Inter mavsumoldi soʻnggi oʻyinda Real Betisni magʻlub etdi

·14·Sport
Inter mavsumoldi soʻnggi oʻyinda Real Betisni magʻlub etdi
Qisqacha

Inter yangi mavsum oldidan so'nggi sinov o'yinida Real Betisni 1:0 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuvdagi yagona gol 82-daqiqada Federico Dimarco uzatmasidan so'ng Benjamin Pavardning bosh bilan bergan zarbasini ingliz himoyachisi yaqin masofadan darvozaga yo'llashi orqali urildi. Cristian Chivu shogirdlari bahs davomida, ayniqsa ikkinchi bo'limda, ustunlik qilib, ko'plab xavfli vaziyatlar yaratdi.

Italiyaning Inter jamoasi yangi mavsum oldidan oʻtkazilgan soʻnggi sinov oʻyinida Ispaniyaning Real Betis klubini minimal 1:0 hisobida taslim etdi. Bari shahridagi San Nicola stadionida boʻlib oʻtgan uchrashuv Cristian Chivu shogirdlari uchun rasmiy bahslar oldidan muhim tayyorgarish vazifasini oʻtab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi mavsumning starti yaqinlashib kelmoqda va Inter ilk turda 23-avgust, shanba kuni oʻz maydonida Monza jamoasini qabul qiladi. Ushbu muhim bahs oldidan murabbiylar shtabi jamoaning jismoniy holatini sinovdan oʻtkazib olishdi.

Stones debyutiyoq gol urdi

Uchrashuvning asosiy eʼtibor markazida jamoaning yangi aʼzosi hamda jarohatdan keyin safga qaytayotgan futbolchilarning jismoniy holati turgandi. Bahsni zaxiradan boshlagan inglizyalik himoyachi oʻzining debyut uchrayoq qahramoniga aylandi.

Oʻyin taqdirini hal qilgan yagona gol 82-daqiqada urildi. Federico Dimarco jarima zarbasidan toʻpni uzatib berdi, Benjamin Pavard bosh bilan uni darvoza tomon yoʻnaltirdi va ingliz himoyachisi yaqin masofadan toʻpni toʻrga kiritdi.

Maydonda ustunlik

Birinchi boʻlimda Inter maydon markazini nazorat qilib, yaxshi taassurot qoldirdi. Ikkinchi boʻlimda esa milanliklar butunlay ustunlikka erishib, raqib darvozasi oldida koʻplab xavfli vaziyatlar yaratishdi.

Federico Dimarco va Bonny jamoaning hujumkor oʻyinida eng faol harakat qilgan futbolchilardan boʻldi. Biroq raqib darvozabonlari Valles va Manu Gonzalez bir necha bor jamoasini muqarrar gollardan saqlab qolishdi.

Xususan, uchrashuv davomida Barella, Dimarco va Bonny tomonidan berilgan xavfli zarbalarga darvozabonlar egasiz qolishmadi. Shuningdek, 89-daqiqada Sucic va Lautaro Martinez ishtirokidagi hujum ham gol bilan yakunlanmishiga oz qoldi.

Shu tariqa, Inter mavsumoldi oʻyinlarini gʻalaba bilan yakunlab, yangi musobaqalar oldidan oʻz muxlislariga ijobiy kayfiyat ulashdi va rasmiy oʻyinlarga tayyor ekanligini koʻrsatdi.

InterReal BetisJohn StonesA SeriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betisni magʻlub etdiInter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betisni magʻlub etdiBugun, 00:57Inter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis ustidan gʻalaba qozondiInter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis ustidan gʻalaba qozondiBugun, 00:36Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiInter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiBugun, 00:16Inter va Betis uchrashuvida gollar urilmadiInter va Betis uchrashuvida gollar urilmadiKecha, 23:53«Luis Enrike men uchun otamdek»: Ferran Torres PSJga o'tishi sababini aytdi«Luis Enrike men uchun otamdek»: Ferran Torres PSJga o'tishi sababini aytdiKecha, 23:366 ta gol urilgan triller: «Milan» «Manchester Yunayted»ni mag'lub etdi!6 ta gol urilgan triller: «Milan» «Manchester Yunayted»ni mag'lub etdi!Kecha, 23:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?