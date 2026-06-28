Lionel Messi yana bir rekordni yangiladi: Argentina Jahon chempionatida Jordan ustidan gʻalaba qozondi
Argentina terma jamoasining afsonaviy hujumchisi Lionel Messi Jahon chempionati doirasidagi Jordan bilan uchrashuvda (3:1) navbatdagi sehrli lahzani taqdim etdi. Zaxiradan maydonga tushgan Inter Miami yulduzi jarima zarbasini mahorat bilan amalga oshirib, nafaqat jamoasining gʻalabasini taʼminladi, balki musobaqa tarixidagi bir qator rekordlarni ham yangiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning ikkinchi boʻlimida maydonga tushgan 37 yoshli hujumchi oʻzining mahoratini koʻrsatish uchun koʻp vaqt sarflamadi. Jordan terma jamoasi darvozaboni Yazeed Abulaila deyarli bir daqiqa davomida jonli devorni oʻrnatib, Messining chap oyoqdagi kuchli zarbasini kutgan edi. Biroq, Lionel Messi kutilmagan qaror qabul qilib, toʻpni pastlab darvozaning chap burchagiga yoʻlladi va posbonni joyida qotirib qoʻydi.
Tarixiy natijalar va yangi rekordlarGOAL.com nashri xabariga koʻra, ushbu gol Lionel Messi uchun Jahon chempionatlari finallaridagi 19-gol boʻldi. Bu natija bilan u turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurar sifatidagi oʻz rekordini yanada mustahkamladi. Shuningdek, Messi ketma-ket yettita Jahon chempionati oʻyinida gol urgan tarixdagi ilk futbolchiga aylandi.
Qizigʻi shundaki, bu Messining Jahon chempionatlari doirasida jarima zarbasidan urgan ikkinchi goli hisoblanadi. U oʻzining ilk shunday muvaffaqiyatini 2014-yilgi Braziliyadagi mundialda Nigeriya terma jamoasi darvozasiga yoʻllagan edi. Hozirgi 2026-yilgi turnirda esa u allaqachon 6 ta gol urishga ulgurdi va toʻpurarlar poygasida yetakchilik qilmoqda.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu natija diqqatga sazovordir. Lionel Messi yoshi oʻtib borayotganiga qaramay, yuqori darajadagi oʻyin namoyish etishda davom etayotgani va standart vaziyatlardan foydalanishdagi aniqligi hamon dunyoda tengsiz ekanligini isbotlamoqda. Uning Dallasdagi oʻyini stadionga yigʻilgan minglab muxlislarni hayratda qoldirdi.
Guruh bosqichi yakunlangach, Argentina terma jamoasi pley-off bosqichiga yoʻl oldi. Endilikda amaldagi chempionlar 1/16 final bosqichida turnirning kutilmagan jamoasi — Kabo-Verdega qarshi maydonga tushadi. Ushbu bahs Messining hozirgi uyi hisoblangan Miami shahridagi Hard Rock Stadium arenasida boʻlib oʻtadi.
Argentina terma jamoasi ketma-ket uchinchi yirik xalqaro sovrinni qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Jamoa aʼzolari har qanday raqibga jiddiy yondashish zarurligini taʼkidlamoqda, chunki pley-off bosqichida xatolarga oʻrin yoʻq. Lionel Messining ajoyib sport formasi esa muxlislarda chempionlik unvonini himoya qilishga boʻlgan ishonchni yanada oshirmoqda.
…