O‘zbekistonda hafta o‘rtasida ob-havo keskin o‘zgaradi: Yomg‘ir va baland tog‘larda qor!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 30 sentyabr va 1 oktyabr kunlari O‘zbekistonda nam va salqin havo massalari ta’sirida ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda.
- Qoraqalpog‘iston va Xorazm viloyatlari bundan mustasno bo‘lib, bu hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lmaydi.
- Tog‘oldi va tog‘li hududlarda yog‘ingarchilik kuchayib, baland tog‘larda esa kuzning ilk qori yog‘ishi mumkin.
- Ushbu ob-havo o‘zgarishi respublika bo‘ylab kunduzgi haroratning pasayishiga olib keladi.
O‘zbekiston hududiga hafta o‘rtasida nam va salqin havo massalarining kirib kelishi kutilmoqda. Sinoptiklarning tezkor prognozlariga ko‘ra, 30 sentyabr va 1 oktyabr kunlari respublikamizning aksar viloyatlari bo‘ylab ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli yuqori. Ushbu yog‘ingarchiliklar faqatgina shimoliy mintaqalarni — Qoraqalpog‘iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatini chetlab o‘tadi. Ayniqsa, respublikaning tog‘oldi va tog‘li hududlarida yog‘ingarchilik shiddatli tus olib, sezilarli darajada kuchayishi, baland tog‘li tizmalarda esa kuzgi yomg‘irlar mavsumning ilk qor yog‘ishiga aylanishi mumkinligidan ogohlantirilmoqda.
«30 sentyabrdagi yog‘inlar, tog‘dagi qor va quruq qolgan shimol»: Ob-havoning 5 ta asosiy nuqtasi
Respublika bo‘ylab kutilayotgan meteorologik o‘zgarishlar bo‘yicha eng muhim rasmiy ma’lumotlar:
Yog‘ingarchilik kunlari belgilandi: 30 sentyabr va 1 oktyabr kunlari mamlakatning katta qismida yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda;
Shimoliy hududlarga ta’sir qilmaydi: Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo ochiq va yog‘ingarchiliksiz qoladi;
Tog‘oldi va tog‘larda kuchli yog‘ingarchilik: Tog‘ yonbag‘irlarida nam havo oqimi to‘qnashuvi ortidan jadal va kuchli yomg‘irlar kuzatiladi;
Baland tog‘larda ilk qor ehtimoli: Haroratning keskin pasayishi sababli baland cho‘qqilarda yomg‘ir qorga aylanishi prognoz qilinmoqda;
Kuz faslining sezilarli nafasi: Ushbu yog‘inli havo oqimi respublika bo‘ylab kunduzgi haroratning pasayishiga va havoning salqinlashishiga olib keladi.
O‘zbekiston hududlari bo‘yicha hafta o‘rtasida kutilayotgan ob-havo manzarasi
30 sentyabr – 1 oktyabr kunlaridagi ob-havo ko‘rsatkichlari tasnifi:
Hududlar va zonalar
Kutilayotgan ob-havo sharoiti
Yog‘ingarchilik turi va ehtimoli
Harorat va xavfsizlik darajasi
Respublikaning asosiy viloyatlari
Bulutli, vaqti-vaqti bilan yog‘inli
Ba’zi joylarda yomg‘ir yog‘adi
Havo harorati salqinlashadi, yo‘llarda sirpanchiqlik
Qoraqalpog‘iston va Xorazm
Quruq va yog‘ingarchiliksiz
Yog‘ingarchilik kutilmaydi
Barqaror iliq va quruq kuz ob-havosi
Tog‘oldi hududlari
Quyuq bulutlilik, shiddatli oqim
Kuchli va jadal yomg‘irlar
Sel-suv toshqinlari xavfining ehtimoli
Baland tog‘li tizmalar
Keskin sovuq va nam havo
Yomg‘irning qorga aylanishi
Qor yog‘ishi, ko‘rinish masofasi pasayishi
Meteorologiya va xavfsizlik ekspertizasi: Nega tog‘li hududlarda hushyorlik zarur?
Mutaxassislar, gidrometeorologlar va favqulodda xizmatlar vakillarining tahliliy xulosalari:
«Kuzgi siklon va tog‘lardagi harorat inversiyasi»: G‘arbdan va shimoldan kirib keluvchi salqin front balandlikka ko‘tarilgan sari keskin soviydi; bu esa tog‘ cho‘qqilarida havo harorati 0 darajadan tushib, yog‘ayotgan yomg‘irning tezda qorga aylanishiga olib keladi;
Tog‘ yo‘llaridagi xavf: Tog‘oldi hududlarida yog‘inlarning jadal tushishi dovonlarda ko‘rinish masofasini cheklab, trassalarning sirpanchiq bo‘lishiga sabab bo‘ladi; shu sababli Kamchiq dovoni va boshqa tog‘li yo‘llarda harakatlanuvchi haydovchilardan avtomobil g‘ildiraklari va texnik holatiga alohida e’tibor berish talab etiladi;
Dehqonchilik va qishloq xo‘jaligi: Hafta o‘rtasidagi yog‘ingarchilik kuzgi yig‘im-terim ishlari hamda ochiq dala mahsulotlarini saqlashda tezkor choralar ko‘rishni, shuningdek, paxta yig‘im-terimida yog‘in oldidan kunlarni samarali taqsimlashni taqozo etadi.
Sizning hududingizda kuz nafasi va harorat pasayishi sezilyaptimi? Tog‘larda kutilayotgan qor va yomg‘irli kunlarga avtomobilingizni va kundalik rejalaringizni tayyorlab qo‘ydingizmi? Shaxsiy kuzatuv va fikrlaringizni izohlarda qoldiring hamda yaqinlaringizni ob-havo o‘zgarishidan ogohlantirish uchun ushbu muhim tahlilni baham ko‘ring!
Izohlar 0
…