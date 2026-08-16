Andijonda bog'cha ochish uchun 10 ming dollar so'ragan shaxs ushlandi
Andijon viloyatida xususiy bog'cha tashkil etish uchun zarur litsenziya va ruxsatnomalarni olib berishni va'da qilgan shaxs 10 ming dollar talab qilgani aniqlandi. U pulning bir qismini olayotgan vaqtida qo'lga olingan. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xabar berdi.
Ma'lum qilinishicha, 1984 yilda Andijon tumanida tug'ilgan shaxs Baliqchi tumanida yashovchi 1974 yilda tug'ilgan fuqaroga xususiy maktabgacha ta'lim muassasasi ochishda yordam berishini aytgan.
U o'zining yuqori lavozimda ishlaydigan tanishlari orqali bog'cha faoliyati uchun zarur litsenziya va boshqa ruxsatnomalarni tezda rasmiylashtirib berishini va'da qilgan. Bu «xizmat» evaziga esa fuqarodan 10 ming AQSh dollari talab qilingan.
Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi Andijon shahridagi Mustaqillik mahallasida kelishilgan pulning 5 ming dollarini olayotgan paytda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan.
Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan. Hozirda uning harakatlariga huquqiy baho berish va voqeaning barcha tafsilotlarini aniqlash maqsadida dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
Tergov jarayonida gumonlanuvchining boshqa shaxslarga ham shunga o'xshash va'dalar bergan-bermagani hamda voqeaga aloqador boshqa holatlarga oydinlik kiritilishi kutilmoqda.
…