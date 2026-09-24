Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘lda Shinjon texnologiyasini ko‘zdan kechirdi (video)

·48·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘lda Shinjon texnologiyasini ko‘zdan kechirdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘l tumanidagi "Agroklaster Oltinko‘l" korxonasida ilg‘or Shinjon usuli bo‘yicha paxta yetishtirish jarayonini ko‘zdan kechirdi.
  • Ushbu yangi texnologiya 23 gektar maydonda sinovdan o‘tkazilib, hosildorlikni 30–35 sentnerdan 60–70 sentnerga ikki barobar oshirdi.
  • Bundan tashqari, suv sarfi 40 foizgacha, mineral o‘g‘itlar esa qariyb 30 foizgacha tejalmoqda, hosil esa 10–15 kun oldin pishib yetilmoqda.

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida suv resurslarining tabiiy cheklanishi va global iqlim o‘zgarishlari sharoitida paxtachilikning an’anaviy, ko‘p xarajatli usullaridan voz kechish bo‘yicha tub burilish davri boshlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga amaliy tashrifi doirasida Oltinko‘l tumanida joylashgan “Agroklaster Oltinko‘l” korxonasida ilg‘or Shinjon usuli asosida paxta yetishtirish jarayoni bilan shaxsan tanishdi. Davlatimiz rahbarining 2025 yil 9 dekabrdagi paxtachilik va g‘allachilikda hosildorlikni oshirishga qaratilgan tarixiy qarori ijrosi doirasida yo‘lga qo‘yilgan ushbu agro-innovatsiya dalalarda mislsiz iqtisodiy va texnologik sakrashni namoyish etdi.

Umumiy ekin maydoni 850 gektarni tashkil etuvchi mazkur klasterning 23 gektarida dastlabki tajriba sifatida Shinjon texnologiyasi tatbiq qilindi. Natijalar esa mutaxassislarni hayratda qoldirmoqda: odatdagi an’anaviy usulda 1 gektardan 30–35 sentner hosil olingan bo‘lsa, yangi tizim hosildorlikni ikki barobarga oshirib, 60–70 sentnerga yetkazdi. Bundan tashqari, plyonka ostiga qo‘sh qatorlab ekish va ildizga to‘g‘ridan to‘g‘ri tomchilatib sug‘orish tizimi tufayli suv 40 foizgacha, mineral o‘g‘itlar qariyb 30 foizga tejalmoqda, hosil esa odatdagidan 10–15 kun ertaroq pishib yetilmoqda. Agrotexnik tadbirlar va dorilashning agrodronlar orqali amalga oshirilishi esa yoqilg‘i va og‘ir texnika sarfini keskin kamaytirdi.

Xo‘sh, Shinjon usuli paxta tannarxini qanday qilib ikki barobar arzonlashtirmoqda, tomchilatib sug‘orish va plyonka qanday qilib 70 sentnerlik hosilni ta’minlaydi va ushbu tajriba nega butun respublika paxta dalalariga yoyiladi?

Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘lda Shinjon texnologiyasini ko‘zdan kechirdi (video)

«70 sentnerlik hosildorlik, 40% suv tejalishi va agrodronlar parvozi»: Oltinko‘l tajribasining 5 ta asosiy nuqtasi

“Agroklaster Oltinko‘l” dalalarida erishilgan eng muhim texnologik yutuq va ko‘rsatkichlar:

  • Hosildorlik 2 barobarga sakradi: An’anaviy 30–35 sentner o‘rniga Shinjon texnologiyasi g‘aznaga gektaridan 60–70 sentner paxta bermoqda;

  • Suv va o‘g‘itning rekord darajada tejalishi: Tomchilatib sug‘orish va bevosita ildizdan oziqlantirish orqali suv sarfi 40% gacha, mineral o‘g‘itlar 30% gacha qisqartirildi;

  • Plyonka ostida qo‘sh qatorli ekish: Tuproq namligi va issiqligi mo‘tadil saqlanib, chigit bir tekis unadi va hosil 10–15 kun oldin yig‘ib olinadi;

  • Osmondagi agrodronlar nazorati: Agrotexnik tadbirlar va o‘g‘itlash jarayoni uchuvchisiz qurilmalar (dronlar) orqali bajarilib, yoqilg‘i xarajatlari keskin pasaytirildi;

  • 850 gektarlik klaster zamini: Loyiha 23 gektarda muvaffaqiyatli sinovdan o‘tdi va uni barcha 850 gektar hamda qo‘shni hududlarga yoyish rejasi taqdim etildi.

Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘lda Shinjon texnologiyasini ko‘zdan kechirdi (video)

Paxtachilikda inqilob: An’anaviy ekish va innovatsion Shinjon usuli taqqosi

Agrotexnik ko‘rsatkichlar, resurslar sarfi va iqtisodiy foydaning qiyosiy tahlili:

Mezonlar va parametrlar

An’anaviy ochiq usulda paxta yetishtirish

“Agroklaster Oltinko‘l”dagi Shinjon usuli

Bir gektardan olinadigan hosil

O‘rtacha 30–35 sentner

60–70 sentner (2 barobar yuqori hosildorlik)

Chigit ekish texnologiyasi

Ochiq yerga bir qatorli an’anaviy ekish

Maxsus plyonka ostiga qo‘sh qatorlab joylashtirish

Sug‘orish usuli va suv sarfi

Egatlab oqizish (ko‘p suv bug‘lanadi va isrof bo‘ladi)

Ildizga tomchilatib sug‘orish (suv 40% gacha tejaladi)

Mineral o‘g‘itlar sarfi

Sochish usuli (kam qismi ildizga yetadi)

Tomchilatib oziqlantirish (o‘g‘it 30% gacha tejaladi)

Hosilning pishib yetilish muddati

Odatdagi kech kuz mavsumi

Mikroiqlim hisobiga 10–15 kun oldin pishadi

Agrotexnik ishlov berish

Og‘ir traktorlar, yuqori yoqilg‘i va tuproq ezilishi

Agrodronlar orqali aniq purkash (yoqilg‘i sarfi minimal)

Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘lda Shinjon texnologiyasini ko‘zdan kechirdi (video)

Agro-iqtisodiy va texnologik ekspertiza: Nega Shinjon usuli O‘zbekiston uchun hayotiy zarur?

Qishloq xo‘jaligi mutaxassislari, olimlar va iqtisodchilarning xulosalari:

  • Suv tanqisligi sharoitidagi qutqaruvchi qalqon: Orol havzasida suv sathi pasayib borayotgan va vegetatsiya davrida har tomchi suv oltinga tenglashgan hozirgi pallada paxtani egatlab oqizish ulkan zarar edi; Shinjon usulidagi tomchilatish va plyonka suvni bug‘lanishdan saqlab, 40 foiz suv bilan ikki barobar ko‘p paxta olish imkonini beradi;

  • «Mikroiqlim» effekti va kuzgi yomg‘irlardan qochish: Plyonka ostidagi tuproqda doimiy issiqlik saqlanadi; bu chigitning chirimasdan tez unib chiqishini va hosilning 10–15 kun oldin ochilishini ta’minlaydi — natijada paxta birinchi terimdayoq, yomg‘ir va sovuqqa qoldirilmasdan sifatli yig‘ib olinadi;

  • Paxta tannarxining pasayishi va to‘qimachilik eksporti: Gektaridan 60–70 sentner hosil olinishi paxta xomashyosining ichki tannarxini sezilarli darajada arzonlashtiradi; bu O‘zbekiston tekstil va to‘qimachilik sanoatining jahon bozoridagi raqobatbardoshligini mustahkamlaydi;

  • Agrodronlarning dalaga kirishi: Og‘ir traktorlar dalaga kirganda tuproqni zichlab, g‘o‘za rivojlanishiga to‘sqinlik qilar va tonnalab solyarka sarflardi; uchuvchisiz qurilmalar yordamida dorilash nafaqat yoqilg‘ini tejaydi, balki kimyoviy vositalarning behuda isrof bo‘lishini oldini oladi.

Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘lda Shinjon texnologiyasini ko‘zdan kechirdi (video)

Shavkat Mirziyoyevning Oltinko‘ldagi ushbu ilg‘or tajribani kengaytirish bo‘yicha bergan ko‘rsatmalari O‘zbekiston paxtachiligini to‘liq innovatsion, yuqori rentabelli va resurslarni qat’iy tejaydigan yangi sanoatga aylantirishda muhim poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Sizningcha, gektaridan 70 sentnergacha hosil beradigan va suvni 40 foizga tejaydigan Shinjon usulini butun O‘zbekiston paxta dalalariga to‘liq joriy etish dehqon va fermerlarimizning daromadini qanchalik oshiradi? Tuman dalalarida agrodronlardan foydalanishga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qishloq xo‘jaligimizdagi ushbu inqilobiy o‘zgarishlarga bag‘ishlangan maqolani barcha fermer hamda tadbirkor do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Shavkat MirziyoyevAgroklaster Oltinko‘lShinjon usuliOltinko‘l tumani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘l tumanidagi ulkan charm-poyabzal majmuasi bilan tanishdiShavkat Mirziyoyev Oltinko‘l tumanidagi ulkan charm-poyabzal majmuasi bilan tanishdiKecha 17:33Shavkat Mirziyoyev «Eco Cotton» fabrikasidagi texnologiyalar mo‘jizasini ko‘zdan kechirdiShavkat Mirziyoyev «Eco Cotton» fabrikasidagi texnologiyalar mo‘jizasini ko‘zdan kechirdiKecha 17:10Prezident Shavkat Mirziyoyev Kegeylidagi innovatsion issiqxonani ko‘zdan kechirdi (video)Prezident Shavkat Mirziyoyev Kegeylidagi innovatsion issiqxonani ko‘zdan kechirdi (video)18 sentabr 18:02Issiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandiIssiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandi1 avgust 23:28Mirziyoyev va To‘qayev AI xakaton jarayonini ko‘zdan kechirdi (foto)Mirziyoyev va To‘qayev AI xakaton jarayonini ko‘zdan kechirdi (foto)11 aprel 21:14Buxoroda ikki prezident zamonaviy markazni ko‘zdan kechirdi (foto)Buxoroda ikki prezident zamonaviy markazni ko‘zdan kechirdi (foto)11 aprel 20:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari