Inter mavsumoldi soʻnggi oʻyinda Real Betisni magʻlub etdi
Inter yangi mavsum oldidan so'nggi sinov o'yinida Real Betisni 1:0 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuvdagi yagona gol 82-daqiqada Federico Dimarco uzatmasidan so'ng Benjamin Pavardning bosh bilan bergan zarbasini ingliz himoyachisi yaqin masofadan darvozaga yo'llashi orqali urildi. Cristian Chivu shogirdlari bahs davomida, ayniqsa ikkinchi bo'limda, ustunlik qilib, ko'plab xavfli vaziyatlar yaratdi.
Italiyaning Inter jamoasi yangi mavsum oldidan oʻtkazilgan soʻnggi sinov oʻyinida Ispaniyaning Real Betis klubini minimal 1:0 hisobida taslim etdi. Bari shahridagi San Nicola stadionida boʻlib oʻtgan uchrashuv Cristian Chivu shogirdlari uchun rasmiy bahslar oldidan muhim tayyorgarish vazifasini oʻtab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mavsumning starti yaqinlashib kelmoqda va Inter ilk turda 23-avgust, shanba kuni oʻz maydonida Monza jamoasini qabul qiladi. Ushbu muhim bahs oldidan murabbiylar shtabi jamoaning jismoniy holatini sinovdan oʻtkazib olishdi.
Stones debyutiyoq gol urdiUchrashuvning asosiy eʼtibor markazida jamoaning yangi aʼzosi hamda jarohatdan keyin safga qaytayotgan futbolchilarning jismoniy holati turgandi. Bahsni zaxiradan boshlagan inglizyalik himoyachi oʻzining debyut uchrayoq qahramoniga aylandi.
Oʻyin taqdirini hal qilgan yagona gol 82-daqiqada urildi. Federico Dimarco jarima zarbasidan toʻpni uzatib berdi, Benjamin Pavard bosh bilan uni darvoza tomon yoʻnaltirdi va ingliz himoyachisi yaqin masofadan toʻpni toʻrga kiritdi.
Maydonda ustunlikBirinchi boʻlimda Inter maydon markazini nazorat qilib, yaxshi taassurot qoldirdi. Ikkinchi boʻlimda esa milanliklar butunlay ustunlikka erishib, raqib darvozasi oldida koʻplab xavfli vaziyatlar yaratishdi.
Federico Dimarco va Bonny jamoaning hujumkor oʻyinida eng faol harakat qilgan futbolchilardan boʻldi. Biroq raqib darvozabonlari Valles va Manu Gonzalez bir necha bor jamoasini muqarrar gollardan saqlab qolishdi.
Xususan, uchrashuv davomida Barella, Dimarco va Bonny tomonidan berilgan xavfli zarbalarga darvozabonlar egasiz qolishmadi. Shuningdek, 89-daqiqada Sucic va Lautaro Martinez ishtirokidagi hujum ham gol bilan yakunlanmishiga oz qoldi.
Shu tariqa, Inter mavsumoldi oʻyinlarini gʻalaba bilan yakunlab, yangi musobaqalar oldidan oʻz muxlislariga ijobiy kayfiyat ulashdi va rasmiy oʻyinlarga tayyor ekanligini koʻrsatdi.
…