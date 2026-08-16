TCL C10M True Wallpaper televizorining taqdimoti oʻtkazildi
TCL kompaniyasi 3,99 santimetr qalinlikdagi TCL C10M True Wallpaper SQD-Mini LED televizorini taqdim etdi. Qurilmaning tekis orqa yuzasi devorga deyarli zich yopishadi va SQD texnologiyasi, BT.2020 ranglar fazosini 100 foiz qamrab oluvchi ekran hamda 2304 ta mustaqil boshqariladigan yoritish zonasiga ega.
TCL kompaniyasi oʻzining eng yangi flagman mahsulotini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi TCL C10M True Wallpaper SQD-Mini LED deb nomlangan televizor oʻta yupqa dizayn hamda ilgʻor tasvir texnologiyalarini oʻzida mujassam etgan. Mazkur qurilma nafaqat uy kinoteatri ixlosmandlari, balki interyer estetikasiga eʼtibor qaratuvchi foydalanuvchilar uchun ham muhim yangilik boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modelning eng asosiy eʼtiborga molik jihatlaridan biri uning korpus qalinligi hisoblanadi. U bor-yoʻgʻi 3,99 santimetrni tashkil qiladi. Bunda qurilmaning orqa yuzasi toʻliq tekis qilib yasalgan boʻlib, oʻrnatilgandan soʻng devorga deyarli zich yopishadi va xuddi katta badiiy pannoni eslatadi.
Tasvir sifati va zamonaviy texnologiyalarTelevizor tasvir sifatini yangi bosqichga olib chiqish uchun eng ilgʻor yechimlar bilan jihozlangan. Xususan, qurilma SQD texnologiyasiga asoslangan oʻta kvant nuqtalari bilan taʼminlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, mazkur ekran BT.2020 ranglar fazosini 100 foiz qamrab olishga qodir.
Displeyning yoritish tizimi alohida eʼtiborga loyiq. Orqa yorugʻlik 2304 ta mustaqil boshqariladigan zonaga boʻlingan. Bu esa yorugʻ va qorongʻi qismlarning aniqligini sezilarli darajada oshirib, yorqin obyektlar atrofidagi keraksiz nurlar va yorugʻlik dogʻlarini kamaytirish imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va narxlarQurilma yuqori yanglanish chastotasiga ega zamonaviy 4K ekran bilan jihozlangan. Tasvirni yanada boyitish maqsadida TCL kompaniyasining maxsus sunʼiy intellekt chipi oʻrnatilgan boʻlib, u atrof-muhit yorugʻligiga qarab yorqinlik va ranglarni real vaqt rejimida moslashtirib boradi.
Ovoz tizimi ham yuqori darajada ishlangan boʻlib, Dolby Atmos texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydigan koʻp kanalli Hi-Fi audio tizimi bilan taʼminlangan. Texnik qismiga kelsak, qurilma 4 gigabayt tezkor va 64 gigabayt doimiy xotiraga ega.
Yangi televizor bir nechta oʻlchamlarda bozorga chiqarilmoqda. ixbt.com xabar berishicha, 65 dyuymli versiyaning boshlangʻich narxi 13 000 yuancni tashkil etadi. Oʻrta oʻlchamdagi 75 dyuymli model 16 000 yuan, eng yirik 85 dyuymli modifikatsiya esa 20 000 yuan yoki deyarli 3000 AQSh dollari atrofida baholanmoqda.
…