Inter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis ustidan gʻalaba qozondi

·9·Sport
Inter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis ustidan gʻalaba qozondi
Qisqacha

Inter 2026/2027 yilgi A Seriya mavsumi oldidan o'tkazilgan so'nggi o'rtoqlik uchrashuvida Bari shahridagi San Nikola stadionida Real Betisni 1:0 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuv bosh murabbiyga futbolchilarning jismoniy holatini baholash va chempionat starti oldidan yakuniy xulosalar chiqarish imkonini berdi.

Italiyaning Inter klubi 2026/2027 yilgi A Seriya mavsumi oldidan oʻtkazilgan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida minimal hisobda zafar quchdi. Bari shahridagi San Nikola stadionida boʻlib oʻtgan bahsda jamoa Ispaniyaning Real Betis klubini 1:0 hisobida magʻlub etdi. Mazkur oʻyin bosh murabbiy uchun chempionat starti oldidan futbolchilarning jismoniy holatini sinab koʻrish va soʻnggi xulosalarni chiqarish uchun muhim pallaga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, amaldagi Italiya chempionlari A Seriyaning 1-turida 23-avgust kuni soat 18:30 da San Siro stadionida Moncaga qarshi bahs olib boradi. Real Betisga qarshi kechgan uchrashuv jamoaning tayyorgarlik darajasini koʻrsatib berdi, biroq maydondagi ayrim jihatlar murabbiylar shtabini oʻylantirib qoʻyishi aniq.

Debyutdagi gʻalaba goli va yetakchilar harakati

Uchrashuvdagi yagona gol maydonda ilk bor harakat qilgan futbolchi tomonidan kiritildi va bu debyutant jamoa safida darhol oʻzini koʻrsatishga muvaffaq boʻlganini anglatadi. Maydon markazida esa Hakan Çalhanoğlu yana bir bor oʻyin temposini boshqarib, jamoa harakatlarini muvofiqlashtirdi. U oʻyin davomida toʻpni nazorat qilib, ikki bor uzoq masofadan raqib darvozasini ishgʻol qilishga yaqin keldi. Garchi hamyurtimiz yoki turkiyalik yarim himoyachi hali oʻzining yuz foiziy sport formasiga chiqmagan boʻlsa-da, uning avvalgi Yuventus va Milan qarama-qarshiliklariga nisbatan oʻyini sezilarli darajada yaxshilangani koʻrindi.

Inter yarim himoyasining faol harakat qiluvchi oʻyinchisi yana oʻziga xos shijoat koʻrsatdi. Nikolo Barella oʻyin boshida sherigiga uzatgan mukammal pas va maydon boʻylab tinimsiz yugurishi bilan eʼtiborni tortdi. Garchi oʻrtoqlik maqomidagi oʻyin tufayli baʼzi vaziyatlarda biroz ortiqcha harakatlar koʻzlarga tashlangan boʻlsa-da, uning jismoniy holati va tezligi yuqori darajada qolmoqda.

Hujum chizigʻidagi ijobiy oʻzgarishlar va muammolar

Hujum chizigʻida harakat qilgan futbolchilarning harakati ham mutaxassislar eʼtiboridan chetda qolmadi. Xususan, jamoaning deyarli barcha xavfli hujumlari markaziy hujumchi sherigining yonida oʻynagan va boʻsh zonalardan unumli foydalangan oʻyinchi orqali tashkil etildi. Hozircha gol urish nasib etmagani uning ruhiyatiga biroz taʼsir oʻtkazayotgan boʻlsa-da, kelgusida bu muammo bartaraf etilishi kutilmoqda.

Ikkinchi boʻlimda maydonga tushgan tajribali himoyachi oʻyin manzarasini tubdan oʻzgartirib yubordi. Uning qanotdagi faolligi va birinchi urinishdagi uzatmalari jamoa hujumlarini uch karra xavfliroq qildi. Shu oʻrinda Karlos Augustoning oʻyini biroz qiyinchiliklar bilan kechgani va raqib himoyasini yorib oʻtishda baʼzi xatolarga yoʻl qoʻygani qayd etildi.

InterReal BetisA SeriyaFutbolItaliya chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter mavsumoldi soʻnggi oʻyinda Real Betisni magʻlub etdiInter mavsumoldi soʻnggi oʻyinda Real Betisni magʻlub etdiBugun, 00:58Inter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betisni magʻlub etdiInter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betisni magʻlub etdiBugun, 00:57Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiInter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiBugun, 00:16Inter va Betis uchrashuvida gollar urilmadiInter va Betis uchrashuvida gollar urilmadiKecha, 23:53«Luis Enrike men uchun otamdek»: Ferran Torres PSJga o'tishi sababini aytdi«Luis Enrike men uchun otamdek»: Ferran Torres PSJga o'tishi sababini aytdiKecha, 23:366 ta gol urilgan triller: «Milan» «Manchester Yunayted»ni mag'lub etdi!6 ta gol urilgan triller: «Milan» «Manchester Yunayted»ni mag'lub etdi!Kecha, 23:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?