5 mln tonnalik o‘lkan paxta hosilini yaratish uchun qo‘llanilgan innovatsion agrotexnologiyalar

·36·O‘zbekiston
5 mln tonnalik o‘lkan paxta hosilini yaratish uchun qo‘llanilgan innovatsion agrotexnologiyalar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda 2026 yilda 5 mln tonnalik paxta hosilini yetishtirish uchun ekish sxemalari 76 sm qo‘shqator va yakkaqator usuliga o‘zgartirilib, ko‘chatlar soni gektariga 240 ming donagacha yetkazildi.
  • Hosildorlikni oshirish maqsadida 8 ta ilmiy asoslangan agrotexnik qonunlar joriy etilib, g‘o‘za parvarishida bor kislotasi, aspirin va kremniy o‘g‘itlari kabi innovatsion vositalar qo‘llanildi.

2026 yilda 5 mln tonnalik o‘lkan paxta hosilini yaratish uchun qo‘llanilgan innovatsion agrotexnologiyalar va imtiyozlar

1. Paxta yetishtirishda 90 sm va 60 sm ekish sxemalaridan to‘liq voz kechilib, 76 sm qo‘shqator va yakkaqator ekish sxemasiga o‘tildi.

2. 76x10 sm qo‘shqator ekish hisobiga ko‘chatlar soni gektariga 220-240 ming donaga, 76 sm sxemada ekish esa 160-180 ming donaga yetkazildi (oldin 1 gektarda 80-110 ming ko‘chat bo‘lgan).

76x10 sm qo‘shqator 670,7 ming ga (75%), 76 sm sxemada 218,8 ming ga (25%).

3. Respublika bo‘yicha jami 603,8 ming gektarga (68%) ko‘sak qurti va gerbitsidga chidamli xorijiy navlar hamda 285,7 ming gektarga (32%) tezpishar, tola sifati yuqori bo‘lgan mahalliy navlar ekildi.

4. Zamonaviy ilg‘or agrotexnologiya asosida paxta yetishtirishni kengaytirish maqsadida 305,2 ming gektar (o‘tgan yilga nisb. +124 ming ga ko‘p) maydonda “Shinjon” usulida chigit ekildi.

5. Paxtachilikda fermer va klasterlar tomonidan bajarilishi zarur bo‘lgan 8 ta muhim “qonun” ilmiy tavsiyalar asosida ishlab chiqilib, ushbu asosda paxta yetishtirildi.

1-ko‘chat qalinligi, 2-ekish sxemasi, 3-o‘simlikni boshqarish, 4-oziqlantirish, 5-g‘o‘zani pishirish, 6-himoya zonalarini tashkil etish, 7-dala madaniyatiga va qonunlarga rioya qilish, 8-ekologik toza dala.

6. Paxtani jazirama issiqda suvsizlikka va zararkunandalarga chidamliligini oshirish maqsadida bor kislotasi va aspirin, achitqi (droja) hamda kremniy o‘g‘iti bilan ishlov berildi.

7. G‘o‘zani to‘laqonli pishib yetilishini tezlashtirish va hosildorlikni oshirishda yangicha yondashuv asosida ilmiy asosda tizimli ravishda 3 bosqichda defoliatsiya va desikatsiya tadbirlari tashkil etildi.

1-bosqich — etefon bilan ishlov berish orqali g‘o‘zani  “qarish”ni jarayoni tezlashtirildi.

2-bosqich —yumshoq ta’sir etuvchi defoliantlar bilan defoliatsiya qilindi.

3-bosqich —qattiq ta’sir etuvchi preparatlar va desikant (dikvat+ion)lar bilan desikatsiya qilindi. Bunda ko‘saklarning to‘liq ochilishi jadallashdi hamda yaratilgan hosilni qisqa vaqt ichida yig‘ib olish imkoni yaratildi.

8. Paxtani mexanizatsiya yordamida terib olish yo‘lga qo‘yildi. Buning uchun joriy yilda 2,8 ming ta paxta terish mashinalari jalb etilib, paxta hosili bir martada terib olindi hamda terib olish muddati ikki oydan bir oyga qisqardi.

9. Joriy yilda paxtachilikda ilm-fan yutuqlarini joriy etish orqali hosildorlikni oshirish maqsadida 2025 yilda har gektaridan o‘rtacha
30 sentnerdan past hosil olgan 4 658 ta (shogird) paxta yetishtirgan femrerlarga yuqori hosildorlikka erishgan (50-60 s/ga) 946 ta ustozlik qilish tashabbusini bildirgan, tajribali va fidoyi klaster va fermer xo‘jaliklari (har 5 nafar shogirdga 1 ta ustoz) biriktirildi.

2026 yil paxta hosili uchun “Ustoz-shogird” an’anasi asosida tashkil etiladigan barcha agrotexnik tadbirlar “Raqamli qishloq xo‘jaligi” platformasida monitoringi yo‘lga qo‘yildi.

“Ustoz-shogird” an’anasi asosida agrotexnik tadbirlarni o‘z vaqtida va sifatli tashkil etish maqsadida “ustoz”lar tomonidan “shogird”larga berilayotgan bilim va amaliy ko‘nikmalarni qayd etib borish uchun maxsus “Ustoz daftari” ishlab chiqildi.

Bunda, “Ustoz-shogird” an’anasi asosida paxta maydonlarida agrotexnik tadbirlarni o‘z vaqtida va sifatli olib borilishini qayd etib borish hamda g‘o‘za maydonlarining holatidan kelib chiqib qo‘shimcha topshiriqlar berish hamda topshiriqning bajarilishi bo‘yicha natijalarini baholab borish imkoniyati yaratildi.

10. Paxta yetishtirishda agrotexnik tadbirlari o‘z vaqtida tizimli moliyalashtirish yo‘lga qo‘yildi. 2026 yil paxta hosili uchun 12 trln imtiyozli kreditlar ajratildi.

11. Fermer xo‘jaliklari tomonidan yetishtirilgan paxta xomashyosini birja savdolari orqali sotilgan har bir tonna paxta xomashyosi uchun 1 mln so‘mdan jami
2,4 trln  so‘m (+0,6 trln) subsidiya ajratildi.

 2024 yil hosilidan 2025 yilda 1,8 trln so‘m va 2025 yil hosilidan 2026 yilda  2,4 trln so‘mni tashkil etadi.

5 mln tonnalik o‘lkan paxta hosilini yaratish uchun qo‘llanilgan innovatsion agrotexnologiyalar
paxtachilikagrotexnologiyaklasterlarraqamli qishloq xo'jaligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘lda Shinjon texnologiyasini ko‘zdan kechirdi (video)Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘lda Shinjon texnologiyasini ko‘zdan kechirdi (video)24 sentabr 13:231 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktabr 10:31Shavkat Mirziyoyev Baliqchidagi noyob forel klasteri bilan tanishdi (video)Shavkat Mirziyoyev Baliqchidagi noyob forel klasteri bilan tanishdi (video)24 sentabr 13:13Paxta va bug‘doy yetishtiruvchilar uchun yangi moliyaviy imtiyozlar belgilandiPaxta va bug‘doy yetishtiruvchilar uchun yangi moliyaviy imtiyozlar belgilandi12 may 10:57Taqiqlar bekor bo‘ladimi? O‘zbekistonda dronlardan foydalanish tartibi soddalashtiriladiTaqiqlar bekor bo‘ladimi? O‘zbekistonda dronlardan foydalanish tartibi soddalashtiriladiBugun 17:01O‘zbekistonda ko‘p qavatli uylarga issiqlik qachon berilishi ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda ko‘p qavatli uylarga issiqlik qachon berilishi ma’lum bo‘ldiBugun 12:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi
Ob-havo keskin o‘zgaradi: Qaysi hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi ma’lum qilindi