektorida yilning eng mas’uliyatli va qizg‘in pallasi — paxta yig‘im-terimi mavsumiga rasman start berildi. Millionlab qishloq aholisi, fermerlar va to‘qimachilik klasterlarini bevosita qiziqtirgan asosiy moliyaviy ko‘rsatkich — terilgan hosil uchun to‘lanadigan mehnat haqi tariflari ma’lum qilindi. Rasmiy tartibga ko‘ra, dalada qo‘lda terilgan har bir kilogramm paxta uchun terimchilarga 2 000 so‘mdan naqd pul to‘lanishi belgilandi. Maxsus terim mashinalari va kombaynlar yordamida yig‘ishtirib olingan «oq oltin»ning bir kilogrammi uchun esa 1 400 so‘m va 1 500 so‘m miqdorida haq ajratiladi.
Bu raqamlar jamoatchilikda katta qiziqish va bahslarga sabab bo‘ldi: sababi, o‘tgan yili ham qo‘l terimining bir kilogrammi aynan 2 000 so‘m etib tasdiqlangan bo‘lib, bu yilgi narxlarda hech qanday indeksatsiya yoki oshish kuzatilmadi. Kunlik oziq-ovqat xarajatlari va inflyatsiya sharoitida chinakchilarning manfaati qanday himoya qilinadi, dalalarda majburiy mehnatga qarshi qanday nazorat o‘rnatilgan va arzonroq tushadigan mashina terimi qishloq odamlarining daromadiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
«2000 so‘mlik tarif va 300 ming so‘mgacha kunlik tushum»: Muhim raqamlar tahlili
2026 yilgi paxta yig‘im-terimida to‘lovlar va daromadlarning aniq ko‘rsatkichlari:
Qo‘l terimi qiymati: Bir kilogramm qo‘lda terilgan sifatli paxta uchun chinakchiga to‘liq 2 000 so‘m to‘lanadi;
Mashina terimi xarajati: Texnika yordamida terimda 1 kg paxta uchun 1 400 – 1 500 so‘m belgilangan bo‘lib, bu klaster va fermer uchun qo‘l mehnatidan 25-30 foiz arzonga tushadi;
Kunlik real daromad hisob-kitobi: Tajribali va chaqqon terimchi kuniga 80–120 kg paxta tera olishini hisobga olsak, bir kunda o‘rtacha 160 ming so‘mdan 240 ming so‘mgacha, ayrim ilg‘orlar esa 300 ming so‘mgacha sof daromad qilish imkoniga ega;
Oilaviy pudrat foydasi: Agar bir xonadondan 2-3 kishi dalaga chiqsa, oilaning kunlik budjetiga 400–600 ming so‘m qo‘shimcha mablag‘ kirib keladi;
Narx o‘zgarmasligi omili: O‘tgan yilgi narxning (2 000 so‘m) saqlanib qolishi paxta tannarxini xorijiy birjalardagi global narx pasayishi sharoitida raqobatbardosh ushlab turish zarurati bilan izohlanmoqda.
«Issiq ovqat, transport va kunlik hisob-kitob»: Klasterlar zimmasidagi qat’iy talablar
Terimchilarga qulaylik yaratish va inson qadrini ta’minlash bo‘yicha belgilangan qoidalar:
Kunlik va shaffof to‘lov: Har bir terimchi kun oxirida topshirgan paxtasining tarozidagi vazniga qarab, pulini shu kunning o‘zida naqd yoki plastik kartasiga olishi shart;
Tekin ovqat va suv ta’minoti: Dalada mehnat qilayotgan fuqarolar uchun klasterlar tomonidan issiq tushlik, toza ichimlik suvi va dam olish chodirlari tashkil etilishi nazoratga olingan;
Bepul transport qatnovi: Chekka qishloqlardan dalagacha bo‘lgan masofaga odamlarni olib borib-kelish uchun maxsus avtobuslar ajratilmoqda;
Qat’iy monitoring va "Ishonch telefonlari": Majburiy mehnatga, ayniqsa budjet tashkilotlari xodimlari va yoshlarni majburiy jalb etishga qarshi mehnat inspeksiyasi hamda kasaba uyushmalari tomonidan kechayu kunduz reydlar olib borilmoqda.
Mashina terimi davri: Paxtachilikda kombaynlar inqilobi
O‘zbekiston agrosanoatida kuzatilayotgan global o‘zgarishlar:
Texnikaning keskin ko‘payishi: Keyingi yillarda mamlakat dalalariga AQSH, Xitoy va mahalliy korxonalarda ishlab chiqarilgan yuqori samarali paxta terish kombaynlari keng olib kirildi;
Tezlik va tannarx ustunligi: Bitta zamonaviy mashina bir kunda yuzlab odamlarning mehnatini bajarib, paxtani yog‘in-sochinli kunlar boshlanguncha nobud qilmay yig‘ib olishni kafolatlaydi;
Chinakchilarning kamayishiga javob: Qishloq joylarda odamlarning xizmat ko‘rsatish, kichik biznes va issiqxonalarga o‘tishi ortidan dalalarda qo‘l kuchi tanqisligi paydo bo‘lmoqda, kombaynlar esa bu bo‘shliqni to‘ldirmoqda;
Kelajak maqsadi: Yaqin istiqbolda yurtimizda yetishtiriladigan «oq oltin»ning 70 foizdan ortig‘ini faqat texnika kuchi bilan terib olish ko‘zda tutilgan.
2 000 so‘mlik narxning kuchga kirishi qishloq mehnatkashlari uchun mavsumiy qo‘shimcha mablag‘ ishlab topishning katta imkoniyatini ochish bilan birga, milliy paxta sanoatining to‘liq sanoatlashuv va bozor qonunlariga o‘tayotganini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, hozirgi inflyatsiya va bozor narxlari fonida qo‘lda terilgan 1 kg paxta uchun 2 000 so‘mlik to‘lov chinakchilarning og‘ir mehnatiga yetarlimi yoki narx kamida 2 500 – 3 000 so‘m bo‘lishi kerakmidi? Mashina terimining ommalashishi qishloqdagi oddiy odamlarning mavsumiy daromadiga salbiy ta’sir qiladimi yoki aksincha, mehnatni yengillashtiradimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va paxta mavsumiga oid ushbu eng to‘liq tahliliy maqolani barcha do‘stlaringiz va dehqon tanishlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…