Elektr va gazdan uzilganlarni qayta ulash bepul bo‘ldi: Prezident farmoni chiqdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda Prezident farmoniga ko‘ra, qarzdorlik sababli elektr va gazdan uzilgan iste’molchilarni tarmoqqa qayta ulash uchun undiriladigan jarima va qo‘shimcha to‘lovlar bekor qilindi.
- Avvallari aholidan BHMning 2 baravari, tadbirkorlardan esa 10 baravari miqdorida yig‘im olinar edi, endilikda bu to‘lovlar talab etilmaydi.
- Shuningdek, namunali iste’molchilar uchun oy boshida atigi 15 foiz to‘lov bilan qolgan qismini oy davomida bo‘lib to‘lash imkoniyati yaratildi.
O‘zbekistonda aholi va tadbirkorlik subyektlarini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash maqsadida kommunal to‘lovlar tizimida muhim yengilliklar joriy etildi. Prezidentning yangi farmoniga muvofiq, qarzdorlik sababli elektr energiyasi yoki tabiiy gaz tarmoqlaridan vaqtincha uzib qo‘yilgan iste’molchilarni tarmoqqa qayta ulash uchun belgilangan jarimasimon qo‘shimcha to‘lovlar rasman bekor qilindi.
Avvallari tarmoqqa qayta ulanish uchun aholidan bazaviy hisoblash miqdorining (BHM) 2 baravari, tadbirkorlar va yuridik shaxslardan esa 10 baravari miqdorida yig‘im undirilar edi — endilikda bunday to‘lov talab etilmaydi. Bundan tashqari, to‘lovlarni vaqtida to‘lab kelayotgan «namunali iste’molchilar» hamda kuz-qish mavsumida faoliyat yurituvchi issiqxona xo‘jaliklari uchun mutlaqo yangi, qulay to‘lov mexanizmlari va imtiyozli tartiblar tasdiqlandi.
«Jarima to‘lovlari bekor qilindi va yangi imtiyozlar»: Farmonning 5 ta asosiy nuqtasi
Kommunal sohadagi yangi tartib va o‘zgarishlarning eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlari:
Qayta ulash uchun to‘lov to‘liq bekor qilindi: Qarzi tufayli tarmoqdan uzilgan aholi (BHMning 2 baravari) va tashkilotlardan (BHMning 10 baravari) qayta ulanish yig‘imi olinmaydi;
«Namunali iste’molchilar» maqomi: Qarzdorligi bo‘lmagan va «aqlli» hisoblagich o‘rnatgan fuqarolar uchun maxsus yengil to‘lov tizimi yaratildi;
15 foizlik bo‘lib to‘lash imkoniyati: Namunali iste’molchilar oy boshigacha atigi 15 foiz bo‘nak (avans) to‘lab, qolgan qarzni oy davomida to‘lashlari mumkin;
Qoidabuzarlik sifatida qaralmaydi: Namunali iste’molchilarda qarzdorlik tufayli tarmoqdan uzilish holati yuz bersa, bu qoidalarni qasddan buzish hisoblanmaydi;
Issiqxonalar uchun mavsumiy yengillik: Oktyabr–mart oylarida qarzi bo‘lmagan issiqxonalar gaz uchun 50 foizlik oldindan to‘lov asosida ishlaydi, qolgan 50 foizni esa oy yakunida to‘laydi.
Kommunal xizmatlarda eski va yangi tartiblar taqqosi
Farmon bilan kiritilgan yengilliklar va to‘lov shartlari tasnifi:
Iste’molchilar toifasi
Avval amalda bo‘lgan talablar
Yangi farmon bilan joriy etilgan imtiyozlar
Aholi (Maishiy iste’molchilar)
Tarmoqqa qayta ulanish uchun BHMning 2 baravari miqdorida to‘lov
Qayta ulash mutlaqo BЕPUL (yig‘im undirilmaydi)
Yuridik shaxslar va biznes
Tarmoqqa qayta ulanish uchun BHMning 10 baravari miqdorida to‘lov
Qayta ulash to‘lovi bekor qilindi
«Namunali iste’molchilar»
Oldindan to‘liq 100 foiz to‘lov talab qilinar edi
Oy boshida faqat 15% to‘lov, qolganini oy davomida bo‘lib to‘lash
Issiqxonalar (Oktyabr–Mart)
To‘liq 100% oldindan to‘lov majburiyati yuklanardi
50% oldindan to‘lov, qolgan qismi oy yakuniga qadar to‘lanadi
Issiqxonalar (Keyingi oylar)
Standart to‘lov tartibi amal qiladi
Avvalgi oyda qarzi bo‘lmasa, 100% oldindan to‘lov tizimida davom etadi
Ijtimoiy va iqtisodiy ekspertiza: Nega ushbu farmon fuqarolar va biznesni og‘ir yukdan xalos etadi?
Iqtisodchilar, huquqshunoslar va energetika sohasi ekspertlarining xulosalari:
«Moliyaviy jarimalar yukining olib tashlanishi»: Iste’molchilar qarzini to‘lagan taqdirda ham qayta ulanish uchun qo‘shimcha pul to‘lashga majbur edi; bu ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar va kichik biznesning moliyaviy ahvolini og‘irlashtirardi — to‘lovning bekor qilinishi aholi cho‘ntagini asossiz xarajatlardan asraydi;
Intizomli to‘lovchilarni rag‘batlantirish: «Namunali iste’molchilar» instituti kommunal sohaga intizom olib kiradi; aholi o‘z vaqtida qarzsiz yurish va zamonaviy hisoblagichlar o‘rnatishdan manfaatdor bo‘ladi, 15 foizlik oldindan to‘lov esa oila budjetiga yuklamani yumshatadi;
Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat xavfsizligi: Issiqxonalarning kuz-qish mavsumida 50 foizlik to‘lov imtiyoziga ega bo‘lishi mahalliy bozorlarda poliz va sabzavot mahsulotlari narxining keskin oshib ketishiga to‘siq bo‘ladi hamda mahsulot ishlab chiqaruvchilarning aylanma mablag‘lari saqlanib qolishini ta’minlaydi.
Sizningcha, elektr va gaz tarmog‘iga qayta ulanish uchun qo‘shimcha to‘lovlarning bekor qilinishi hamda namunali iste’molchilarga bo‘lib to‘lash imkoniyati berilishi oilaviy budjetingiz va kommunal to‘lovlar madaniyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Yangi tartib sizni qoniqtirdimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha yurtdoshlarimiz uchun muhim bo‘lgan ushbu xushxabar tahlilini yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…