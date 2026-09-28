O‘zbekistonda hafta o‘rtasida ob-havo keskin o‘zgaradi: Yomg‘ir va baland tog‘larda qor!

·60·O‘zbekiston
O‘zbekistonda hafta o‘rtasida ob-havo keskin o‘zgaradi: Yomg‘ir va baland tog‘larda qor!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 30 sentyabr va 1 oktyabr kunlari O‘zbekistonda nam va salqin havo massalari ta’sirida ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda.
  • Qoraqalpog‘iston va Xorazm viloyatlari bundan mustasno bo‘lib, bu hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lmaydi.
  • Tog‘oldi va tog‘li hududlarda yog‘ingarchilik kuchayib, baland tog‘larda esa kuzning ilk qori yog‘ishi mumkin.
  • Ushbu ob-havo o‘zgarishi respublika bo‘ylab kunduzgi haroratning pasayishiga olib keladi.

O‘zbekiston hududiga hafta o‘rtasida nam va salqin havo massalarining kirib kelishi kutilmoqda. Sinoptiklarning tezkor prognozlariga ko‘ra, 30 sentyabr va 1 oktyabr kunlari respublikamizning aksar viloyatlari bo‘ylab ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli yuqori. Ushbu yog‘ingarchiliklar faqatgina shimoliy mintaqalarni — Qoraqalpog‘iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatini chetlab o‘tadi. Ayniqsa, respublikaning tog‘oldi va tog‘li hududlarida yog‘ingarchilik shiddatli tus olib, sezilarli darajada kuchayishi, baland tog‘li tizmalarda esa kuzgi yomg‘irlar mavsumning ilk qor yog‘ishiga aylanishi mumkinligidan ogohlantirilmoqda.

«30 sentyabrdagi yog‘inlar, tog‘dagi qor va quruq qolgan shimol»: Ob-havoning 5 ta asosiy nuqtasi

Respublika bo‘ylab kutilayotgan meteorologik o‘zgarishlar bo‘yicha eng muhim rasmiy ma’lumotlar:

  • Yog‘ingarchilik kunlari belgilandi: 30 sentyabr va 1 oktyabr kunlari mamlakatning katta qismida yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda;

  • Shimoliy hududlarga ta’sir qilmaydi: Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo ochiq va yog‘ingarchiliksiz qoladi;

  • Tog‘oldi va tog‘larda kuchli yog‘ingarchilik: Tog‘ yonbag‘irlarida nam havo oqimi to‘qnashuvi ortidan jadal va kuchli yomg‘irlar kuzatiladi;

  • Baland tog‘larda ilk qor ehtimoli: Haroratning keskin pasayishi sababli baland cho‘qqilarda yomg‘ir qorga aylanishi prognoz qilinmoqda;

  • Kuz faslining sezilarli nafasi: Ushbu yog‘inli havo oqimi respublika bo‘ylab kunduzgi haroratning pasayishiga va havoning salqinlashishiga olib keladi.

O‘zbekiston hududlari bo‘yicha hafta o‘rtasida kutilayotgan ob-havo manzarasi

30 sentyabr – 1 oktyabr kunlaridagi ob-havo ko‘rsatkichlari tasnifi:

Hududlar va zonalar

Kutilayotgan ob-havo sharoiti

Yog‘ingarchilik turi va ehtimoli

Harorat va xavfsizlik darajasi

Respublikaning asosiy viloyatlari

Bulutli, vaqti-vaqti bilan yog‘inli

Ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘adi

Havo harorati salqinlashadi, yo‘llarda sirpanchiqlik

Qoraqalpog‘iston va Xorazm

Quruq va yog‘ingarchiliksiz

Yog‘ingarchilik kutilmaydi

Barqaror iliq va quruq kuz ob-havosi

Tog‘oldi hududlari

Quyuq bulutlilik, shiddatli oqim

Kuchli va jadal yomg‘irlar

Sel-suv toshqinlari xavfining ehtimoli

Baland tog‘li tizmalar

Keskin sovuq va nam havo

Yomg‘irning qorga aylanishi

Qor yog‘ishi, ko‘rinish masofasi pasayishi

Meteorologiya va xavfsizlik ekspertizasi: Nega tog‘li hududlarda hushyorlik zarur?

Mutaxassislar, gidrometeorologlar va favqulodda xizmatlar vakillarining tahliliy xulosalari:

  • «Kuzgi siklon va tog‘lardagi harorat inversiyasi»: G‘arbdan va shimoldan kirib keluvchi salqin front balandlikka ko‘tarilgan sari keskin soviydi; bu esa tog‘ cho‘qqilarida havo harorati 0 darajadan tushib, yog‘ayotgan yomg‘irning tezda qorga aylanishiga olib keladi;

  • Tog‘ yo‘llaridagi xavf: Tog‘oldi hududlarida yog‘inlarning jadal tushishi dovonlarda ko‘rinish masofasini cheklab, trassalarning sirpanchiq bo‘lishiga sabab bo‘ladi; shu sababli Kamchiq dovoni va boshqa tog‘li yo‘llarda harakatlanuvchi haydovchilardan avtomobil g‘ildiraklari va texnik holatiga alohida e’tibor berish talab etiladi;

  • Dehqonchilik va qishloq xo‘jaligi: Hafta o‘rtasidagi yog‘ingarchilik kuzgi yig‘im-terim ishlari hamda ochiq dala mahsulotlarini saqlashda tezkor choralar ko‘rishni, shuningdek, paxta yig‘im-terimida yog‘in oldidan kunlarni samarali taqsimlashni taqozo etadi.

Sizning hududingizda kuz nafasi va harorat pasayishi sezilyaptimi? Tog‘larda kutilayotgan qor va yomg‘irli kunlarga avtomobilingizni va kundalik rejalaringizni tayyorlab qo‘ydingizmi? Shaxsiy kuzatuv va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda yaqinlaringizni ob-havo o‘zgarishidan ogohlantirish uchun ushbu muhim tahlilni baham ko‘ring!

30 sentyabrQoraqalpog‘iston RespublikasiTog‘oldiMeteorologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiXitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdi13 avgust 20:26Google DeepMind sunʼiy intellekti xavfli uraplarni bir kun oldin bashorat qila boshladiGoogle DeepMind sunʼiy intellekti xavfli uraplarni bir kun oldin bashorat qila boshladi9 avgust 20:23Atlantika okeanida noyob iqlimiy hodisa: Dunyo ob-havosida kutilmagan oʻzgarishlarAtlantika okeanida noyob iqlimiy hodisa: Dunyo ob-havosida kutilmagan oʻzgarishlar21 iyul 03:5825 sentyabr kuni ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘adi25 sentyabr kuni ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘adi24 sentabr 14:15O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydiO‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi8 may 14:56O‘zbekistonda 17 aprelda yomg‘ir qorga aylanish holatlari qayd etilmoqdaO‘zbekistonda 17 aprelda yomg‘ir qorga aylanish holatlari qayd etilmoqda16 aprel 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi