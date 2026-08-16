Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdi

·0·Sport
Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdi

Italiyaning Inter jamoasi yangi 2026/2027-yilgi mavsum oldidan oʻzining soʻnggi nazorat uchrashuvini oʻtkazib, Real Betis ustidan minimal 1:0 hisobida gʻalaba qozondi. Bari shahridagi San Nikola stadionida boʻlib oʻtgan bahs milanliklar uchun yangi chempionat starti oldidan soʻnggi jiddiy imtihon vazifasini oʻtab berdi. ixbt.com va sport nashrlari xabar berishicha, ushbu gʻalaba jamoaning rasmiy oʻyinlar oldidan ruhiy tayyorgarligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Inter uchun yangi mavsumning rasmiy boshlanishi juda yaqin kelib qolgan boʻlib, jamoa ilk turda Moncaga qarshi maydonga tushadi. San Siro stadionida oʻtadigan mazkur uchrashuvga roppa-rosa yetti kun qolgan bir paytda, bosh murabbiy Chivu oʻzining asosiy tarkibini aniqlashtirish va tajribalar oʻtkazish ishlarini davom ettirmoqda. Yangi tarkib va taktik yondashuvlarni sinovdan oʻtkazish uchun ushbu bahs murabbiylar shtabiga kerakli maʼlumotlarni berdi.

Maydondagi qizgʻin vaziyatlar va xavfli hujumlar

Uchrashuvning ikkinchi boʻlimi boshidan jamoalar faollikni oshirib, raqib darvozasi oldida bir qator xavfli vaziyatlarni yaratishdi. 49-daqiqada Pio Esposito vertikal uzatmani qabul qilib, oʻziga xos "Milito uslubidagi" aldash harakatini amalga oshirdi va toʻpni uzoq ustun tomon yoʻnaltirdi, biroq himoyachining teginishi tufayli toʻp maydondan chiqib ketdi. Oradan koʻp oʻtmay, Sucic va Bonny juftligi ham raqib mudofaasiga qiyinchiliklar tugʻdirdi.

51-daqiqada Sucic Bonnyga toʻpni uzatdi, u esa darvozaning uzoq ustuniga boʻsh qolgan Dimarkoni topdi. Dimarko toʻpni markazga qaytargan boʻlsa-da, Bonnyning zarbasi aniq chiqmadi. 56-daqiqada Bonny jarima maydonchasi tashqarisidan kuchli pastki zarba berdi, ammo Real Betis darvozaboni Manu Gonsales mahorat koʻrsatib, toʻpni burchakka chiqarib yubordi. 59-daqiqada esa Dimarkoning kuchli chap oyoqdagi zarbasini darvozabon yana bartaraf etdi.

Gʻalaba keltirgan debyut gol

Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol 82-daqiqada kiritildi. Mxitaryan chuqurlikdan jarima toʻpini ishlab oldi va Dimarko uni uzoq ustun tomon ajoyib tarzda yetkazib berdi. Pavard bosh bilan toʻpni markazga tashlab berdi, zaxiradan maydonga tushgan Jon Stounz esa oʻzining debyut oʻyinidayoq darvozani ishgʻol qilib, jamoadoshlarini oldinga olib chiqdi.

Maʼlum qilinishicha, ushbu bahsda yangi futbolchi Spens rasman eʼlon qilinganiga qaramay ishtirok etmadi, shuningdek, Thuram ham toʻliq jismoniy holatga kelmagani sababli maydonga tushirilmadi. Shunga qaramamay, Stounz va Lautaro kabi futbolchilarning zaxiradan maydonga tushgani jamoaning imkoniyatlarini kengaytirgani koʻzga tashlandi.

Mazkur gʻalaba Interga 23-avgust kuni San Siro stadionida Moncaga qarshi oʻtadigan oʻyin oldidan oʻziga boʻlgan ishonchni mustahkamlashga yordam beradi. Chivu shogirdlari chempionat startiga qadar qolgan vaqtda soʻnggi mashgʻulotlarni yakunlab, rasmiy mavsumga toʻlaqonli tayyorgarlikni yakunlaydi.

InterReal BetisJon StounzChivuSeriya A
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter va Betis uchrashuvida gollar urilmadiInter va Betis uchrashuvida gollar urilmadiKecha, 23:53«Luis Enrike men uchun otamdek»: Ferran Torres PSJga o'tishi sababini aytdi«Luis Enrike men uchun otamdek»: Ferran Torres PSJga o'tishi sababini aytdiKecha, 23:366 ta gol urilgan triller: «Milan» «Manchester Yunayted»ni mag'lub etdi!6 ta gol urilgan triller: «Milan» «Manchester Yunayted»ni mag'lub etdi!Kecha, 23:30Inter va Real Betis bahsida gollar urilmadiInter va Real Betis bahsida gollar urilmadiKecha, 22:39Markus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadiMarkus Tyuram nima uchun Real Betisga qarshi oʻyinga bormadiKecha, 22:19Milan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdiMilan yozgi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Manchester Yunaytedni magʻlub etdiKecha, 22:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?