Lionel Messi yana bir rekordni yangiladi: Argentina Jahon chempionatida Jordan ustidan gʻalaba qozondi

·36·Sport
Lionel Messi yana bir rekordni yangiladi: Argentina Jahon chempionatida Jordan ustidan gʻalaba qozondi

Argentina terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Lionel Messi Jahon chempionati doirasidagi Jordan bilan uchrashuvda (3:1) navbatdagi sehrli lahzani taqdim etdi. Zaxiradan maydonga tushgan Inter Miami yulduzi jarima zarbasini mahorat bilan amalga oshirib, nafaqat jamoasining gʻalabasini taʼminladi, balki musobaqa tarixidagi bir qator rekordlarni ham yangiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning ikkinchi boʻlimida maydonga tushgan 37 yoshli hujumchi oʻzining mahoratini koʻrsatish uchun koʻp vaqt sarflamadi. Jordan terma jamoasi darvozaboni Yazeed Abulaila deyarli bir daqiqa davomida jonli devorni oʻrnatib, Messining chap oyoqdagi kuchli zarbasini kutgan edi. Biroq, Lionel Messi kutilmagan qaror qabul qilib, toʻpni pastlab darvozaning chap burchagiga yoʻlladi va posbonni joyida qotirib qoʻydi.

Tarixiy natijalar va yangi rekordlar

GOAL.com nashri xabariga koʻra, ushbu gol Lionel Messi uchun Jahon chempionatlari finallaridagi 19-gol boʻldi. Bu natija bilan u turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurar sifatidagi oʻz rekordini yanada mustahkamladi. Shuningdek, Messi ketma-ket yettita Jahon chempionati oʻyinida gol urgan tarixdagi ilk futbolchiga aylandi.

Qizigʻi shundaki, bu Messining Jahon chempionatlari doirasida jarima zarbasidan urgan ikkinchi goli hisoblanadi. U oʻzining ilk shunday muvaffaqiyatini 2014-yilgi Braziliyadagi mundialda Nigeriya terma jamoasi darvozasiga yoʻllagan edi. Hozirgi 2026-yilgi turnirda esa u allaqachon 6 ta gol urishga ulgurdi va toʻpurarlar poygasida yetakchilik qilmoqda.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu natija diqqatga sazovordir. Lionel Messi yoshi oʻtib borayotganiga qaramay, yuqori darajadagi oʻyin namoyish etishda davom etayotgani va standart vaziyatlardan foydalanishdagi aniqligi hamon dunyoda tengsiz ekanligini isbotlamoqda. Uning Dallasdagi oʻyini stadionga yigʻilgan minglab muxlislarni hayratda qoldirdi.

Guruh bosqichi yakunlangach, Argentina terma jamoasi pley-off bosqichiga yoʻl oldi. Endilikda amaldagi chempionlar 1/16 final bosqichida turnirning kutilmagan jamoasi — Kabo-Verdega qarshi maydonga tushadi. Ushbu bahs Messining hozirgi uyi hisoblangan Miami shahridagi Hard Rock Stadium arenasida boʻlib oʻtadi.

Argentina terma jamoasi ketma-ket uchinchi yirik xalqaro sovrinni qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Jamoa aʼzolari har qanday raqibga jiddiy yondashish zarurligini taʼkidlamoqda, chunki pley-off bosqichida xatolarga oʻrin yoʻq. Lionel Messining ajoyib sport formasi esa muxlislarda chempionlik unvonini himoya qilishga boʻlgan ishonchni yanada oshirmoqda.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiRekordFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi kutilmagan qarori bilan hayratda qoldirdi: Argentina sardori yana rekord oʻrnatdiLionel Messi kutilmagan qarori bilan hayratda qoldirdi: Argentina sardori yana rekord oʻrnatdiBugun, 15:34Messi barchani ortda qoldirdi: u guruh bosqichining eng yaxshi futbolchisiMessi barchani ortda qoldirdi: u guruh bosqichining eng yaxshi futbolchisiBugun, 15:14Braziliya terma jamoasida tushunmovchilik: Davide Ancelotti va Neymar atrofidagi mojaroBraziliya terma jamoasida tushunmovchilik: Davide Ancelotti va Neymar atrofidagi mojaroBugun, 15:12Fayzullayev: «Bu bizning bor salohiyatimiz emas, yaxshiroq o‘ynay olamiz»Fayzullayev: «Bu bizning bor salohiyatimiz emas, yaxshiroq o‘ynay olamiz»Bugun, 14:20Cristiano Ronaldo Jr otasini qoʻllab-quvvatlash uchun AQSHga yetib keldiCristiano Ronaldo Jr otasini qoʻllab-quvvatlash uchun AQSHga yetib keldiBugun, 14:15JCH-2026. Kongo DR — O‘zbekiston 3:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Kongo DR — O‘zbekiston 3:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 14:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi