Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdi
Italiyaning Inter jamoasi yangi 2026/2027-yilgi mavsum oldidan oʻzining soʻnggi nazorat uchrashuvini oʻtkazib, Real Betis ustidan minimal 1:0 hisobida gʻalaba qozondi. Bari shahridagi San Nikola stadionida boʻlib oʻtgan bahs milanliklar uchun yangi chempionat starti oldidan soʻnggi jiddiy imtihon vazifasini oʻtab berdi. ixbt.com va sport nashrlari xabar berishicha, ushbu gʻalaba jamoaning rasmiy oʻyinlar oldidan ruhiy tayyorgarligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Inter uchun yangi mavsumning rasmiy boshlanishi juda yaqin kelib qolgan boʻlib, jamoa ilk turda Moncaga qarshi maydonga tushadi. San Siro stadionida oʻtadigan mazkur uchrashuvga roppa-rosa yetti kun qolgan bir paytda, bosh murabbiy Chivu oʻzining asosiy tarkibini aniqlashtirish va tajribalar oʻtkazish ishlarini davom ettirmoqda. Yangi tarkib va taktik yondashuvlarni sinovdan oʻtkazish uchun ushbu bahs murabbiylar shtabiga kerakli maʼlumotlarni berdi.
Maydondagi qizgʻin vaziyatlar va xavfli hujumlarUchrashuvning ikkinchi boʻlimi boshidan jamoalar faollikni oshirib, raqib darvozasi oldida bir qator xavfli vaziyatlarni yaratishdi. 49-daqiqada Pio Esposito vertikal uzatmani qabul qilib, oʻziga xos "Milito uslubidagi" aldash harakatini amalga oshirdi va toʻpni uzoq ustun tomon yoʻnaltirdi, biroq himoyachining teginishi tufayli toʻp maydondan chiqib ketdi. Oradan koʻp oʻtmay, Sucic va Bonny juftligi ham raqib mudofaasiga qiyinchiliklar tugʻdirdi.
51-daqiqada Sucic Bonnyga toʻpni uzatdi, u esa darvozaning uzoq ustuniga boʻsh qolgan Dimarkoni topdi. Dimarko toʻpni markazga qaytargan boʻlsa-da, Bonnyning zarbasi aniq chiqmadi. 56-daqiqada Bonny jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli pastki zarba berdi, ammo Real Betis darvozaboni Manu Gonsales mahorat koʻrsatib, toʻpni burchakka chiqarib yubordi. 59-daqiqada esa Dimarkoning kuchli chap oyoqdagi zarbasini darvozabon yana bartaraf etdi.
Gʻalaba keltirgan debyut golUchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol 82-daqiqada kiritildi. Mxitaryan chuqurlikdan jarima toʻpini ishlab oldi va Dimarko uni uzoq ustun tomon ajoyib tarzda yetkazib berdi. Pavard bosh bilan toʻpni markazga tashlab berdi, zaxiradan maydonga tushgan Jon Stounz esa oʻzining debyut oʻyinidayoq darvozani ishgʻol qilib, jamoadoshlarini oldinga olib chiqdi.
Maʼlum qilinishicha, ushbu bahsda yangi futbolchi Spens rasman eʼlon qilinganiga qaramay ishtirok etmadi, shuningdek, Thuram ham toʻliq jismoniy holatga kelmagani sababli maydonga tushirilmadi. Shunga qaramamay, Stounz va Lautaro kabi futbolchilarning zaxiradan maydonga tushgani jamoaning imkoniyatlarini kengaytirgani koʻzga tashlandi.
Mazkur gʻalaba Interga 23-avgust kuni San Siro stadionida Moncaga qarshi oʻtadigan oʻyin oldidan oʻziga boʻlgan ishonchni mustahkamlashga yordam beradi. Chivu shogirdlari chempionat startiga qadar qolgan vaqtda soʻnggi mashgʻulotlarni yakunlab, rasmiy mavsumga toʻlaqonli tayyorgarlikni yakunlaydi.
…