Inter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis ustidan gʻalaba qozondi
Inter 2026/2027 yilgi A Seriya mavsumi oldidan o'tkazilgan so'nggi o'rtoqlik uchrashuvida Bari shahridagi San Nikola stadionida Real Betisni 1:0 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuv bosh murabbiyga futbolchilarning jismoniy holatini baholash va chempionat starti oldidan yakuniy xulosalar chiqarish imkonini berdi.
Italiyaning Inter klubi 2026/2027 yilgi A Seriya mavsumi oldidan oʻtkazilgan soʻnggi oʻrtoqlik uchrashuvida minimal hisobda zafar quchdi. Bari shahridagi San Nikola stadionida boʻlib oʻtgan bahsda jamoa Ispaniyaning Real Betis klubini 1:0 hisobida magʻlub etdi. Mazkur oʻyin bosh murabbiy uchun chempionat starti oldidan futbolchilarning jismoniy holatini sinab koʻrish va soʻnggi xulosalarni chiqarish uchun muhim pallaga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, amaldagi Italiya chempionlari A Seriyaning 1-turida 23-avgust kuni soat 18:30 da San Siro stadionida Moncaga qarshi bahs olib boradi. Real Betisga qarshi kechgan uchrashuv jamoaning tayyorgarlik darajasini koʻrsatib berdi, biroq maydondagi ayrim jihatlar murabbiylar shtabini oʻylantirib qoʻyishi aniq.
Debyutdagi gʻalaba goli va yetakchilar harakatiUchrashuvdagi yagona gol maydonda ilk bor harakat qilgan futbolchi tomonidan kiritildi va bu debyutant jamoa safida darhol oʻzini koʻrsatishga muvaffaq boʻlganini anglatadi. Maydon markazida esa Hakan Çalhanoğlu yana bir bor oʻyin temposini boshqarib, jamoa harakatlarini muvofiqlashtirdi. U oʻyin davomida toʻpni nazorat qilib, ikki bor uzoq masofadan raqib darvozasini ishgʻol qilishga yaqin keldi. Garchi hamyurtimiz yoki turkiyalik yarim himoyachi hali oʻzining yuz foiziy sport formasiga chiqmagan boʻlsa-da, uning avvalgi Yuventus va Milan qarama-qarshiliklariga nisbatan oʻyini sezilarli darajada yaxshilangani koʻrindi.
Inter yarim himoyasining faol harakat qiluvchi oʻyinchisi yana oʻziga xos shijoat koʻrsatdi. Nikolo Barella oʻyin boshida sherigiga uzatgan mukammal pas va maydon boʻylab tinimsiz yugurishi bilan eʼtiborni tortdi. Garchi oʻrtoqlik maqomidagi oʻyin tufayli baʼzi vaziyatlarda biroz ortiqcha harakatlar koʻzlarga tashlangan boʻlsa-da, uning jismoniy holati va tezligi yuqori darajada qolmoqda.
Hujum chizigʻidagi ijobiy oʻzgarishlar va muammolarHujum chizigʻida harakat qilgan futbolchilarning harakati ham mutaxassislar eʼtiboridan chetda qolmadi. Xususan, jamoaning deyarli barcha xavfli hujumlari markaziy hujumchi sherigining yonida oʻynagan va boʻsh zonalardan unumli foydalangan oʻyinchi orqali tashkil etildi. Hozircha gol urish nasib etmagani uning ruhiyatiga biroz taʼsir oʻtkazayotgan boʻlsa-da, kelgusida bu muammo bartaraf etilishi kutilmoqda.
Ikkinchi boʻlimda maydonga tushgan tajribali himoyachi oʻyin manzarasini tubdan oʻzgartirib yubordi. Uning qanotdagi faolligi va birinchi urinishdagi uzatmalari jamoa hujumlarini uch karra xavfliroq qildi. Shu oʻrinda Karlos Augustoning oʻyini biroz qiyinchiliklar bilan kechgani va raqib himoyasini yorib oʻtishda baʼzi xatolarga yoʻl qoʻygani qayd etildi.
…