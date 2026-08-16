Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiysi sifatidagi ilk o‘yinidan so‘ng taassurotlari bilan bo‘lishdi

·0·Sport
Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiysi sifatidagi ilk o‘yinidan so‘ng taassurotlari bilan bo‘lishdi
Qisqacha

Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatidagi ilk rasmiy uchrashuvida Real Sosedad ustidan 3:1 hisobida g'alaba qozondi. Londondagi Stamford Bridge stadionida o'tgan bahsda Morgan Rogers debyutining 11-daqiqasida gol urdi, Joao Pedro esa ikkinchi bo'limda dubl qayd etdi. Alonso uchrashuv juda hissiyotli bo'lganini aytib, muxlislarning qo'llab-quvvatlashi va jamoani birlashtirish jarayonidan mamnunligini bildirdi.

Xabi Alonso Londondagi Stamford Bridge stadionida Chelsi bosh murabbiyi sifatidagi ilk rasmiy uchrashuvini o‘tkazdi va o‘yin uning uchun juda hissiyotli bo‘lganini tan oldi. GOAL.com xabar berishicha, ispaniyalik mutaxassis boshchiligidagi jamoa mavsumoldi tayyorgarlikning so‘nggi uchrashuvida Real Sosedad ustidan 3:1 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi va yangi mavsum oldidan muxlislarga ijobiy kayfiyat ulashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yozgi o‘tishlar davridan keyin sobiq Bayer Leverkuzen va Real Madrid ustozi G‘arbiy Londondagi ilk uchrashuvida tribunalar tomonidan iliq kutib olindi. Alonso o‘yin davomida muxlislar yaratgan muhitga yuqori baho berib, jamoa hamda yangi murabbiylar shtabiga ko‘rsatilgan qo‘llab-quvvatlashdan mamnun ekanini yashirmadi.

Yangi murabbiy va debyutantlar porladi

Uchrashuv oldidan barcha eʼtibor Aston Villadan Britaniya rekordidagi 117 million funt sterling evaziga transfer qilingan Morgan Rogersga qaratilgan edi. Yosh hujumchi o‘zini ko‘rsatishni uzoq kuttirmadi va debyut uchrashuvining atigi 11-daqiqasidayoq yaqin masofadan to‘pni darvozaga kiritib, hisobni ochdi. Garchi tanaffusga qadar Jon Aramburu Real Sosedad safida muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda Chelsi o‘z ustunligini to‘la namoyon etdi.

Jamoaning g‘alabasida Joao Pedro hal qiluvchi rol o‘ynadi. U sardor Reece Jamesning uzatmasidan keyin boshi bilan gol urib, jamoasini yana oldinga olib chiqdi va ko‘p o‘tmasdan o‘zidagi ikkinchi imkoniyatdan ham unumli foydalanib, hisobdagi farqni ikkitaga yetkazdi. Ushbu natija murabbiylar shtabiga yangi kelgan futbolchilar va jamoaga qaytgan yetakchilarning holatidan to‘la qoniqish hosil qilish imkonini berdi.

Taktik o‘zgarishlar va mavsumoldi yakuni

Alonso mazkur o‘yinda ham o‘zining sevimli 3-4-3 taktik sxemasidan voz kechmadi. Eslatib o‘tamiz, ispaniyalik mutaxassis Leverkuzenda tarixiy muvaffaqiyatlarga erishganida ham aynan shu taktikadan foydalangan edi. Bu esa uning avvalgi 4-2-3-1 sxemasidan butunlay voz kechib, yangi uslubni joriy etayotganidan darak beradi.

O‘yindan keyingi fikrlarida Xabi Alonso baʼzi futbolchilarning jismoniy holati turlicha ekaniga qaramay, tarkibni birlashtirish jarayoni yaxshi ketayotganini taʼkidladi. Shuningdek, uchrashuv JChdagi ishtirokidan keyin qaytgan Reece James va Maxence Lacroix kabi asosiy futbolchilarni ham tarkibga moslashtirish uchun qulay fursat bo‘ldi. Mutaxassisning fikricha, bu so‘nggi sinov jamoaga mavsum oldidan kerakli energiya bag‘ishlaydi.

Xabi AlonsoChelsiReal SosedadMorgan RogersAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter mavsumoldi soʻnggi oʻyinda Real Betisni magʻlub etdiInter mavsumoldi soʻnggi oʻyinda Real Betisni magʻlub etdiBugun, 00:58Inter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betisni magʻlub etdiInter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betisni magʻlub etdiBugun, 00:57Inter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis ustidan gʻalaba qozondiInter soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betis ustidan gʻalaba qozondiBugun, 00:36Inter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiInter mavsumoldi soʻnggi oʻrtoqlik oʻyinida Real Betichni taslim etdiBugun, 00:16Inter va Betis uchrashuvida gollar urilmadiInter va Betis uchrashuvida gollar urilmadiKecha, 23:53«Luis Enrike men uchun otamdek»: Ferran Torres PSJga o'tishi sababini aytdi«Luis Enrike men uchun otamdek»: Ferran Torres PSJga o'tishi sababini aytdiKecha, 23:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?