TCL C10M True Wallpaper televizorining taqdimoti oʻtkazildi

·2·Texno
TCL C10M True Wallpaper televizorining taqdimoti oʻtkazildi
Qisqacha

TCL kompaniyasi 3,99 santimetr qalinlikdagi TCL C10M True Wallpaper SQD-Mini LED televizorini taqdim etdi. Qurilmaning tekis orqa yuzasi devorga deyarli zich yopishadi va SQD texnologiyasi, BT.2020 ranglar fazosini 100 foiz qamrab oluvchi ekran hamda 2304 ta mustaqil boshqariladigan yoritish zonasiga ega.

TCL kompaniyasi oʻzining eng yangi flagman mahsulotini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi TCL C10M True Wallpaper SQD-Mini LED deb nomlangan televizor oʻta yupqa dizayn hamda ilgʻor tasvir texnologiyalarini oʻzida mujassam etgan. Mazkur qurilma nafaqat uy kinoteatri ixlosmandlari, balki interyer estetikasiga eʼtibor qaratuvchi foydalanuvchilar uchun ham muhim yangilik boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modelning eng asosiy eʼtiborga molik jihatlaridan biri uning korpus qalinligi hisoblanadi. U bor-yoʻgʻi 3,99 santimetrni tashkil qiladi. Bunda qurilmaning orqa yuzasi toʻliq tekis qilib yasalgan boʻlib, oʻrnatilgandan soʻng devorga deyarli zich yopishadi va xuddi katta badiiy pannoni eslatadi.

Tasvir sifati va zamonaviy texnologiyalar

Televizor tasvir sifatini yangi bosqichga olib chiqish uchun eng ilgʻor yechimlar bilan jihozlangan. Xususan, qurilma SQD texnologiyasiga asoslangan oʻta kvant nuqtalari bilan taʼminlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, mazkur ekran BT.2020 ranglar fazosini 100 foiz qamrab olishga qodir.

Displeyning yoritish tizimi alohida eʼtiborga loyiq. Orqa yorugʻlik 2304 ta mustaqil boshqariladigan zonaga boʻlingan. Bu esa yorugʻ va qorongʻi qismlarning aniqligini sezilarli darajada oshirib, yorqin obyektlar atrofidagi keraksiz nurlar va yorugʻlik dogʻlarini kamaytirish imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va narxlar

Qurilma yuqori yanglanish chastotasiga ega zamonaviy 4K ekran bilan jihozlangan. Tasvirni yanada boyitish maqsadida TCL kompaniyasining maxsus sunʼiy intellekt chipi oʻrnatilgan boʻlib, u atrof-muhit yorugʻligiga qarab yorqinlik va ranglarni real vaqt rejimida moslashtirib boradi.

Ovoz tizimi ham yuqori darajada ishlangan boʻlib, Dolby Atmos texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydigan koʻp kanalli Hi-Fi audio tizimi bilan taʼminlangan. Texnik qismiga kelsak, qurilma 4 gigabayt tezkor va 64 gigabayt doimiy xotiraga ega.

Yangi televizor bir nechta oʻlchamlarda bozorga chiqarilmoqda. ixbt.com xabar berishicha, 65 dyuymli versiyaning boshlangʻich narxi 13 000 yuancni tashkil etadi. Oʻrta oʻlchamdagi 75 dyuymli model 16 000 yuan, eng yirik 85 dyuymli modifikatsiya esa 20 000 yuan yoki deyarli 3000 AQSh dollari atrofida baholanmoqda.

TCLTelevizorMini LEDTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asus Nvidia RTX Spark noutbuklariga boʻlgan dastlabki talabdan mamnunAsus Nvidia RTX Spark noutbuklariga boʻlgan dastlabki talabdan mamnunKecha, 20:55Google Pixel 11 smartfonlaridagi Tensor G6 protsessori kutilganidek 2 nm boʻlib chiqmadiGoogle Pixel 11 smartfonlaridagi Tensor G6 protsessori kutilganidek 2 nm boʻlib chiqmadiKecha, 18:26AQShda arzon smartfonlar bozori keskin qisqarib bormoqdaAQShda arzon smartfonlar bozori keskin qisqarib bormoqdaKecha, 16:29Starship kosmik kemasini Mechazilla minorasi yordamida tutish sinovlari boshlanadiStarship kosmik kemasini Mechazilla minorasi yordamida tutish sinovlari boshlanadiKecha, 15:22Ilk buklama iPhone savdosi dastlab faqat bitta bozorda boshlanishi mumkinIlk buklama iPhone savdosi dastlab faqat bitta bozorda boshlanishi mumkinKecha, 14:54Apple iPhone va Mac foydalanuvchilariga xavfli kiberhujumlar haqida ogohlantirdiApple iPhone va Mac foydalanuvchilariga xavfli kiberhujumlar haqida ogohlantirdiKecha, 14:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi