Jud Bellingem Angliyani guruhda birinchi oʻringa olib chiqdi
2026-yilgi Jahon chempionatining guruh bosqichi hal qiluvchi pallaga kirdi. Angliya terma jamoasi Panama ustidan 2:0 hisobida gʻalaba qozonib, "L" guruhida peshqadamlikni qoʻlga kiritdi. Tomas Tuxel shogirdlari oʻyin davomida unchalik yorqin taassurot qoldirmagan boʻlsa-da, asosiy yulduz Jud Bellingemning mahorati evaziga muhim uch ochkoni naqd qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning birinchi boʻlimi inglizlar uchun ancha qiyin kechdi. Gana bilan durangdan soʻng tarkibda beshta oʻzgarish amalga oshirgan Tuxel hujumkorlikni oshirishga harakat qildi. Marcus Rashford bir necha bor raqib darvozasiga xavf soldi, biroq Panama posboni Orlando Mosquera ishonchli oʻyin namoyish etdi. Panama ham qarshi hujumlarda xavfli koʻrinib, Jordan Pickfordni bir necha bor qiyin vaziyatlarda qutqarishga majbur qildi.
Bellingham va Kanening tarixiy hamkorligiOʻyinning 60-daqiqasidan soʻng muvozanat buzildi. Bukayo Saka tomonidan yetkazib berilgan burchak toʻpini Real Madrid yarim himoyachisi Jud Bellingem chiroyli zarba bilan darvozaga yoʻlladi. Ushbu gol Angliya terma jamoasiga ruhiy ustunlik berdi va raqib himoyasidagi boʻshliqlarni ochib yubordi.
Oradan besh daqiqa oʻtar-oʻtmas, Bellingham yana sahnaga chiqdi. Bu safar u qanotdan uzatilgan toʻp bilan Harry Kane uchun qulay imkoniyat yaratdi. Tajribali hujumchi yaqin masofadan bosh bilan darvozani ishgʻol qilib, hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi. Goal.com nashrining yozishicha, ushbu gol Harry Kane uchun alohida ahamiyatga ega boʻldi — u Angliya terma jamoasining Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurariga aylandi.
Garchi natija ijobiy boʻlsa-da, mutaxassislar Angliyaning umumiy oʻyinidan toʻliq qoniqish hosil qilmayapti. Jamoa hujumlarni tashkil qilishda sustkashlikka yoʻl qoʻymoqda va himoyada ham muammolar koʻzga tashlanmoqda. Biroq pley-off bosqichi oldidan guruhda birinchi oʻrinni egallash jamoaga qoʻshimcha ishonch bagʻishlashi aniq.
Endilikda Angliya terma jamoasi 1/16 final bosqichi uchun Atlanta shahriga yoʻl oladi. Chorshanba kuni boʻlib oʻtadigan bahsda Tuxel shogirdlari 60 yillik tanaffusdan soʻng nihoyat Shimoliy Amerikada bosh sovrinni qoʻlga kiritish yoʻlidagi yurishini davom ettiradi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu turnirning har bir oʻyini katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki Angliya kabi grand jamoalarning holati pley-offda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.
…