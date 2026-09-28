Elektr va gazdan uzilganlarni qayta ulash bepul bo‘ldi: Prezident farmoni chiqdi!

·40·O‘zbekiston
Elektr va gazdan uzilganlarni qayta ulash bepul bo‘ldi: Prezident farmoni chiqdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda Prezident farmoniga ko‘ra, qarzdorlik sababli elektr va gazdan uzilgan iste’molchilarni tarmoqqa qayta ulash uchun undiriladigan jarima va qo‘shimcha to‘lovlar bekor qilindi.
  • Avvallari aholidan BHMning 2 baravari, tadbirkorlardan esa 10 baravari miqdorida yig‘im olinar edi, endilikda bu to‘lovlar talab etilmaydi.
  • Shuningdek, namunali iste’molchilar uchun oy boshida atigi 15 foiz to‘lov bilan qolgan qismini oy davomida bo‘lib to‘lash imkoniyati yaratildi.

O‘zbekistonda aholi va tadbirkorlik subyektlarini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash maqsadida kommunal to‘lovlar tizimida muhim yengilliklar joriy etildi. Prezidentning yangi farmoniga muvofiq, qarzdorlik sababli elektr energiyasi yoki tabiiy gaz tarmoqlaridan vaqtincha uzib qo‘yilgan iste’molchilarni tarmoqqa qayta ulash uchun belgilangan jarimasimon qo‘shimcha to‘lovlar rasman bekor qilindi.

Avvallari tarmoqqa qayta ulanish uchun aholidan bazaviy hisoblash miqdorining (BHM) 2 baravari, tadbirkorlar va yuridik shaxslardan esa 10 baravari miqdorida yig‘im undirilar edi — endilikda bunday to‘lov talab etilmaydi. Bundan tashqari, to‘lovlarni vaqtida to‘lab kelayotgan «namunali iste’molchilar» hamda kuz-qish mavsumida faoliyat yurituvchi issiqxona xo‘jaliklari uchun mutlaqo yangi, qulay to‘lov mexanizmlari va imtiyozli tartiblar tasdiqlandi.

«Jarima to‘lovlari bekor qilindi va yangi imtiyozlar»: Farmonning 5 ta asosiy nuqtasi

Kommunal sohadagi yangi tartib va o‘zgarishlarning eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlari:

  • Qayta ulash uchun to‘lov to‘liq bekor qilindi: Qarzi tufayli tarmoqdan uzilgan aholi (BHMning 2 baravari) va tashkilotlardan (BHMning 10 baravari) qayta ulanish yig‘imi olinmaydi;

  • «Namunali iste’molchilar» maqomi: Qarzdorligi bo‘lmagan va «aqlli» hisoblagich o‘rnatgan fuqarolar uchun maxsus yengil to‘lov tizimi yaratildi;

  • 15 foizlik bo‘lib to‘lash imkoniyati: Namunali iste’molchilar oy boshigacha atigi 15 foiz bo‘nak (avans) to‘lab, qolgan qarzni oy davomida to‘lashlari mumkin;

  • Qoidabuzarlik sifatida qaralmaydi: Namunali iste’molchilarda qarzdorlik tufayli tarmoqdan uzilish holati yuz bersa, bu qoidalarni qasddan buzish hisoblanmaydi;

  • Issiqxonalar uchun mavsumiy yengillik: Oktyabr–mart oylarida qarzi bo‘lmagan issiqxonalar gaz uchun 50 foizlik oldindan to‘lov asosida ishlaydi, qolgan 50 foizni esa oy yakunida to‘laydi.

Kommunal xizmatlarda eski va yangi tartiblar taqqosi

Farmon bilan kiritilgan yengilliklar va to‘lov shartlari tasnifi:

Iste’molchilar toifasi

Avval amalda bo‘lgan talablar

Yangi farmon bilan joriy etilgan imtiyozlar

Aholi (Maishiy iste’molchilar)

Tarmoqqa qayta ulanish uchun BHMning 2 baravari miqdorida to‘lov

Qayta ulash mutlaqo BЕPUL (yig‘im undirilmaydi)

Yuridik shaxslar va biznes

Tarmoqqa qayta ulanish uchun BHMning 10 baravari miqdorida to‘lov

Qayta ulash to‘lovi bekor qilindi

«Namunali iste’molchilar»

Oldindan to‘liq 100 foiz to‘lov talab qilinar edi

Oy boshida faqat 15% to‘lov, qolganini oy davomida bo‘lib to‘lash

Issiqxonalar (Oktyabr–Mart)

To‘liq 100% oldindan to‘lov majburiyati yuklanardi

50% oldindan to‘lov, qolgan qismi oy yakuniga qadar to‘lanadi

Issiqxonalar (Keyingi oylar)

Standart to‘lov tartibi amal qiladi

Avvalgi oyda qarzi bo‘lmasa, 100% oldindan to‘lov tizimida davom etadi

Ijtimoiy va iqtisodiy ekspertiza: Nega ushbu farmon fuqarolar va biznesni og‘ir yukdan xalos etadi?

Iqtisodchilar, huquqshunoslar va energetika sohasi ekspertlarining xulosalari:

  • «Moliyaviy jarimalar yukining olib tashlanishi»: Iste’molchilar qarzini to‘lagan taqdirda ham qayta ulanish uchun qo‘shimcha pul to‘lashga majbur edi; bu ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar va kichik biznesning moliyaviy ahvolini og‘irlashtirardi — to‘lovning bekor qilinishi aholi cho‘ntagini asossiz xarajatlardan asraydi;

  • Intizomli to‘lovchilarni rag‘batlantirish: «Namunali iste’molchilar» instituti kommunal sohaga intizom olib kiradi; aholi o‘z vaqtida qarzsiz yurish va zamonaviy hisoblagichlar o‘rnatishdan manfaatdor bo‘ladi, 15 foizlik oldindan to‘lov esa oila budjetiga yuklamani yumshatadi;

  • Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi: Issiqxonalarning kuz-qish mavsumida 50 foizlik to‘lov imtiyoziga ega bo‘lishi mahalliy bozorlarda poliz va sabzavot mahsulotlari narxining keskin oshib ketishiga to‘siq bo‘ladi hamda mahsulot ishlab chiqaruvchilarning aylanma mablag‘lari saqlanib qolishini ta’minlaydi.

Sizningcha, elektr va gaz tarmog‘iga qayta ulanish uchun qo‘shimcha to‘lovlarning bekor qilinishi hamda namunali iste’molchilarga bo‘lib to‘lash imkoniyati berilishi oilaviy budjetingiz va kommunal to‘lovlar madaniyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Yangi tartib sizni qoniqtirdimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha yurtdoshlarimiz uchun muhim bo‘lgan ushbu xushxabar tahlilini yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

Prezidentning yangi farmoninamunali iste’molchilarkommunal to‘lovlarElektr energiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda elektr uzilishlari uchun kompensatsiya to‘lash tizimi joriy etilmoqda!O‘zbekistonda elektr uzilishlari uchun kompensatsiya to‘lash tizimi joriy etilmoqda!26 sentabr 07:49Chustda 5,3 milliard so‘mlik gaz talon-toroji aniqlandiChustda 5,3 milliard so‘mlik gaz talon-toroji aniqlandi5 iyun 15:53Toshkentda 1,3 mlrd so‘mdan ortiq gaz talon-toroj qilingani aniqlandiToshkentda 1,3 mlrd so‘mdan ortiq gaz talon-toroj qilingani aniqlandi8 iyul 11:111 oktyabrdan Toshkentda yo‘l haqi 2500 so‘m bo‘ladi1 oktyabrdan Toshkentda yo‘l haqi 2500 so‘m bo‘ladiBugun 08:09Qashqadaryoda koloniyadan qochib uyiga borgan mahkum yana qochishga urindiQashqadaryoda koloniyadan qochib uyiga borgan mahkum yana qochishga urindiKecha 18:14Saida Mirziyoyevaning BMT oliy minbaridagi tarixiy nutqi jahon e’tiborida (video)Saida Mirziyoyevaning BMT oliy minbaridagi tarixiy nutqi jahon e’tiborida (video)Kecha 08:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi