Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiysi sifatidagi ilk o‘yinidan so‘ng taassurotlari bilan bo‘lishdi
Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatidagi ilk rasmiy uchrashuvida Real Sosedad ustidan 3:1 hisobida g'alaba qozondi. Londondagi Stamford Bridge stadionida o'tgan bahsda Morgan Rogers debyutining 11-daqiqasida gol urdi, Joao Pedro esa ikkinchi bo'limda dubl qayd etdi. Alonso uchrashuv juda hissiyotli bo'lganini aytib, muxlislarning qo'llab-quvvatlashi va jamoani birlashtirish jarayonidan mamnunligini bildirdi.
Xabi Alonso Londondagi Stamford Bridge stadionida Chelsi bosh murabbiyi sifatidagi ilk rasmiy uchrashuvini o‘tkazdi va o‘yin uning uchun juda hissiyotli bo‘lganini tan oldi. GOAL.com xabar berishicha, ispaniyalik mutaxassis boshchiligidagi jamoa mavsumoldi tayyorgarlikning so‘nggi uchrashuvida Real Sosedad ustidan 3:1 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi va yangi mavsum oldidan muxlislarga ijobiy kayfiyat ulashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yozgi o‘tishlar davridan keyin sobiq Bayer Leverkuzen va Real Madrid ustozi G‘arbiy Londondagi ilk uchrashuvida tribunalar tomonidan iliq kutib olindi. Alonso o‘yin davomida muxlislar yaratgan muhitga yuqori baho berib, jamoa hamda yangi murabbiylar shtabiga ko‘rsatilgan qo‘llab-quvvatlashdan mamnun ekanini yashirmadi.
Yangi murabbiy va debyutantlar porladiUchrashuv oldidan barcha eʼtibor Aston Villadan Britaniya rekordidagi 117 million funt sterling evaziga transfer qilingan Morgan Rogersga qaratilgan edi. Yosh hujumchi o‘zini ko‘rsatishni uzoq kuttirmadi va debyut uchrashuvining atigi 11-daqiqasidayoq yaqin masofadan to‘pni darvozaga kiritib, hisobni ochdi. Garchi tanaffusga qadar Jon Aramburu Real Sosedad safida muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda Chelsi o‘z ustunligini to‘la namoyon etdi.
Jamoaning g‘alabasida Joao Pedro hal qiluvchi rol o‘ynadi. U sardor Reece Jamesning uzatmasidan keyin boshi bilan gol urib, jamoasini yana oldinga olib chiqdi va ko‘p o‘tmasdan o‘zidagi ikkinchi imkoniyatdan ham unumli foydalanib, hisobdagi farqni ikkitaga yetkazdi. Ushbu natija murabbiylar shtabiga yangi kelgan futbolchilar va jamoaga qaytgan yetakchilarning holatidan to‘la qoniqish hosil qilish imkonini berdi.
Taktik o‘zgarishlar va mavsumoldi yakuniAlonso mazkur o‘yinda ham o‘zining sevimli 3-4-3 taktik sxemasidan voz kechmadi. Eslatib o‘tamiz, ispaniyalik mutaxassis Leverkuzenda tarixiy muvaffaqiyatlarga erishganida ham aynan shu taktikadan foydalangan edi. Bu esa uning avvalgi 4-2-3-1 sxemasidan butunlay voz kechib, yangi uslubni joriy etayotganidan darak beradi.
O‘yindan keyingi fikrlarida Xabi Alonso baʼzi futbolchilarning jismoniy holati turlicha ekaniga qaramay, tarkibni birlashtirish jarayoni yaxshi ketayotganini taʼkidladi. Shuningdek, uchrashuv JChdagi ishtirokidan keyin qaytgan Reece James va Maxence Lacroix kabi asosiy futbolchilarni ham tarkibga moslashtirish uchun qulay fursat bo‘ldi. Mutaxassisning fikricha, bu so‘nggi sinov jamoaga mavsum oldidan kerakli energiya bag‘ishlaydi.
…