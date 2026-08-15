Hayotni yengillashtiruvchi 7 ta "oltin qoida": Ruhiy xotirjamlik siri...

·4·Foydali
Hayotni yengillashtiruvchi 7 ta "oltin qoida": Ruhiy xotirjamlik siri...
Qisqacha

Ruhiy xotirjamlikka erishish uchun 7 ta qoidaga amal qilish tavsiya etiladi: ishonishga shoshilmaslik, o'zini tushuntirishni istamaganlarga quvvat sarflamaslik va faqat g'alabani ko'zlaydiganlar bilan bahslashmaslik. Shuningdek, muntazam dam olish, noqulay muhitdan janjalsiz uzoqlashish hamda boshqalarning kutganlari bilan emas, o'z qadriyatlari asosida yashash muhim.

Zamonaviy shoshqaloqlik va doimiy stress muhitida inson ko'pincha eng asosiy narsani — o'zligini va ruhiy xotirjamligini unutib qo'yadi. Boshqalarning talabiga moslashish, keraksiz bahslar va behuda tushuntirishlar insonning ichki quvvatini so'rib oladi.

Psixologlarning fikricha, yengil va baxtli yashash uchun hayotdan murakkab yechimlar qidirish shart emas. Quyidagi 7 ta sodda, ammo chuqur hayotiy qoidaga amal qilish orqali ichki muvozanat va asl sokinlikka erishish mumkin.

1. Ishonishga shoshilmang: Vaqt — eng odil hakam

Har qanday odamga yoki yangi vaziyatga darhol qalb to'rini ochish xavfli bo'lishi mumkin:

  • Sinov maydoni: Insonlarning so'zlari emas, vaqt davomidagi amallari ularning asl yuzini ko'rsatadi;

  • Himoya: Haddan tashqari tez ishonch ko'pincha og'ir pushaymonliklarga sabab bo'ladi. Eng to'g'ri yo'l — vaziyatlarga sovuqqonlik bilan baho berish va xulosaga shoshilmaslikdir.

2. Eshitmaydiganlarga o'zingizni tushuntirmang: Quvvatni behuda sarflamang

Sizni tushunishni istamagan odamga haqiqatni isbotlashga urinish befoydadir:

  • Oqlanishni bas qiling: O'z qarorlaringiz va his-tuyg'ularingizni sizni tinglashni xohlamagan insonlarga oqlash faqat sizni charchatadi;

  • Qadriyat: So'zingizni qadrlaydigan va sizga quloq soladigan insonlar bilangina muloqot qiling.

3. Faqat g'alabani ko'zlaydiganlar bilan bahslashmang: Haqiqat izlanmagan joydan uzoqlashing

Ba'zi insonlar uchun suhbat — haqiqatni topish emas, balki o'z xudbinligini (egosini) qondirish va har qanday yo'l bilan «yutib chiqish» vositasidir:

  • Ma'nosiz bahslar: Bunday muloqotlarda mantiq va faktlar ish bermaydi;

  • Oltin sukunat: Haqligingizni bilib turib sukut saqlash — yutqazish emas, balki asab va vaqtni tejash san'atidir.

4. Dam olishni unutmang: Hatto eng kuchlilar ham charchaydi

Charchoqni tan olish ojizlik belgisi emas, balki sog'lom ong taqozosidir:

  • Quvvatni tiklash: Uzluksiz harakat qilib bo'lmaydi. Ruhiyat va tana vaqti-vaqti bilan to'liq dam olishga, tin olishga muhtoj;

  • Chegaralar: O'zingizga dam olishga ruxsat bering, aks holda ruhiy so'nish (burnout) muqarrar bo'ladi.

5. Qalbingiz sukunat istasa — shovqin-suronsiz keting

Sizga noqulaylik yoki azob berayotgan davralar va muhitdan chiqib ketish uchun janjal ko'tarish shart emas:

  • Ohista tark etish: Ichki sokinligingizni buzadigan har qanday vaziyatdan jimgina, ortiqcha shovqinsiz uzoqlashing;

  • Ichki tinchlik: Tinch ketgan inson o'z qadrini va muvozanatini to'liq saqlab qoladi.

6. Boshqalarning kutganlari (umidlari) bilan yashamang

Bu hayot — sizniki va uni birovning rejalari yoki talablari asosida qurish eng katta xatodir:

  • Shaxsiy tanlov: Ota-ona, do'stlar yoki jamiyatning fikri deb o'z maqsadlaringizdan voz kechmang;

  • O'z yo'lingiz: Siz boshqalarning tasavvuridagi «mukammal odam» bo'lishga majbur emassiz. O'z qadriyatlaringiz bo'yicha yashang.

7. O'zingizni asrang: Bu xudbinlik emas, yetuklikdir

O'z salomatligi, vaqti va ruhiyati haqida qayg'urish — insonning o'ziga nisbatan eng oliy hurmatidir:

  • Asl yetuklik: O'zini sevmagan va asramagan inson boshqalarga ham hech qanday haqiqiy yordam yoki mehr bera olmaydi;

  • Mustahkam poydevor: O'zingizga e'tibor qaratish — shaxsiy kamolot va haqiqiy ma'naviy ulg'ayganlik belgisidir.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hayotingizni 180 darajaga o'zgartiradigan 8 ta oltin odat: Muvaffaqiyat siriHayotingizni 180 darajaga o'zgartiradigan 8 ta oltin odat: Muvaffaqiyat siriKecha, 18:51Erkaklar aslida qanday ayollarni sevadi? Kuchli munosabat uchun 6 ta sir!Erkaklar aslida qanday ayollarni sevadi? Kuchli munosabat uchun 6 ta sir!Kecha, 14:45Hayotingizni o'zgartiradigan savollar: Ichki muvozanat va baxtni qanday topish mumkin?Hayotingizni o'zgartiradigan savollar: Ichki muvozanat va baxtni qanday topish mumkin?Kecha, 13:11O‘ziga bo‘lgan ishonchni oshirishning 5 samarali usuliO‘ziga bo‘lgan ishonchni oshirishning 5 samarali usuli14.08, 16:27Tug‘ilgan kuningiz nimani eslatadi? 4 guruh uchun "muhim" maslahat...Tug‘ilgan kuningiz nimani eslatadi? 4 guruh uchun "muhim" maslahat...14.08, 15:11Baxtli bo‘lish siri nimada? Hayotingizni o‘zgartiradigan 12 ta muhim odatBaxtli bo‘lish siri nimada? Hayotingizni o‘zgartiradigan 12 ta muhim odat14.08, 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?