Xamdam Sobirovning «Peshta» klipi rekord sur'atda tomosha qilinmoqda (video)
Xamdam Sobirovning «Peshta» taronasiga ishlangan videoklिपi 15 avgust kuni taqdim etilib, bir sutkaga ham yetmay 146 mingdan ortiq marta tomosha qilindi. Xonanda premyera oldidan taronaning audiosini ijtimoiy tarmoqlarda ulashib, muxlislar qiziqishini oshirgan edi. Yangi klip tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olinib, uning ohangi va ijodiy yondashuviga ijobiy baholar bildirildi.
Xonanda Xamdam Sobirov muxlislarini quvontiradigan yangilik bilan bo'lishdi. San'atkor uzoq vaqtdan beri kutilayotgan «Peshta» taronasiga ishlangan videoklipni 15 avgust kuni taqdim etdi. Klip premyerasi oldidan ham qo'shiqqa qiziqish yuqori bo'lgan — xonanda avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda taronaning audiosini ulashib, muxlislarning qiziqishini yanada oshirgan edi.
Yangi ijod namunasi YouTube platformasiga joylanganidan so'ng qisqa vaqt ichida minglab tomoshabinlarni jalb qildi. Klip bir sutkaga ham yetmay 146 mingdan ortiq marta tomosha qilingan.
Tarona muxlislar tomonidan iliq kutib olindi. Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar qo'shiqning ohangi va klipdagi ijodiy yondashuvga ijobiy baho berib, yangi ish haqida turli fikrlar bildirmoqda.
Xamdam Sobirovning yangi ijod namunasi qisqa vaqt ichida katta auditoriya e'tiborini jalb qilgani bilan xonandaning navbatdagi xit taronalaridan biriga aylanishi mumkinligini ko'rsatmoqda.
…