Jud Bellingem Angliyani guruhda birinchi oʻringa olib chiqdi

·26·Sport
Jud Bellingem Angliyani guruhda birinchi oʻringa olib chiqdi

2026-yilgi Jahon chempionatining guruh bosqichi hal qiluvchi pallaga kirdi. Angliya terma jamoasi Panama ustidan 2:0 hisobida gʻalaba qozonib, "L" guruhida peshqadamlikni qoʻlga kiritdi. Tomas Tuxel shogirdlari oʻyin davomida unchalik yorqin taassurot qoldirmagan boʻlsa-da, asosiy yulduz Jud Bellingemning mahorati evaziga muhim uch ochkoni naqd qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning birinchi boʻlimi inglizlar uchun ancha qiyin kechdi. Gana bilan durangdan soʻng tarkibda beshta oʻzgarish amalga oshirgan Tuxel hujumkorlikni oshirishga harakat qildi. Marcus Rashford bir necha bor raqib darvozasiga xavf soldi, biroq Panama posboni Orlando Mosquera ishonchli oʻyin namoyish etdi. Panama ham qarshi hujumlarda xavfli koʻrinib, Jordan Pickfordni bir necha bor qiyin vaziyatlarda qutqarishga majbur qildi.

Bellingham va Kanening tarixiy hamkorligi

Oʻyinning 60-daqiqasidan soʻng muvozanat buzildi. Bukayo Saka tomonidan yetkazib berilgan burchak toʻpini Real Madrid yarim himoyachisi Jud Bellingem chiroyli zarba bilan darvozaga yoʻlladi. Ushbu gol Angliya terma jamoasiga ruhiy ustunlik berdi va raqib himoyasidagi boʻshliqlarni ochib yubordi.

Oradan besh daqiqa oʻtar-oʻtmas, Bellingham yana sahnaga chiqdi. Bu safar u qanotdan uzatilgan toʻp bilan Harry Kane uchun qulay imkoniyat yaratdi. Tajribali hujumchi yaqin masofadan bosh bilan darvozani ishgʻol qilib, hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi. Goal.com nashrining yozishicha, ushbu gol Harry Kane uchun alohida ahamiyatga ega boʻldi — u Angliya terma jamoasining Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurariga aylandi.

Garchi natija ijobiy boʻlsa-da, mutaxassislar Angliyaning umumiy oʻyinidan toʻliq qoniqish hosil qilmayapti. Jamoa hujumlarni tashkil qilishda sustkashlikka yoʻl qoʻymoqda va himoyada ham muammolar koʻzga tashlanmoqda. Biroq pley-off bosqichi oldidan guruhda birinchi oʻrinni egallash jamoaga qoʻshimcha ishonch bagʻishlashi aniq.

Endilikda Angliya terma jamoasi 1/16 final bosqichi uchun Atlanta shahriga yoʻl oladi. Chorshanba kuni boʻlib oʻtadigan bahsda Tuxel shogirdlari 60 yillik tanaffusdan soʻng nihoyat Shimoliy Amerikada bosh sovrinni qoʻlga kiritish yoʻlidagi yurishini davom ettiradi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu turnirning har bir oʻyini katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki Angliya kabi grand jamoalarning holati pley-offda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.

AngliyaPanamaJude BellinghamHarry KaneJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Kolumbiya — Portugaliya bahsi uchun asosiy tarkiblar ma’lum...JCH-2026. Kolumbiya — Portugaliya bahsi uchun asosiy tarkiblar ma’lum...Bugun, 04:21O‘zbekistonning Kongo DRga qarshi bahsini biz bilan kuzatib boringO‘zbekistonning Kongo DRga qarshi bahsini biz bilan kuzatib boringBugun, 04:15JCH-2026. Kongo DR terma jamoasining asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiJCH-2026. Kongo DR terma jamoasining asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiBugun, 04:15JCH-2026. Kongo DR – O‘zbekiston o‘yini uchun asosiy tarkib e’lon qilindiJCH-2026. Kongo DR – O‘zbekiston o‘yini uchun asosiy tarkib e’lon qilindiBugun, 04:10«Manchester Siti» Abduqodir Husanovni o‘z libosida namoyish etdi (foto)«Manchester Siti» Abduqodir Husanovni o‘z libosida namoyish etdi (foto)Bugun, 03:18JCH-2026. Kolumbiya murabbiyi Portugaliyaga qarshi rejani oshkor qildiJCH-2026. Kolumbiya murabbiyi Portugaliyaga qarshi rejani oshkor qildiBugun, 02:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi